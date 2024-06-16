50 итальянцев с ножами и бумажными бомбами намеревались подраться с албанцами перед матчем Евро. Их задержали и посоветовали вернуться в Италию

Теги Сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Футбол

50 итальянцев с ножами намеревались устроить потасовку с албанцами перед матчем.

Перед игрой Евро-2024 между Италией и Албанией (2:1) в Дортмунде были задержаны около 50 итальянских фанатов. Они намеревались устроить потасовку в ресторане с албанскими болельщиками.

У итальянцев при себе нашли ножи, самодельные бумажные бомбы и балаклавы.

Полиция задержала фанатов до столкновения. Той же ночью они были отпущены, никаких обвинений им не предъявили. Несмотря на то, что задержанные могут свободно передвигаться по Германии, им рекомендовали вернуться в Италию.

Отмечается, что у некоторых из задержанных не было билетов на матч.

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47 комментариев
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Блин, перед ЧМ в России BBC снимали документалки про агрессивных русских фанатов, запугивая болельщиков, многие из которых побоялись ехать (те кто читает футбольный англ твиттер, думаю встречали истории, как люди потом жалели). В итоге у нас все прошло отлично, а в самой Европе такой кошмар: то английские фанаты нападают на сербов, то итальянские фанаты ходят с ножами...
+71
-22
+49
Итальянцы с ножами😂 представил себе какого нибудь Маометто с изысканной тонкой бородкой в мокасинах от Гуччи
+39
-7
+32
Т.е. полсотни человек с ножами пошли в общественное место резать людей, а им просто "посоветовали уехать"?..
+22
-3
+19
Ответ Верховный Лорд
Итальянцы с ножами😂 представил себе какого нибудь Маометто с изысканной тонкой бородкой в мокасинах от Гуччи
Как старый игровой задрот, я представляю себе Эццио Аудиторе с выдвижным кинжалом из Assassin’s creed))
+22
-7
+15
Ответ Отец Абду
Блин, перед ЧМ в России BBC снимали документалки про агрессивных русских фанатов, запугивая болельщиков, многие из которых побоялись ехать (те кто читает футбольный англ твиттер, думаю встречали истории, как люди потом жалели). В итоге у нас все прошло отлично, а в самой Европе такой кошмар: то английские фанаты нападают на сербов, то итальянские фанаты ходят с ножами...
Перед любым крупным турниром в России(ЧМ, ОИ и т.д) в западных "независимых" СМИ всегда начиналась анти-российская риторика. Все в унисон в едином порыве ругали всегда организацию, стройку, инфраструктуру и прочее. Мол "ручки в туалетах отваливаются" или "ЛГБТ не любят, варвары-дикари русские". Это их стандартное поведение, такое мелочное, как у шавок.

