Фанаты Англии в Дюссельдорфе пели песню о 10 немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании. За оскорбления участников Второй мировой на Евро-2024 грозят штрафы в размере месячной зарплаты

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Сербии по футболу происшествия болельщики Евро-2024 Футбол

Болельщики сборной Англии поют песню о Второй мировой войне на Евро-2024.

Как передает Daily Mail, в прошедшую пятницу британских фанатов, распевающих песню «Десять немецких бомбардировщиков», засняли на видео в Дюссельдорфе.

Популярная среди болельщиков сборной Англии песня о немецких бомбардировщиках, сбитых Королевскими ВВС Великобритании, появилась во время Второй мировой войны. В Германии песня считается оскорбительной.

Сообщается, что в прошлом месяце полицию и МИД Великобритании предупредили о штрафах для английских болельщиков за оскорбления и насмешки в адрес участников Второй мировой войны во время Евро-2024 в Германии. Размер штрафов может достигать месячной зарплаты.

Полиция Германии прокомментировала инцидент и предостерегла английских болельщиков от дальнейших провокаций во время турнира.

«Я бы сказал им: «Не будьте идиотами». Если они поют такую песню, я не могу это изменить. В Германии это не наказуемо. Я надеюсь, что все остальные мирные и законопослушные болельщики скажут им: «Прекратите».

Как и все жители Германии, я знаю о давнем спортивном соперничестве с Англией. Но для меня важно подчеркнуть, что оно относится лишь к спорту. Наши страны были и остаются союзниками на протяжении более семи десятилетий.

Если говорить о нацистских приветствиях, то это абсолютно недопустимо. Мы должны напомнить, что в Германии это наказуемо и преступно», – сказал начальник немецкий полиции Питер Бот.

Сегодня сборная Англии начнет выступление на Евро-2024 матчем против команды Сербии. Ожидается, что во время чемпионата Европы Германию посетит более 300 тысяч английских болельщиков.

62 комментария
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О как! Теперь это не преступники, осуждённые в Нюрнберге, а "участники Второй мировой"! Интересное кино.
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Ответ Новак Шпагатович
Комментарий скрыт
обидели бедных нацистских летчиков люфтваффе, отбросы общества!
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FA час назад: мы призываем наших фанатов к уважению.
Фанаты Англии: вызов принят!
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Ответ mean machine/
О как! Теперь это не преступники, осуждённые в Нюрнберге, а "участники Второй мировой"! Интересное кино.
То же самое заметил.
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Господи, этой песне сто миллионов лет уже, мне кажется, на нее внимания-то особо не обращают уже давно
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Реальность стала опережать Панораму
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НАТОвские скрепы😁
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Лишить всех фан айди
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+7
пели песню о 10 немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании...
напомнили о вкладе Великобритании в победу над фашизмом... так сказать
+11
-5
+6
Ответ mean machine/
О как! Теперь это не преступники, осуждённые в Нюрнберге, а "участники Второй мировой"! Интересное кино.
Ещё 5-10 лет и приколы про «пили бы баварское», рассчитанные лишь на разжижение мозгов у узкого круга людей из твиттера, войдут в общемировую практику🤓
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Ответ .ru
пели песню о 10 немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании... напомнили о вкладе Великобритании в победу над фашизмом... так сказать
Ну битва за британию никто не отменял.
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Ответ Nicu Maican
А теперь прочти например о том что тех кого угоняли на работу в Германии получали зарплату больше чем в СССР и у них было право на выходной раз в неделю,чего не было в СССР
Конечно-конечно, а ещё пятиразовое питание и путёвки в оздоровительные санатории типа Заксенхаузена или Дахау😊
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А есть песня о сотнях американских и английских бомбардировщиках, уничтоживших Лейпциг и Дрезден?
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Ответ Нефанатик
Британия больше вреда нанесла Германии чем кто либо.
общечеловек, ты сейчас мне, русскому, на полном серьёзе это говоришь?..
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Ответ Нефанатик
Британия больше вреда нанесла Германии чем кто либо.
Хватит эти сказки рассказывать, please
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френдлифаер
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Эту песню фаны Англии пели и на евро 16 и у нас на ЧМ и тд, она базовая для них, не приплетайте
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Ответ Нефанатик
Победила коалиция, а не какая то отдельная страна. Любая из отдельных стран была бы разгромлена
Страна, которая капитулировала сходу, и сотрудничала с врагом, предатель своей коалиции так-то.
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Ответ Dizzod
Те кого осудили наверно уже умерли. Я знаю жителей одной страны которые очень огорчены что visa не работает. Они утверждают что они ни причем. Жители Лаоса, вроде.
Это где виза не работает??? Только недавно переводил с российской визы в немецкий банк.
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Ответ Dizzod
Те кого осудили наверно уже умерли. Я знаю жителей одной страны которые очень огорчены что visa не работает. Они утверждают что они ни причем. Жители Лаоса, вроде.
Так и песня не про ныне здравствующих летчиках Люфтваффе.
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Ответ Nicu Maican
Комментарий скрыт
Можно примеры целенаправленного уничтожения немцев по культурному, национальному или религиозному признаку?
Все ведь совершали одинаковые преступления. А ещё этот знаменитый план "Голод", от которого умерли миллионы немцев.
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Я бегу по выжженой земле, гермошлем захлопнув на ходу, мой Спитфайр стрелою белой с ревом набирает высоту
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Е...а жаба гадюку))
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Всё правильно сделали, напомнили потомкам нацистов о том, как наклонили их во Второй мировой
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Ответ Nicu Maican
Напомни чем занимался СССР до 22 июня,пока британцы сражались м нацистами?
да тем же самым что и британцы... ничем
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Ответ Mitrophane
Страна, которая капитулировала сходу, и сотрудничала с врагом, предатель своей коалиции так-то.
Капитулировало правительство, а не вся страна. Не надо равнять режим Петена и всю страну
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Ответ Nicu Maican
А теперь прочти например о том что тех кого угоняли на работу в Германии получали зарплату больше чем в СССР и у них было право на выходной раз в неделю,чего не было в СССР
И ещё обязательно приобщить документ: "сдавайтесь! Стреляйте командиров и большевиков, в плену горячий обед и тепло". В листовках же врать не будут!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто то обидел потомков фашистских лётчиков люфтваффе ?
Насмотрелись фильмов Гая Ричи про войну и исполняют!))
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Ответ Oreon09
Не знал, что во ВМВ участвовало 20 человек. Совок в головах неизлечим.
Вам надо пить меньше смузи с соей, чтобы понимать, что я имел в виду не буквально 24 (!) осуждённых лидеров преступных организаций, а именно эти самые преступные организации. Или Вы сторонник Алоизыча?
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Ответ Nicu Maican
А теперь прочти например о том что тех кого угоняли на работу в Германии получали зарплату больше чем в СССР и у них было право на выходной раз в неделю,чего не было в СССР
Особенно права были у узников Майданека и Освенцима🤔
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