Фанаты «Реала» скандировали «Золотой мяч» Винисиусу» на праздновании победы в ЛЧ
Фанаты «Реала» поддержали Винисиуса во время празднования победы в ЛЧ.
По случаю завоевания 15-го трофея Лиги чемпионов «Реал» проводит чемпионский парад в Мадриде.
Болельщики, отмечающие победу «Реала» на улицах, выкрикивали: «Золотой мяч» Винисиусу!». Ранее фанаты мадридского клуба скандировали эту кричалку во время чемпионского парада по случаю завоевания 36-го титула Ла Лиги.
В финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0) Винисиус забил гол на 83-й минуте. В 39 матчах сезона вингер «Реала» забил 24 гола и отдал 11 ассистов.
Винисиус – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Беллингем – 2-й, Мбаппе – 3-й, Кроос – 6-й, Холанд – 11-й, Месси – 16-й
Так что думаю, у Вини реально есть шанс взять ЗМ в этом году.
Как же это смешно после 60 голов Лео и кринжа за сезон)
60 голов и 20 ассистов за сезон делал.
Я стесняюсь спросить у Винисиуса какая стата?)))
15 голов и 4 ассиста?🤣
Это даже не лучший результат в Реале)))
Не лучший в Реале, не лучший в Лиге, не лучший в лч.
Но должен брать зм🤣
60 голов и 20 ассистов за сезон делал.
Я стесняюсь спросить у Винисиуса какая стата?)))
15 голов и 4 ассиста?🤣
Это даже не лучший результат в Реале)))