Филипп Лам: «Грузия борется за демократию и членство в Европе, Албания начала переговоры о вступлении в ЕС. Евро большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации»

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Филипп Лам считает, что различия между стилем сборных обогащают Евро-2024.

«Англия играет не так, как Италия, не так, как Хорватия, не так, как Чехия. Это здорово. На турнире национальных команд разные стили выходят на первый план.

Германия является (или была) «турнирной командой». Она часто буксует в начале соревнований, но стоит ей обрести силы, как ее становится трудно победить.

Мы не занимаемся стратегическим планированием, как Нидерланды, Дания или Португалия. Нам помогает наша инфрастуктура, то есть размеры нашей страны и большое число футболистов.

Я рад двум новичкам чемпионата Европы. Албания недавно начала переговоры о вступлении в ЕС, а Грузия борется за свою демократию и членство в Европе.

Их команды выступят в Германии так, чтобы как можно больше их соотечественников чувствовали себя достойно представленными. Чемпионат Европы – это нечто большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации», – отметил бывший защитник сборной Германии Лам в статье для The Guardian.

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117 комментариев
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Они о футболе на Евро будут говорить?
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Бездарный популист, которого Торрес возил о газон. ЧЕ - это про футбол и только. Политики вместе с Ламом идут лесом. Люди с 2020 года устали от политиков безумно.
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🤡🤡🤡
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Грузия борется за демократию против Европы и США, которые хотят насадить свое влияние
+53
-18
+35
При советском союзе в Грузии шиковали, при западной демократии они стали полнейшей нищетой, даже Тбилиси сейчас это просто развалины которые живут за счет прошлого, пару витринных объектов, а за угол зайдешь и белье меж домами построенными в 50х годах висит:))
+45
-14
+31
Лам, ну ты куда?
+32
-6
+26
Ответ rigobersong
При советском союзе в Грузии шиковали, при западной демократии они стали полнейшей нищетой, даже Тбилиси сейчас это просто развалины которые живут за счет прошлого, пару витринных объектов, а за угол зайдешь и белье меж домами построенными в 50х годах висит:))
Ригоберка, как у тебя так получается? Ты несёшь чушь, когда речь о футболе. Но в остальном ты здраво рассуждаешь. Плюсую.
+25
-5
+20
У Лама не получилось в бизнесе вроде как. В руководство Баварии не берут. А вот чиновником УЕФА с такими цитатами стать — это вполне себе реальная перспектива. Отнеситесь с пониманием
+19
-1
+18
Ответ rigobersong
При советском союзе в Грузии шиковали, при западной демократии они стали полнейшей нищетой, даже Тбилиси сейчас это просто развалины которые живут за счет прошлого, пару витринных объектов, а за угол зайдешь и белье меж домами построенными в 50х годах висит:))
И население уменьшилось на 30%. Но це гидность и европейский шлях
+15
-3
+12
Был хороший футболист, стал как Гашек после хоккея
+16
-6
+10
Это жесть......
+12
-4
+8
Ответ Фран
Бездарный популист, которого Торрес возил о газон. ЧЕ - это про футбол и только. Политики вместе с Ламом идут лесом. Люди с 2020 года устали от политиков безумно.
Что такого он сказал, что тут все так возбудились?
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален модератором
Factos👍👀
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Футбол вне политики)
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Ответ Злой Руся
А что Лам ? Или у нас мало бывших и не только спортсменов говорят по повестке и всякую дичь ? Ничем не отличаемся.
Так в том и дело. Лам должен заниматься своим делом.
+5
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Походу я не туда зашёл 🤮🤮🤮
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Ответ Dexter Morgan
Спроси у фермеров европейских, у учителей, у работяг, которые по всей Европе выходили на улицу. Это надо же было так довести народ. Про США вообще молчу.
И не говори. Скоро массовая миграция в Подмосковье начнётся.
+7
-4
+3
Ответ vaslover
Комментарий удален модератором
Подвоха? А что он такого сказал?
+4
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Блин, как же мир прогнил. Европейский и американский образ жизни превратил всех в идиотов. Лам, ну ты куда лезешь?
+14
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+3
Спорт вне политики.
В это время новости с чемпионата европы
+2
0
+2
Кто вам сказал, что ваша система есть, то правильное?) Куда нужно стремиться всем. Вам все США навязывает, потому что вы от них зависимы во всем и это у вас никакой независимости
+2
0
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Ответ доктор Ливси
У Лама не получилось в бизнесе вроде как. В руководство Баварии не берут. А вот чиновником УЕФА с такими цитатами стать — это вполне себе реальная перспектива. Отнеситесь с пониманием
Как это не получилось в бизнесе? Тут же расписывали какой он молодец. Придумал себе бизнес, закончил бизнес школу и вообще саморазвивается. А тут на тебе.
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Ответ Russ Ivan
Бедные турки, 60+ лет ждут вступления в ЕС, а тут целую группу нищебродов примут...
На фоне ожидания Турции сейчас будут принимать Украину в ЕС.
Фон Дер Ляйн сказала, что Украина практически выполнила все условия для вступления: коррупцию победили, все демократические нормы соблюдаются.
Так что только в путь.
Такая же ситуация с Молдавией.
Турки до уровня демократии в Украине и Молдавии пока не дотягивают.
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Ответ Dexter Morgan
Наш народ вообще-то в порядке. За Россию, за Путина. Респект. Горжусь своей страной, своим государством.
Как же вы надоели с пятой точкой....
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Ну и?…
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Ответ Злой Руся
Тааак. И почему же Лам не должен лезть в политику ? Чем он отличается например от Валуева ? Ну про габариты и вид спорта не будем говорить. А в остальном ?
А потому, что когда в Европе человек агитирует за что-то, то это называют свободой слова. Но стоит у нас человеку поддержать свою страну и идеалы своей страны, то либералы начинают ныть и плакать. Как местные, так и зарубежные. Я лично считаю, что каждый человек имеет право на что угодно. Вот только тогда пусть зарубежные ребята не отменяют наших за то, что наши ребята за свою страну. Речь именно об этом.
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Ответ Dronetz02
Он и здесь чушь несет. Тбилиси отличный город.
Был когда-то.
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Ответ Злой Руся
Комментарий удален модератором
Какое тебе дело до тёрок албанцев и сербов,васян?
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Особо возбудившимся неплохо бы изучить суть вопроса. Филя является председателем оргкомитета ЧЕ 2024. Давал он интервью как функционер и ничего крамольного не сказал.
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Катар их ничему не научил.
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