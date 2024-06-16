«У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей. На зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге». Пловец Коновалов о нейтральном статусе

Теги плавание сборная России Никита Коновалов Владимир Морозов Политика Евгений Рылов Водные виды

Пловец Никита Коновалов высказался о лицемерии в вопросах нейтрального статуса.

Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете. Он поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.

– Многие из тех, кто активно высказывается, что ехать без флага и гимна не стоит, – уже пригрели себе местечко. Каждый думает только о своем благополучии.

– Например?

– Возьмем Женю Рылова. Человек три года назад сам выиграл две золотые олимпийские медали без гимна и без флага. А теперь говорит: «Нет, без символов нельзя ехать». Конечно, ведь Евгений сейчас пробивается в политику. Обрати внимание, он все время рядом с губернатором Московской области. И руководству он сейчас удобен, он голос федерации.

А в свое время голосом был Владимир Морозов. Только где он сейчас? Да плевать ему на все, живет в Америке и всем доволен. В свое время мы говорили с ним, и он открыто объяснял, что выступает за Россию, потому что так он может заработать больше, чем если бы плавал за США.

При этом он жил в Штатах, тренировался и по завершении карьеры строит жизнь там, а мастер-классы проводит по миру. Многие не хотят признавать очевидного: люди думают в первую очередь о себе.

И когда я слышу, что чьи-то хотелки прикрывают патриотизмом, то не понимаю, как в это можно верить. У нас честных патриотов-то не осталось. У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей, да и отдыхают не на черноморском побережье. Но на зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге, – сказал Коновалов в интервью Sports.

«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду

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44 комментария
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Выдал базу
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Красава, полностью с ним согласен👍🏻
+59
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Ответ oasis-columbia
Выдал базу
Боюсь, не простят ему такие слова.
Но какой же он молодец, по нынешним временам это ПОСТУПОК.
Поддержат ли его другие спортсмены?...
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Все четко и по факту рассказал.
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Урыл рылова :)
+37
-3
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Патриотизм - это любить свою страну, а значит, своих людей и желать им лучшего. Патриотизм - это поддерживать россиян, которые которые всё детство и юность упорно тренировались и шли к своей мечте - победе на Олимпийских играх. Патриотизм - это не предавать этих людей, не устраивать травлю под видом лжепатриотизма.
+35
-3
+32
Ответ Пнин
Патриотизм - это любить свою страну, а значит, своих людей и желать им лучшего. Патриотизм - это поддерживать россиян, которые которые всё детство и юность упорно тренировались и шли к своей мечте - победе на Олимпийских играх. Патриотизм - это не предавать этих людей, не устраивать травлю под видом лжепатриотизма.
Патриотизм это рабство, когда ты должен все, а тебе ничего
+30
-11
+19
Красава,правильно всё сказал!!!;
+13
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Во времена всеобщей лжи лишь правда оскорбительна...
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Прав на 100%
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Заявку в иноагенты себе подписал...
Со сказанным полностью согласен
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Не в бровь как говорится
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Базу выдал.
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Смело, в наше то время!
+7
-3
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Ответ oasis-columbia
Выдал базу
Парень адекватный, не несёт этой чепухи, которой могут верить только слабые умом или те кто малообразован и нигде не был, ну и как правильно сказал Никита для попадания во власть и получения всяческих ништяков в этом случае! Россия страна больших возможностей для обладания ресурсами по лайту, если ты человек, ну скажем так невероятно *ПОРЯДОЧНЫЙ*, ну вы меня поняли, сейчас такие времена ребята, что лучше помолчать пока или шепотом в глухом лесу, а то бука придёт и в темный чулан тебя унесёт!))
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
А что, жителям Белгорода плохо жилось до 2022-го?
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Ответ Kerghoodoo
А некоторым и сейчас неплохо живётся. И что? Твоя хата с краю? Надо ждать, пока лично тебя не коснется? )))
ну в данном случае да. Мне и без "Новых территорий" прекрасно жилось, мог сходить в Икею и посмотреть на сборную России на ЧМ и Евро. А с той стороны прекрасно проводили евро в 2012-м. И всё у всех было хорошо, пока один рыжий карлик не возомнил себя императором и властителем судеб
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Золотые слова!
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Парень молодчик! Молодец!!!
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Коновалов2030!
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это другое
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та вы чего7! не может быть!
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Сказал всё правильно.
Но не простят ему эти слова лжепатриоты.
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Ответ Savardus
Так все что сейчас происходит - происходит по вине эгоизма одного человека. Но защита его эгоизма для Вас - патриотизм. А поза патриота для Вас - голый, на четвереньках и с открытым ртом. Что, собственно, не является патриотизмом, о чем и говорит спикер в новости
Да, конечно, он просто злой, а злой потому, что злой. Это же так просто.

Но, признаю, очен смешно читать такой политический анализ после предыдущей чуши про икею.
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий скрыт
а этим особям неинтересно, как и за что убивают фашисты людей. они лишь о своём кошельке думают. и выдают это за единственную ценность! зарабатывают здесь, налоги (одни из самых низких в мире), тоже здесь платят (потому и рады, что налог один из самых низких). не хотят ехать туда, где лучше жить. боятся. духа не хватает. такие особи к человечеству вообще не имеют никакого отношения! свои хотелки барыжьи выдают за норму жизни! не слушай их это всего лишь приспособленцы! живут здесь, зарабатывают здесь, хают эту страну. а у самих кишка тонка что-то изменить. да и зачем им что-то менять? ведь барыги в России считают себя элитой
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– Возьмем Женю Рылова. он все время рядом с губернатором Московской области." --- Возьмём за рыло?
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С козырей зашёл
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Мой герой с этого дня!
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Смело. сейчас любители тв скажут, что он предатель и будут обсуждать его, а не то. что сказал.
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Терпилам терпилово
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