50 итальянцев с ножами и бумажными бомбами намеревались подраться с албанцами перед матчем Евро. Их задержали и посоветовали вернуться в Италию

50 итальянцев с ножами намеревались устроить потасовку с албанцами перед матчем.

Перед игрой между Италией и Албанией (2:1) в Дортмунде были задержаны около 50 итальянских фанатов. Они намеревались устроить потасовку в ресторане с албанскими болельщиками.

У итальянцев при себе нашли ножи, самодельные бумажные бомбы и балаклавы.

Полиция задержала фанатов до столкновения. Той же ночью они были отпущены, никаких обвинений им не предъявили. Несмотря на то, что задержанные могут свободно передвигаться по Германии, им рекомендовали вернуться в Италию.

Отмечается, что у некоторых из задержанных не было билетов на матч.