Албанские болельщики развернули флаги Армии освобождения Косово на матче с Италией. Организация признана в Сербии террористической
Фанаты Албании устроили провокацию с флагами на матче с Италией.
Во вчерашнем матче группового этапа Евро-2024 Албания уступила Италии со счетом 1:2.
На трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк», где располагались болельщики албанской сборной, присутствовали флаги Армии освобождения Косово, признанной в Сербии террористической организацией.
Отмечается, что на данный момент в Германии, где проходит Евро-2024, находится около 50 тысяч албанских болельщиков.
Армия освобождения Косово (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косово от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косово и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.
Изображение: ru.wikipedia.org
Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
Это другое :)
Имхо, там это ни одной из сторон не нужно.
Остаётся ждать, когда наконец-то обнаружат "русский след" во всем этом)