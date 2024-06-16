50 итальянцев с ножами и бумажными бомбами намеревались подраться с албанцами перед матчем Евро. Их задержали и посоветовали вернуться в Италию
50 итальянцев с ножами намеревались устроить потасовку с албанцами перед матчем.
Перед игрой Евро-2024 между Италией и Албанией (2:1) в Дортмунде были задержаны около 50 итальянских фанатов. Они намеревались устроить потасовку в ресторане с албанскими болельщиками.
У итальянцев при себе нашли ножи, самодельные бумажные бомбы и балаклавы.
Полиция задержала фанатов до столкновения. Той же ночью они были отпущены, никаких обвинений им не предъявили. Несмотря на то, что задержанные могут свободно передвигаться по Германии, им рекомендовали вернуться в Италию.
Отмечается, что у некоторых из задержанных не было билетов на матч.
На деле в "райском европейском саду" откровенного дер*меца тоже хватает)
В любой точке Земного Шара были бы востребованы с восторгом и бесплатно, кроме тех мест , где это в принципе невозможно :
вроде Солт-Лейк-Сити или Эр-Рияда ))
Это как в СССР в детстве - из спички и завёрнутой в бумагу смеси из марганцовки и алюминиевой пудры?
А так - да, всё верно)
Если только к нам в Россию ))
В Италии миллион албанцев точно живет !
Вы представляете , что там эти тиффози с ножами учинят ?