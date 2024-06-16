Легкая атлетика. Игры БРИКС. Комбарова, Аплачкина, Крылов и Худяков одержали победы

Теги Бег метания сборная России сборная России жен результаты Сборная Беларуси сборная ЮАР Александр Добренький Алексей Худяков Светлана Аплачкина Яна Перепелица Виктория Максимова Наталья Комбарова сборная Индии Вера Филатова Владислав Пучко Игры БРИКС Константин Крылов Юлия Попова Легкая атлетика

16 июня на Играх БРИКС разыгрывают медали в легкой атлетике.

Легкая атлетика

Игры БРИКС

Казань 

Женщины

200 м

1. Наталья Комбарова (Россия) – 23,10

2. Виктория Максимова (Россия) – 23,29

3. Вера Филатова (Россия) – 23,55

1500 м

1. Светлана Аплачкина (Россия) – 4.12,06

2. Яна Перепелица (Россия) – 4.13,00

3. Юлия Попова (Россия) – 4.13,91

Мужчины

200 м

1. Константин Крылов (Россия) – 20,63

2. Лакило Молейан Летлогоноло (ЮАР) – 20,69

3. Анимеш Куджур (Индия) – 20,79

Диск

1. Алексей Худяков (Россия) – 63,08

2. Александр Добренький (Россия) – 58,62

3. Владислав Пучко (Беларусь) – 58,40

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
🇷🇺🇷🇺 так держать 🤘🤘🙏🙏
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий