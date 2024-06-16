Шара Буллет: «Хабиб – энциклопедия. Повторяю за ним, если не знаю, как поступить»

Шара Буллет признался, что равняется на Хабиба Нурмагомедова.

« – это энциклопедия. Если не знаешь, как поступить в какой-то спортивной ситуации, то смотришь, как это делал Хабиб. Он же тоже это проходил много раз.

Со всеми одно и то же. История продолжается, повторяется. Как он это сделал, как он прошел – я вот так и делаю. Хабиб – большой пример для меня», – сказал средневес UFC Шарабутдин Магомедов.

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