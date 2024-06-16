Легкая атлетика. Игры БРИКС. Комбарова, Аплачкина, Крылов и Худяков одержали победы
16 июня на Играх БРИКС разыгрывают медали в легкой атлетике.
Легкая атлетика
Казань
Женщины
200 м
1. Наталья Комбарова (Россия) – 23,10
2. Виктория Максимова (Россия) – 23,29
3. Вера Филатова (Россия) – 23,55
1500 м
1. Светлана Аплачкина (Россия) – 4.12,06
2. Яна Перепелица (Россия) – 4.13,00
3. Юлия Попова (Россия) – 4.13,91
Мужчины
200 м
1. Константин Крылов (Россия) – 20,63
2. Лакило Молейан Летлогоноло (ЮАР) – 20,69
3. Анимеш Куджур (Индия) – 20,79
Диск
1. Алексей Худяков (Россия) – 63,08
2. Александр Добренький (Россия) – 58,62
3. Владислав Пучко (Беларусь) – 58,40
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.