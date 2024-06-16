Фанаты Англии в Дюссельдорфе пели песню о 10 немецких бомбардировщиках, сбитых ВВС Великобритании. За оскорбления участников Второй мировой на Евро-2024 грозят штрафы в размере месячной зарплаты

Болельщики сборной Англии поют песню о Второй мировой войне на Евро-2024.

Как передает Daily Mail, в прошедшую пятницу британских фанатов, распевающих песню «Десять немецких бомбардировщиков», засняли на видео в Дюссельдорфе.

Популярная среди болельщиков сборной Англии песня о немецких бомбардировщиках, сбитых Королевскими ВВС Великобритании, появилась во время Второй мировой войны. В Германии песня считается оскорбительной.

Сообщается, что в прошлом месяце полицию и МИД Великобритании предупредили о штрафах для английских болельщиков за оскорбления и насмешки в адрес участников Второй мировой войны во время Евро-2024 в Германии. Размер штрафов может достигать месячной зарплаты.

Полиция Германии прокомментировала инцидент и предостерегла английских болельщиков от дальнейших провокаций во время турнира.

«Я бы сказал им: «Не будьте идиотами». Если они поют такую песню, я не могу это изменить. В Германии это не наказуемо. Я надеюсь, что все остальные мирные и законопослушные болельщики скажут им: «Прекратите».

Как и все жители Германии, я знаю о давнем спортивном соперничестве с Англией. Но для меня важно подчеркнуть, что оно относится лишь к спорту. Наши страны были и остаются союзниками на протяжении более семи десятилетий.

Если говорить о нацистских приветствиях, то это абсолютно недопустимо. Мы должны напомнить, что в Германии это наказуемо и преступно», – сказал начальник немецкий полиции Питер Бот.

Сегодня сборная начнет выступление на матчем против команды . Ожидается, что во время чемпионата Европы Германию посетит более 300 тысяч английских болельщиков.