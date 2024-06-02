«Салават» обменял Дроздова в ЦСКА, получив денежную компенсацию и трех игроков системы, включая 18-летнего Великова

«Салават» обменял Ивана Дроздова в ЦСКА.

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения)

В прошлом сезоне провел за « » 65 матчей в регулярке, набрав 48 (24+24) очков. В плей-офф на счету форварда 6 матчей и 8 (4+4) баллов.