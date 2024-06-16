Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем Евро. Болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами

Фанаты сборной Англии начали потасовку с сербскими болельщиками перед матчем.

Как сообщает The Guardian, инициаторами столкновения стали английские болельщики. Они напали на бар, где отдыхали сербы.

В сербских болельщиков начали бросать различные предметы – «все, что можно вообразить», по словам очевидца.

В ответ сербы начали кидать стулья, что видно на видео репортера Sky News Тайрона Фрэнсиса.

После начала стычки на место прибыли 200 немецких полицейских. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

В ходе стычки пострадал один мужчина, предположительно из Бирмингема. Он отказался назвать свое имя.

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