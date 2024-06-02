Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Винисиусу» на праздновании победы в ЛЧ

Фанаты «Реала» поддержали Винисиуса во время празднования победы в ЛЧ.

По случаю завоевания 15-го трофея Лиги чемпионов «Реал» проводит чемпионский парад в .

Болельщики, отмечающие победу «Реала» на улицах, выкрикивали: « » !». Ранее фанаты мадридского клуба скандировали эту кричалку во время чемпионского парада по случаю завоевания 36-го титула .

В финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) Винисиус забил гол на 83-й минуте. В 39 матчах сезона вингер «Реала» забил 24 гола и отдал 11 ассистов.

Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й