На деле в "райском европейском саду" откровенного дер*меца тоже хватает)
+36
-26
+10
И рекомендовали заменить ножи также не бумажные
+7
0
+7
Ответ Верховный Лорд
И подъехала толпа на затонированном в хлам, посажанном фиате
Из колонок гремели песни Челентано, и слышался хриплый итальянский мат
+6
0
+6
Ответ Maggio 13
«Ты один приходи, мы тоже одни придем. Нож с собой не бери, мы возьмем»
И подъехала толпа на затонированном в хлам, посажанном фиате
+5
0
+5
Ответ Отец Абду
Блин, перед ЧМ в России BBC снимали документалки про агрессивных русских фанатов, запугивая болельщиков, многие из которых побоялись ехать (те кто читает футбольный англ твиттер, думаю встречали истории, как люди потом жалели). В итоге у нас все прошло отлично, а в самой Европе такой кошмар: то английские фанаты нападают на сербов, то итальянские фанаты ходят с ножами...
в чем кошмар? полиция делает свое дело, пресекает стычки. Для того она существует, а не для того чтобы избивать студентов и пенсионеров на митингах.
+10
-5
+5
«Ты один приходи, мы тоже одни придем. Нож с собой не бери, мы возьмем»
+4
0
+4
Ответ Отец Абду
Блин, перед ЧМ в России BBC снимали документалки про агрессивных русских фанатов, запугивая болельщиков, многие из которых побоялись ехать (те кто читает футбольный англ твиттер, думаю встречали истории, как люди потом жалели). В итоге у нас все прошло отлично, а в самой Европе такой кошмар: то английские фанаты нападают на сербов, то итальянские фанаты ходят с ножами...
Да нет никакого ада. Это обычное дело на крупных мероприятиях. Для того и нужна полиция, которая пока справляется.
+8
-5
+3
А как это "бумажные бомбы"?
+3
0
+3
Такое я ожидал от албанцев, но не от итальянцев)
+3
-1
+2
Я еще понимаю бумажные бомбочки, но ножи то зачем?
+2
-1
+1
Ответ Тюменец
Ладно бы еще албанцев с ножами, но макароны то чего так возбудились?! Тем более на албанцев?
Ну как минимум за свист во время исполнения гимна.
+1
0
+1
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Ну так Вам сколько было лет ?
В любой точке Земного Шара были бы востребованы с восторгом и бесплатно, кроме тех мест , где это в принципе невозможно :
вроде Солт-Лейк-Сити или Эр-Рияда ))
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Блин, перед ЧМ в России BBC снимали документалки про агрессивных русских фанатов, запугивая болельщиков, многие из которых побоялись ехать (те кто читает футбольный англ твиттер, думаю встречали истории, как люди потом жалели). В итоге у нас все прошло отлично, а в самой Европе такой кошмар: то английские фанаты нападают на сербов, то итальянские фанаты ходят с ножами...
Судя по всему в России весь огонь на себя приняли девушки легкого поведения, увидев которых иностранцы забывали про то, что приехали кому то набить рожу)
+8
-7
+1
Ответ Overkiller
Т.е. полсотни человек с ножами пошли в общественное место резать людей, а им просто "посоветовали уехать"?..
каким законом запрещено носить ножи?
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+1
местная публика, не в курсе, что в Италии, одни из самых отмороженные фанаты?!)
+1
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Что за бумажные бомбы?

Это как в СССР в детстве - из спички и завёрнутой в бумагу смеси из марганцовки и алюминиевой пудры?
+2
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+1
Ответ Overkiller
Т.е. полсотни человек с ножами пошли в общественное место резать людей, а им просто "посоветовали уехать"?..
Рекомендовали)
А так - да, всё верно)
+1
-1
0
Ответ Тюменец
Так это после было))
Ахаха) Не заметил) Заочно значит знали)))
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0
Ответ Overkiller
Т.е. полсотни человек с ножами пошли в общественное место резать людей, а им просто "посоветовали уехать"?..
Комментарий удален модератором
Ответ Inside 88 LW
Ну как минимум за свист во время исполнения гимна.
Так это после было))
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Ответ Overkiller
Т.е. полсотни человек с ножами пошли в общественное место резать людей, а им просто "посоветовали уехать"?..
Депортировать же нельзя
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Ответ Tuzkozyr
Депортировать же нельзя
Куда их предлагаете депортировать?
Если только к нам в Россию ))
В Италии миллион албанцев точно живет !
Вы представляете , что там эти тиффози с ножами учинят ?
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Ответ Pasta
Комментарий удален модератором
кто тебя так обидел?
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Ну так и не удивительно, там же, пожалуй, самые лучшие в Мире проститутки
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Ответ quznez
Ходить на албанцев помахаться может только очень отбитый болельщик, эти товарищи бьют ножом и уходят. В Германии у каждого молокососа с не немецкой фамилией с собой ножик, пырнуть как два пальца. Уровень ножевых здесь за пару лет вырос на порядок.
статистикой поделитесь? )
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Ответ Zver
в чем кошмар? полиция делает свое дело, пресекает стычки. Для того она существует, а не для того чтобы избивать студентов и пенсионеров на митингах.
Навалил , так навалил...смешно. ты забыл дополнить: нищих пенсионеров и голодающих студентов.
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