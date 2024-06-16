Касаткина и Павлюченкова, скорее всего, пропустят Олимпиаду («Матч ТВ»)

Теги Анастасия Павлюченкова WTA Париж-2024 Олимпийский теннисный турнир Дарья Касаткина Теннис

14-я ракетка мира Дарья Касаткина, вероятно, не сыграет на Олимпиаде в Париже.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Касаткина не хочет ехать на Игры, скорее всего, первая ракетка России не поедет. Самсонова сама отказалась от Олимпиады.

В такой ситуации на Играх могла бы выступить Павлюченкова, но она на данный момент тоже не хочет ехать. Состав у россиянок может быть по‑настоящему молодежным», – сказал источник «Матч ТВ».

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46 комментариев
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Особенно странно от Касаткиной которая говорила что хочет поехать и не была на прошлой, Павлюченкова понятно не до Олимпиады,ну и свое золото она уже выиграла
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Ответ kupezz
А вы подумайте, что может принести это участие? Медаль? Маловероятно что вообще до финала дойдут, но если даже дойдут и выиграют, то медаль для кого? Для себя? Для своих персональных болельщиков? Ок. Для страны? Нет. Что ещё эта медаль может дать? Они даже олимпийскую стипендию (пенсию) не смогут получать, так как выступали под "нейтральным" флагом. Да и что греха таить, отношения у большинства россиян будет к ним нейтрально-негативное, ну и конечно и про все ништяки и какую-то популярность конвертируемую в деньги тоже могут забыть, если только скандальную. Другой вопрос, если такой спортсмен в будущем не планируют жить в России, тогда да, могут выступить, ничего не теряют. Каждый делает свой выбор и ему с ним жить.
Для страны выиграют. Все адекватные люди, которые не слушают государственную пропаганду, прекрасно понимают, что люди поедут представлять Россию. А если не понимают, значит они не являются адекватными и таких надо просто игнорить. Остальное даже комментировать не буду
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Видимо, все те, кто на отказе, а это теннисисты первой 20-ки, являющиеся давным-давно долларовыми миллионерами, им совершенно нечего кушать и по этой причине крайне необходимо поехать в эти сроки шакалить турниры для заработка себе на хлеб с маслом, тем более пока другие теннисисты топ-20 будут представлять свои страны на играх, а у нас родина подождёт, но на словах все патриоты высшей пробы, конечно же.
+9
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Касаткина просто узнала какой шариатский патруль от борцов едет и подумала что ей с ними не по пути.
+5
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Ответ nwgdm7y2p6
А в чем минусы? Ни одного я не вижу
ну, возможно, решили денег заработать. за Олимпиаду сейчас не дают ни очков рейтинга, ни призовых. это тебе не минус? да и на каких условиях им разрешили ехать - мы не знаем.
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+2
Жаль, что Аванесян уходит, на грунте она хорошо играет
+2
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+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Видимо, все те, кто на отказе, а это теннисисты первой 20-ки, являющиеся давным-давно долларовыми миллионерами, им совершенно нечего кушать и по этой причине крайне необходимо поехать в эти сроки шакалить турниры для заработка себе на хлеб с маслом, тем более пока другие теннисисты топ-20 будут представлять свои страны на играх, а у нас родина подождёт, но на словах все патриоты высшей пробы, конечно же.
Под Терюшкова косишь?
+2
-1
+1
Ответ Sofia
Жаль, что Аванесян уходит, на грунте она хорошо играет
А что ей помешает в нейтральном статусе сыграть? она же не прямо сейчас гражданство поменяет. тут вопрос - хватит ли ей вообще рейтинга для участия
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Ответ Shuba Jr.
т. е. мои слова о том, что они, возможно, решили заработать на конец карьеры - ты не прочитал, да?
Я вас умоляю, они обе совсем небедные и уже заработали денег до конца жизни
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Ответ S.Graf
Я подумал про людей в штатском. Сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Ведь открытым текстом называют нейтралов предателями Родины.
Не думаю. Дали отмашку ехать. Так что уже неактуально
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+1
Ответ nwgdm7y2p6
Для страны выиграют. Все адекватные люди, которые не слушают государственную пропаганду, прекрасно понимают, что люди поедут представлять Россию. А если не понимают, значит они не являются адекватными и таких надо просто игнорить. Остальное даже комментировать не буду
Я считаю, что девушкам, конечно, не нужно было отказываться от участия в ОИ. Но в комменте, на который вы отвечаете, есть рациональное зерно. Век спортсмена короток, и если они задумываются о будущем, связанном с государственными телеканалами, шоу, вообще карьерой, то для них, возможно, будет поставлен шлагбаум. Потому что какой-то человек на ответственном посту назовет их предателями и тп. Очень грустно, но мы пришли к такой ситуации, так что пусть девушки решают сами. Не стану их осуждать.
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Крайне странная история, если это действительно так. Причины отказа совсем непонятны. Если это правда, то хотелось бы услышать девушек - почему?
Надеюсь, что хотя бы Павлюченкова одумается
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Касаткина не факт, что до финала дойдет (это мягко сказано). 6 августа уже стартует Мастерс в Торонто, тут и деньги и очки, а из-за участия в олимпиаде срывается подготовка к американской серии турниров. Пусть лучше молодежка сыграет, кто действительно хочет играть.
+4
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От Даши неожиданное решение, понятно , что олимпиада для теннисистов это второстепенный турнир, но это грунт. На грунте при хорошей игре и везении у Касаткиной есть шанс на медаль, очков в первой половине сезона нормально набрала - необходимости шакалить по водокачкам нет. Ну с Настей понятно, форма не очень, возраст уже - лишний раз с покрытие на покрытие переходить и ей очки надо набирать чтобы в зоне посева держаться.
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Ответ kupezz
Ничего странного, мозг просто у девушек включился, сопоставили все плюсы и минусы от такого "нейтрального" участия. Сделали выбор, а уж правильный или нет, покажет только время. Век спортсмена короток, нужно и о будущем подумать.
А в чем минусы? Ни одного я не вижу
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Ответ Shuba Jr.
я тебя сейчас немножко разочарую - например, те же Билл Гейтс, Рокфеллеры, Уоррен Баффет и т. д., уже давно себе заработали на жизнь. и не только свою, но и нескольких поколений своих потомков. но, при этом дальше зарабатывают (на смертях людей, но не это важно сейчас). есть что ответить?
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Есть что ответить?
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Ответ Диономис
Смысл ехать на олимпиаду, если в теории не дойти до 1/2? Призовых нет.
Их и раньше не было
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Ответ Buhmichael
А что ей помешает в нейтральном статусе сыграть? она же не прямо сейчас гражданство поменяет. тут вопрос - хватит ли ей вообще рейтинга для участия
Хватит. Она последняя из 11-ти, кого можно заявить. LD получается по заявке Петра Мартич. Всех, кто стоит в рейтинге выше нее, можно заявлять
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Ответ S.Graf
Я подумал про людей в штатском. Сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Ведь открытым текстом называют нейтралов предателями Родины.
Думаешь Касаткиной не плевать на это? Она только рада будет потом вещать про как плохо в России, или какие дяди плохие в России) Скорее дело просто в деньгах, реально смысла нет нейтральным спортсменам не претендующим на медаль туда ехать
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Ответ kupezz
Никто такую отмашку не давал. Сказали, что кто хочет, тот пусть едет, палки в колеса вставлять не будет никто, что это только выбор спортсмена. Но все это напоминает ситуацию из жизни, когда тебе говорят, что - не, ну если хочешь, ты иди конечно, я тебя не держу, обижаться не буду. А ты прекрасно понимаешь, что если пойдешь или сделаешь это, то потом век с человеком не видеться. Вроде бы и официального запрета нет, разрешили, но понимаешь, что если сделаешь это, то всё, хана.
Ну, от государства в теннисе у нас зависят разве что юниоры и люди на 300+ местах рейтингов, так что скорее всего дело в а) призовых нет и б)рейтинговых очков нет.
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Ответ Syndycate
Если не претендуешь на медаль, то там одни минусы для россиян и белорусов: Призовых нет, очков нет, Самсонова еще говорила, что им даже в деревне жить не разрешат, то есть будут там за свой счет, ну и зачем ехать?
Про деревню не правда. Все оплачивает МОК
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Ответ nwgdm7y2p6
А в чем минусы? Ни одного я не вижу
Если не претендуешь на медаль, то там одни минусы для россиян и белорусов: Призовых нет, очков нет, Самсонова еще говорила, что им даже в деревне жить не разрешат, то есть будут там за свой счет, ну и зачем ехать?
0
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0
Ответ nwgdm7y2p6
Не думаю. Дали отмашку ехать. Так что уже неактуально
Никто такую отмашку не давал. Сказали, что кто хочет, тот пусть едет, палки в колеса вставлять не будет никто, что это только выбор спортсмена. Но все это напоминает ситуацию из жизни, когда тебе говорят, что - не, ну если хочешь, ты иди конечно, я тебя не держу, обижаться не буду. А ты прекрасно понимаешь, что если пойдешь или сделаешь это, то потом век с человеком не видеться. Вроде бы и официального запрета нет, разрешили, но понимаешь, что если сделаешь это, то всё, хана.
0
0
0
Ответ nwgdm7y2p6
Я вас умоляю, они обе совсем небедные и уже заработали денег до конца жизни
я тебя сейчас немножко разочарую - например, те же Билл Гейтс, Рокфеллеры, Уоррен Баффет и т. д., уже давно себе заработали на жизнь. и не только свою, но и нескольких поколений своих потомков. но, при этом дальше зарабатывают (на смертях людей, но не это важно сейчас). есть что ответить?
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Ответ nwgdm7y2p6
Раньше участвовали также - без очков и без призовых
т. е. мои слова о том, что они, возможно, решили заработать на конец карьеры - ты не прочитал, да?
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Источник Матч ТВ это мощно. Может у Касаткиной поинтересоваться стоит - что да как.
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Смысл ехать на олимпиаду, если в теории не дойти до 1/2? Призовых нет.
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Ответ Николай Володин
Что с Касаткой-активисткой случилось,она была же в первых рядах? 😅😅
В каких рядах?
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Ответ nwgdm7y2p6
Крайне странная история, если это действительно так. Причины отказа совсем непонятны. Если это правда, то хотелось бы услышать девушек - почему? Надеюсь, что хотя бы Павлюченкова одумается
Ничего странного, мозг просто у девушек включился, сопоставили все плюсы и минусы от такого "нейтрального" участия. Сделали выбор, а уж правильный или нет, покажет только время. Век спортсмена короток, нужно и о будущем подумать.
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