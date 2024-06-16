«У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей. На зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге». Пловец Коновалов о нейтральном статусе
Пловец Никита Коновалов высказался о лицемерии в вопросах нейтрального статуса.
Коновалов – серебряный призер ЧМ-2009 в эстафете. Он поддержал Юлию Ефимову, получившую нейтральный статус.
– Многие из тех, кто активно высказывается, что ехать без флага и гимна не стоит, – уже пригрели себе местечко. Каждый думает только о своем благополучии.
– Например?
– Возьмем Женю Рылова. Человек три года назад сам выиграл две золотые олимпийские медали без гимна и без флага. А теперь говорит: «Нет, без символов нельзя ехать». Конечно, ведь Евгений сейчас пробивается в политику. Обрати внимание, он все время рядом с губернатором Московской области. И руководству он сейчас удобен, он голос федерации.
А в свое время голосом был Владимир Морозов. Только где он сейчас? Да плевать ему на все, живет в Америке и всем доволен. В свое время мы говорили с ним, и он открыто объяснял, что выступает за Россию, потому что так он может заработать больше, чем если бы плавал за США.
При этом он жил в Штатах, тренировался и по завершении карьеры строит жизнь там, а мастер-классы проводит по миру. Многие не хотят признавать очевидного: люди думают в первую очередь о себе.
И когда я слышу, что чьи-то хотелки прикрывают патриотизмом, то не понимаю, как в это можно верить. У нас честных патриотов-то не осталось. У некоторых в верхушке федерации есть недвижка за границей, да и отдыхают не на черноморском побережье. Но на зарубежных курортах почему-то не задумываются о гимне и флаге, – сказал Коновалов в интервью Sports.
«Спортсменов используют, но поймут они это лет через 5». Только он поддержал Ефимову в борьбе за Олимпиаду
Но какой же он молодец, по нынешним временам это ПОСТУПОК.
Поддержат ли его другие спортсмены?...
Со сказанным полностью согласен
Но не простят ему эти слова лжепатриоты.
Но, признаю, очен смешно читать такой политический анализ после предыдущей чуши про икею.