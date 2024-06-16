Английские фанаты напали на сербов, отдыхавших в баре перед матчем Евро. Болельщики кидались друг в друга стульями и другими предметами

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Фанаты сборной Англии начали потасовку с сербскими болельщиками перед матчем.

Как сообщает The Guardian, инициаторами столкновения стали английские болельщики. Они напали на бар, где отдыхали сербы.

В сербских болельщиков начали бросать различные предметы – «все, что можно вообразить», по словам очевидца.

В ответ сербы начали кидать стулья, что видно на видео репортера Sky News Тайрона Фрэнсиса.

После начала стычки на место прибыли 200 немецких полицейских. Английские болельщики скрылись с места происшествия.

В ходе стычки пострадал один мужчина, предположительно из Бирмингема. Он отказался назвать свое имя.

Фанаты сборной Англии в Дюссельдорфе пели песню о десяти немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании. За оскорбления участников Второй мировой во время Евро-2024 грозят штрафы в размере месячной зарплаты

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41 комментарий
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Английские свиньи в очередной раз не удивили
+126
-12
+114
Ответ LAH
Английские свиньи в очередной раз не удивили
Без русских осмелели
+82
-18
+64
Представьте если бы такое произошло у нас. Крутили бы по каналам во всем мире обзывая неполноценными скотами... А тут тишина:)
+57
-14
+43
Английская быдлота как обычно..

Надеюсь сербы им нормально навтыкали..
+37
-11
+26
Британцы всегда были олицетворением европейского быдла поэтому ничего удивительного
+21
-4
+17
Британские фанаты самые неадекватные в мире .
+21
-6
+15
Третий день евро. Даже как то долго бритишы продержались. Но и за сербами люли не задержатся :)
+15
-5
+10
Желтушный Спортс в своей красе. это были не Бриты, а албанцы, инфа от друга серба, который в этом баре сидит сейчас. Бриты перед этим часа за 2-3 друг с другом подрались и ушли.
+12
-6
+6
Ответ Отец Абду
Представьте если бы такое произошло у нас. Крутили бы по каналам во всем мире обзывая неполноценными скотами... А тут тишина:)
Все привыкли просто, даже снисходительно относятся. Типа, отбитое британское фанатьё на выезде, что с них взять.
+14
-8
+6
Это Албанцы,а не Бриты
+6
-1
+5
Наших нет в себя поверили
+11
-7
+4
англичане невероятно стабильны
+5
-2
+3
Ответ Отец Абду
Представьте если бы такое произошло у нас. Крутили бы по каналам во всем мире обзывая неполноценными скотами... А тут тишина:)
Так это же подданные короля Карла! Звучит-то как красиво) другое это, понимать надо
+7
-4
+3
Без русских фанатов совсем оборзели бритиши. Давно
Марселя не было!
+7
-5
+2
Дайте фанатам Англии порадоваться началу турнира, а то к концу Евро опять плакать придётся.
+3
-1
+2
Десять англичан кричали и галдели
Одному досталось в лоб. Их осталось девять.
Девять англичан бычились как лоси.
Дали одному пинка. Их осталось восемь.
И т.д.
+3
-1
+2
Мне кажется перед каждым крупным турниром сборных можно делать заготовку
«Английские фанаты напали на …»
+3
-2
+1
Типичные английские джентльмены.
+1
0
+1
говорят это были албанцы а на бриты
+2
-1
+1
Как всегда английские джентльмены демонстрируют свой этикет
+3
-2
+1
Среди кидавших стульями был замечен Кокорин
+2
-1
+1
Это же дикари англичане.
+6
-5
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Ничего нового
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Иы первых уст могу вам сообщить,что это были преимущественно Косовары. Агличане там средни них врядли были.
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Быдлота вырвалась на праздник.
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русских на них нет
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Ответ Отец Абду
Представьте если бы такое произошло у нас. Крутили бы по каналам во всем мире обзывая неполноценными скотами... А тут тишина:)
Так запад известен своими двойными стандартами и лицемерием) Это их обычное поведение)
+4
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0
Ответ Heinrich Bll
Иы первых уст могу вам сообщить,что это были преимущественно Косовары. Агличане там средни них врядли были.
Спасибо, что сообщил. А то я уже было на стрелку засобирался и готов был первым рейсом в Германию рвануть чтоб братишкам помочь)
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