Филипп Лам: «Грузия борется за демократию и членство в Европе, Албания начала переговоры о вступлении в ЕС. Евро большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации»
Филипп Лам считает, что различия между стилем сборных обогащают Евро-2024.
«Англия играет не так, как Италия, не так, как Хорватия, не так, как Чехия. Это здорово. На турнире национальных команд разные стили выходят на первый план.
Германия является (или была) «турнирной командой». Она часто буксует в начале соревнований, но стоит ей обрести силы, как ее становится трудно победить.
Мы не занимаемся стратегическим планированием, как Нидерланды, Дания или Португалия. Нам помогает наша инфрастуктура, то есть размеры нашей страны и большое число футболистов.
Я рад двум новичкам чемпионата Европы. Албания недавно начала переговоры о вступлении в ЕС, а Грузия борется за свою демократию и членство в Европе.
Их команды выступят в Германии так, чтобы как можно больше их соотечественников чувствовали себя достойно представленными. Чемпионат Европы – это нечто большее, чем просто бизнес. Речь об идентификации», – отметил бывший защитник сборной Германии Лам в статье для The Guardian.
В это время новости с чемпионата европы
Фон Дер Ляйн сказала, что Украина практически выполнила все условия для вступления: коррупцию победили, все демократические нормы соблюдаются.
Так что только в путь.
Такая же ситуация с Молдавией.
Турки до уровня демократии в Украине и Молдавии пока не дотягивают.