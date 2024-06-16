Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем Евро. Болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами
Фанаты сборной Англии начали потасовку с сербскими болельщиками перед матчем.
Как сообщает The Guardian, инициаторами столкновения стали английские болельщики. Они напали на бар, где отдыхали сербы.
В сербских болельщиков начали бросать различные предметы – «все, что можно вообразить», по словам очевидца.
В ответ сербы начали кидать стулья, что видно на видео репортера Sky News Тайрона Фрэнсиса.
После начала стычки на место прибыли 200 немецких полицейских. Английские болельщики скрылись с места происшествия.
В ходе стычки пострадал один мужчина, предположительно из Бирмингема. Он отказался назвать свое имя.
Фанаты сборной Англии в Дюссельдорфе пели песню о десяти немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании. За оскорбления участников Второй мировой во время Евро-2024 грозят штрафы в размере месячной зарплаты
Фанатов сборной Англии могут лишить билетов на матчи Евро, если они будут плохо себя вести на турнире
Надеюсь сербы им нормально навтыкали..
Марселя не было!
Одному досталось в лоб. Их осталось девять.
Девять англичан бычились как лоси.
Дали одному пинка. Их осталось восемь.
И т.д.
«Английские фанаты напали на …»