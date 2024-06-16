Филипп Лам: «Грузия борется за демократию и членство в Европе, Албания начала переговоры о вступлении в ЕС. Евро большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации»

Филипп Лам считает, что различия между стилем сборных обогащают Евро-2024.

« играет не так, как , не так, как , не так, как . Это здорово. На турнире национальных команд разные стили выходят на первый план.

является (или была) «турнирной командой». Она часто буксует в начале соревнований, но стоит ей обрести силы, как ее становится трудно победить.

Мы не занимаемся стратегическим планированием, как , или . Нам помогает наша инфрастуктура, то есть размеры нашей страны и большое число футболистов.

Я рад двум новичкам чемпионата Европы. Албания недавно начала переговоры о вступлении в ЕС, а борется за свою демократию и членство в Европе.

Их команды выступят в Германии так, чтобы как можно больше их соотечественников чувствовали себя достойно представленными. Чемпионат Европы – это нечто большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации», – отметил бывший защитник сборной Германии Лам в статье для The Guardian.