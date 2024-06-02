Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Винисиусу» на праздновании победы в ЛЧ

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Реала» поддержали Винисиуса во время празднования победы в ЛЧ.

По случаю завоевания 15-го трофея Лиги чемпионов «Реал» проводит чемпионский парад в Мадриде.

Болельщики, отмечающие победу «Реала» на улицах, выкрикивали: «Золотой мяч» Винисиусу!». Ранее фанаты мадридского клуба скандировали эту кричалку во время чемпионского парада по случаю завоевания 36-го титула Ла Лиги.

В финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) Винисиус забил гол на 83-й минуте. В 39 матчах сезона вингер «Реала» забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й

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40 комментариев
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Если Аргентина не выиграет Копу, то по идеи France Football не осмелится в этот раз давать ЗМ Месси.

Так что думаю, у Вини реально есть шанс взять ЗМ в этом году.
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+12
Ответ Pato07
Если Аргентина не выиграет Копу, то по идеи France Football не осмелится в этот раз давать ЗМ Месси. Так что думаю, у Вини реально есть шанс взять ЗМ в этом году.
Месси - тащер в МЛС. Этого вполне достаточно.
+15
-7
+8
Ответ fussballer
Месси - тащер в МЛС. Этого вполне достаточно.
А ещё он чемпионат мира выйграл.
+11
-6
+5
Фанаты «Зенита» скандировали «Золотой мяч» Сергееву» на праздновании победы в Суперфинале Кубка РФ
+5
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+4
Тони Кросу если выиграет ЧЕ
+4
-2
+2
Ответ Зеленский
Выиграет Франция - Мбаппе Выиграет Англия - Беллингем Выиграет Германия - Кроос Выиграет Испания - Карвахаль Выиграет Бразилия - Винисиус В остальных случаях всё запутано
Даже если Испания выиграет Евро, Карвахалю никто не даст Золотой Мяч.
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Ответ Domian
А почему бы Винисиусу с Бразилией свой классс не показать? Или он только в Реале может, когда за спиной сборная мира?) Вот пусть берет и выигрывает Копу, покажет что он лидер и может в некомфортных условиях. Чего боятся Аргентины?)))
Ага, обычно бразильцы последних лет всей толпой стояли и смотрели, как Неймар сквозь пятерых прорывался, чтоб хоть что-то создать. А сейчас без него будут просто стоять и истерить🤓
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Ответ Сэмс
А что, тут кто-то считает, что Копа турнир, равный ЧЕ? Смешно)
Уровень копы < уровень ЛЕ < уровень нормального (клубного) футбола
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Ответ Domian
Так не может что выиграл со сборной Флеш Рояль😂🤣👌
И почти всё с пенальти. Даже Эмилиано Мартинес больший вклад внёс. Твоего Месси партнёры по команде за уши взяли и затащили. Позорище.
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Ответ Саша Белый
Атакующий полузащитник, в чемпионском сезоне еле наскреб 20 по г+п, в плей-оф лч, кроме как маханиям трибунам и симуляциями ничем не запомнился, главный претендент на зм))))))))))))))
«В плей-офф лч ничем не запомнился» - ты как смирительную рубашку снял?
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Ответ Dexter Morgan
Твой Месси вообще вообще без Хави, Иньесты ничего не может. Даже сейчас Альбу, Бускетса и Суареса при себе держит. А в топовой сборной всю карьеру ничего не мог показать.
Так не может что выиграл со сборной Флеш Рояль😂🤣👌
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Ответ Саша Белый
Атакующий полузащитник, в чемпионском сезоне еле наскреб 20 по г+п, в плей-оф лч, кроме как маханиям трибунам и симуляциями ничем не запомнился, главный претендент на зм))))))))))))))
15 + 4 стата Винисиуса😂
Как же это смешно после 60 голов Лео и кринжа за сезон)
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Ответ Kuryanin
А если он не получит ЗМ, то всех, кто голосовал за других, обвинят в расизме?
Легко
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Ответ Pato07
А почему Вини чтобы победить ЗМ должен вместе с ЛЧ еще и за сборную что-то выиграть? Вот ты бегаешь по веткам и говоришь, как Месси справедливо получал свои ЗМ. Почему то ради своих ЗМ ему не обязательно было выигрывать ЛЧ + титул со сборной за 1 год, больше того, ему не обязательно было впринципе побеждать хотя бы одно из них. А тут оказывается Вини затащенный ЛЧ уже мало, ему обязательно теперь надо и Копу выигрывать. Давай начистоту, будь на месте Вини сейчас твой Месси, ты бы доказывал, что он обязан брать ЗМ. И насколько я помню, у Месси после 3 из 4 выигранных ЛЧ брал ЗМ. Так почему к Вини еще какие-то доп требования у тебя?
Потому что Месси индивидуально был сильнее всех на голову.
60 голов и 20 ассистов за сезон делал.

Я стесняюсь спросить у Винисиуса какая стата?)))
15 голов и 4 ассиста?🤣
Это даже не лучший результат в Реале)))
Не лучший в Реале, не лучший в Лиге, не лучший в лч.
Но должен брать зм🤣
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Ответ Pato07
Комментарий удален пользователем
Потому что Месси индивидуально был сильнее всех на голову.
60 голов и 20 ассистов за сезон делал.

Я стесняюсь спросить у Винисиуса какая стата?)))
15 голов и 4 ассиста?🤣
Это даже не лучший результат в Реале)))
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Ответ Domian
А почему бы Винисиусу с Бразилией свой классс не показать? Или он только в Реале может, когда за спиной сборная мира?) Вот пусть берет и выигрывает Копу, покажет что он лидер и может в некомфортных условиях. Чего боятся Аргентины?)))
Комментарий удален пользователем
Ответ Pato07
Если Аргентина не выиграет Копу, то по идеи France Football не осмелится в этот раз давать ЗМ Месси. Так что думаю, у Вини реально есть шанс взять ЗМ в этом году.
Не тряситесь так, Лео закончил карьеру почти, уже можете отпускать потихоньку свои комплексы
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А что, тут кто-то считает, что Копа турнир, равный ЧЕ? Смешно)
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Если на Копа победит Бразилия - это ещё больше поднимет шансы Винисиуса на Золотой мяч,
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А если он не получит ЗМ, то всех, кто голосовал за других, обвинят в расизме?
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Представляю лицо Джуда в этот момент, ведь он провел топовый сезон. Если еще дотащит Англию до медалей на Евро, а Вини не выиграет Копу, то ЗМ вполне себе отправится Беллингему.
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