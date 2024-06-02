«Салават» обменял Дроздова в ЦСКА, получив денежную компенсацию и трех игроков системы, включая 18-летнего Великова

Теги Салават Юлаев ЦСКА переходы Максим Великов КХЛ Иван Дроздов Хоккей

«Салават» обменял Ивана Дроздова в ЦСКА.

Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трех молодых игроков системы ЦСКА – 18-летнего форварда Максима Великова, а также защитников Алексея Родионова (2006 года рождения) и Максима Агафонова (2007 год рождения)

В прошлом сезоне Дроздов провел за «Салават» 65 матчей в регулярке, набрав 48 (24+24) очков. В плей-офф на счету форварда 6 матчей и 8 (4+4) баллов. 

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9 комментариев
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ЦСКА показал, что Салават Юлаев их фарм-клуб ( не такой, как СКА и Сочи,но всё равно омерзительно). Армейские клубы Москвы и Петербурга, с отрывов, остаются теми команды, поражения которых будет вызывать радость у всех👌
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Никогда такого не было, и вот опять
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И ведь с этим ничего не поделать
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Может со стороны КХЛ начать запрещать такие обмены? Ну тип создать орган, который будет оценивать равнозначность обмена, и в таких случаях блокировать сделки
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)))))
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Омерзителен не сам факт обмена, здесь, после смерти Кольцова, удержать Дроздова было нереально ... обидно, что нам предоставили в обмен ...Маким Великов и К ((((
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Зашёл посмотреть, кого хоть нам сбагрили за Дроздова, а тут 42-летний дядя в тегах))
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Ответ jajajams
)))))
https://www.sports.ru/hockey/1116086836-gendirektor-salavata-ob-uxode-drozdova-v-czska-eto-vse-sluxi.html
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