Албанские болельщики развернули флаги Армии освобождения Косово на матче с Италией. Организация признана в Сербии террористической

Теги Сборная Италии по футболу Сборная Сербии по футболу болельщики Сборная Албании по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Фанаты Албании устроили провокацию с флагами на матче с Италией.

Во вчерашнем матче группового этапа Евро-2024 Албания уступила Италии со счетом 1:2.

На трибунах стадиона «Сигнал Идуна Парк», где располагались болельщики албанской сборной, присутствовали флаги Армии освобождения Косово, признанной в Сербии террористической организацией.

Отмечается, что на данный момент в Германии, где проходит Евро-2024, находится около 50 тысяч албанских болельщиков.

Армия освобождения Косово (АОК) – албанская военизированная организация, боровшаяся за отделение Косово от Союзной Республики Югославии (СРЮ). По данным СРЮ, Совета безопасности ООН и ряда других организаций, АОК ответственна за террористические акты в Косово и Метохии. АОК неоднократно обвинялась в торговле человеческими органами.

Изображение: ru.wikipedia.org

Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии

64 комментария
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Это другое, вы не понимаете
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+80
Скорее бы уже они вылетели и не портили праздник футбола
+72
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+64
Загорятся Балканы рано или поздно. В тот момент, когда западу будет выгодно- они нажмут спусковой крючок.
+54
-25
+29
Ответ Эдуард Глянцев
Я уверен, сербы в долгу не останутся. Растянут везде, где только можно, плакаты и баннеры с российским триколором.
Тогда уж флаг Югославии, причем тут РФ и Албания?
+29
-2
+27
Им можно, флаг России на Евро нелья - не перепутайте
+39
-13
+26
Ничего этим бедненьким албанцам не будет.
Это другое :)
+23
-3
+20
Знаю еще одних, недалеких, тоже с флагами по всему миру бегают, местных раздражают
+21
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+18
Шептарам можно. Там никто панама не крякнет)))
+23
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+17
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
А флагу армии Косова что там делать ? В сборной что албании военные из этой банды играют ?
+11
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+10
Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
Англосаксы- голуби мира. Куда не прилетят, везде нас...ут.
+14
-8
+6
Ответ Е.Р.
Комментарий удален модератором
Кому ты это пишешь? Тут нет сербов.
+8
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Ответ Красная стрела
Загорятся Балканы рано или поздно. В тот момент, когда западу будет выгодно- они нажмут спусковой крючок.
как Стрелков-Гиркин?
+8
-4
+4
Ответ Эдуард Глянцев
Я уверен, сербы в долгу не останутся. Растянут везде, где только можно, плакаты и баннеры с российским триколором.
сербы с такими флагами получат проблемы не от албанцев
+5
-1
+4
Надеюсь сборная Албании, вместе со своими быдлоболелами уедет с чемпионата сразу после групповой стадии
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Гнать албанцев с Евро, ссаными тряпками
+2
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Ответ Красная стрела
Загорятся Балканы рано или поздно. В тот момент, когда западу будет выгодно- они нажмут спусковой крючок.
Ну если судить о ситуации только по подобным новостям, то мб.
Имхо, там это ни одной из сторон не нужно.
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0
+2
Ответ Ллб
Комментарий скрыт
России нет, а этнические русские играют.
+7
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Какое прекрасное начало турнира.
Остаётся ждать, когда наконец-то обнаружат "русский след" во всем этом)
+5
-3
+2
Правильно сделали
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+2
Ответ ОттоДракула
Кому ты это пишешь? Тут нет сербов.
Есть те, кто знают сербский
+1
0
+1
Ответ Slavnov
Знаю еще одних, недалеких, тоже с флагами по всему миру бегают, местных раздражают
Сроссияне ?
+1
0
+1
Ответ Андрей Емельянов
Флаги вешают,пиво сербам с англичанами ограничили,и эти толерантные цивильные европейцы запрещают мне ковыряться в носу.
В своём носу Вам ковырять никто не запретит.
+2
-1
+1
Ответ Нефанатик
То же самое желаю и сербам
Албания уедет. А Сербия пойдёт дальше из группы
+1
0
+1
Албания это пародия на нацию и страну. Прям как украина.
+20
-19
+1
Болванцы , одно слово .
+3
-2
+1
Пошли политические новости, видимо спортивных нет.
+2
-1
+1
Мерзкие и отвратительные существа. Ну как там толерантность, инклюзивность, демократия? Все друг друга любят?
+2
-1
+1
Почему только в Сербии, много стран мира до сих пор не признают это так называемое "государство".
+1
0
+1
Ответ Леха Гибкий
России нет, а этнические русские играют.
И их придут поддерживать с российскими флагами, по Вашему мненинию?)
+3
-3
0
Нам тут последние годы внушают, что спорт вне политики…
+1
-1
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