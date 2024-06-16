Албанские болельщики развернули флаги Армии освобождения Косово на матче с Италией. Организация признана в Сербии террористической

Фанаты Албании устроили провокацию с флагами на матче с Италией.

Во вчерашнем матче группового этапа Евро-2024 Албания уступила со счетом 1:2.

На трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк», где располагались болельщики албанской сборной, присутствовали флаги Армии освобождения Косово, признанной в террористической организацией.

Отмечается, что на данный момент в Германии, где проходит Евро-2024, находится около 50 тысяч албанских болельщиков.

Армия освобождения Косово (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косово от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косово и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.

Изображение: ru.wikipedia.org

Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии