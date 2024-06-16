«У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей. На зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге». Пловец Коновалов о нейтральном статусе

Пловец Никита Коновалов высказался о лицемерии в вопросах нейтрального статуса.

Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете. Он поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

– Многие из тех, кто активно высказывается, что ехать без флага и гимна не стоит, – уже пригрели себе местечко. Каждый думает только о своем благополучии.

– Например?

– Возьмем Женю Рылова. Человек три года назад сам выиграл две золотые олимпийские медали без гимна и без флага. А теперь говорит: «Нет, без символов нельзя ехать». Конечно, ведь Евгений сейчас пробивается в политику. Обрати внимание, он все время рядом с губернатором Московской области. И руководству он сейчас удобен, он голос федерации.

А в свое время голосом был Владимир Морозов. Только где он сейчас? Да плевать ему на все, живет в Америке и всем доволен. В свое время мы говорили с ним, и он открыто объяснял, что выступает за Россию, потому что так он может заработать больше, чем если бы плавал за США.

При этом он жил в Штатах, тренировался и по завершении карьеры строит жизнь там, а мастер-классы проводит по миру. Многие не хотят признавать очевидного: люди думают в первую очередь о себе.

И когда я слышу, что чьи-то хотелки прикрывают патриотизмом, то не понимаю, как в это можно верить. У нас честных патриотов-то не осталось. У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей, да и отдыхают не на черноморском побережье. Но на зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге, – сказал Коновалов в интервью Sports.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду