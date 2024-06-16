Касаткина и Павлюченкова, скорее всего, пропустят Олимпиаду («Матч ТВ»)

14-я ракетка мира Дарья Касаткина, вероятно, не сыграет на Олимпиаде в Париже.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Касаткина не хочет ехать на Игры, скорее всего, первая ракетка России не поедет. Самсонова сама отказалась от Олимпиады.

В такой ситуации на Играх могла бы выступить Павлюченкова, но она на данный момент тоже не хочет ехать. Состав у россиянок может быть по‑настоящему молодежным», – сказал источник «Матч ТВ».