Проблемы Синнера, урок Рублеву от Циципаса, нытье Хуркача. Главное за день на «Ролан Гаррос»

Ах, как же хорошо, когда на «Ролан Гаррос» не идут дожди. И когда все матчи проходят по расписанию.

А как они прошли?

Синнер задушил магию Муте

Француз Корентен Муте проводил вдохновенный «Ролан Гаррос» на волнах поддержки родных болельщиков. И матч против Янника Синнера он тоже начал волшебно.

№2 в мире не справлялся с хаотичным стилем Муте. Француз – левша, который любит внезапные укороченные, спонтанные выходы к сетке и эксперименты на приеме. Оцените позицию.

И оцените, как качественно он умеет укорачивать.

Неудивительно, что Муте чуть ли не лучше всех в туре подает с руки. Синнер даже не побежал.

Муте еще и роскошно двигается и читает игру. Поэтому какое-то время он Синнера просто уничтожал – и забрал первый сет 6:2. Яннику не помогало и то, что он сам играл довольно посредственно.

Но после того, как Синнер проиграл подачу в первом же гейме второго сета, он постепенно захватил контроль. Янник расподавался, добавил стабильности на задней линии, стал лучше строить агрессивные розыгрыши при помощи глубины и плотности. И постепенно стабильная агрессия итальянца полностью задушили волшебство, на которое способен Муте.

Французу оставалось только мячи грызть.

2:6, 6:3, 6:2, 6:1 – Янник в четвертьфинале, где его ждет Григор Димитров.

Циципас дал урок Рублеву

В третьем круге Маттео Арнальди укатал Андрея Рублева в трех сетах – и вышел на Стефаноса Циципаса. И было ощущение, что с греком он может поступить так же.

Циципас очень долго не мог набрать ход, его форхенд сбоил в важнейшие моменты, он никак не мог приспособиться к тому, как быстро и тяжело Арнальди возвращает ему мяч. И Стефанос проигрывал сет и брейк, покрикивал на команду, разводил руками, злился.

Но он не позволил этой злости себя поглотить . Даже когда при счете 3:6, 3:5 начал гейм с двух двойных ошибок подряд – наоборот, недовольство собой как будто его подстегивало, заставляло его быстрее шевелить ногами, бить сильнее и точнее.

В итоге он отыграл три сетбола при 3:5, потом еще один, когда Арнальди подавал при 4:5, дотянул до тай-брейка, затащил его на опыте – и дальше пошла совсем другая игра. Арнальди оказался не готов поддерживать высочайший уровень, и грек его спокойно закрыл – 3:6, 7:6(4), 6:2, 6:2.

В 1/4 будет суперматч Алькарас – Циципас

Параллельно экс-первая ракетка мира Карлос Алькарас спокойно разобрал Феликса Оже-Альяссима – 6:3, 6:3, 6:1. Перед матчем канадец говорил, что у него нет причин не верить, что он может победить Карлоса. Вот только показать эти причины на корте забыл.

Так что в четвертьфинале Алькарас и Циципас встретятся в шестой раз. Предыдущие пять матчей выиграл испанец, а на грунте он вообще отдал Стефаносу всего один сет из восьми.

Сейчас они оба заряжены. Карлос по поводу новой встречи сказал, что у него есть ключи к Циципасу: «Во всех наших матчах побеждал я. Это не значит, что мне надо играть вполсилы. Я знаю, что Стефанос показывает отличный теннис, но понимаю, как мне нужно построить тактику, что делать во время матча – конечно, об этом рассказать не смогу. Но я знаю, что мне нужно сделать».

А грек надеется изменить динамику: «Он говорил, что ему нравится играть против меня. Надеюсь, в этот раз ему понравится чуть меньше. Надеюсь, у меня получится сделать так, чтобы он был чуть менее уверен в себе – это моя цель на матч».

Димитров в 33 впервые вышел в четвертьфинал

Григор Димитров вроде бы движется к завершению карьеры, но продолжает открывать для себя новые высоты. Например, в этом году он уже стал одним из редких специалистов, которые собрали четвертьфиналы на всех «Мастерсах».

И теперь у него есть четвертьфиналы на всех «Шлемах» – после победы над Хубертом Хуркачем со счетом 7:6(5), 6:4, 7:6(3).

Удивительная статистика – Димитров выиграл у Хуркача все шесть матчей и в них победил на всех семи тай-брейках.

В воскресенье у них было много интересных разменов в духе кошки-мышки.

Иногда Димитров выдавал удары, в которые Хуркач просто не мог поверить.

А еще возникли совершенно необязательные непонятки с ящиками, куда они складывали полотенца – потому что судья отдала Димитрову оранжевые ящики, хотя в футболке такого цвета играл Хуркач. В итоге уже через несколько геймов они запутались.

У женщин – доминация топов

● Ига Швентек – Анастасия Потапова – 6:0, 6:0

● Коко Гауфф – Элизабетта Кочаретто – 6:1, 6:2

● Маркета Вондроушова – Ольга Данилович – 6:4, 6:2

● Онс Жабер – Клара Таусон – 6:4, 6:4

Ни одного трехсетовика, ни одного тай-брейка и даже счета 7:5 ни разу не было. Потапова вообще взяла всего 10 очков – и этому не удивилась.

Жабер пришлось бороться дольше всех – и она отметила победу, исполнив коронное празднование Криштиану Роналду .

Птица дня

Парижский голубь ворвался на корт в самый неудачный момент – когда Димитров подавал вторым мячом при счете 5:4, 30:30 во втором сете.

Правда, Григору это только помогло – из-за птичьей помехи судья вернула ему первую подачу.

Сюрреализм дня

Вы когда-нибудь видели, чтобы игрок спрашивал соперника, не хочет ли он поменять судью на вышке? А Хуберт Хуркач ровно так и сделал.

В третьем сете матча с Димитровым он сначала долго спорил с Элисон Хьюз (отсудившей десятки финалов «Большого шлема») из-за удара, который попал в аут. Hawk-Eye в трансляции показал, что мяч был в ауте, Димитров сказал ему, что мяч точно был в ауте. Но Хуркач требовал супервайзера.

А во время следующего перехода у них с Димитровым случился диалог.

ХХ: Джи, не хочешь поменять? Или хочешь продолжить с этой дамой?

ГД: Что? Я не понимаю.

ХХ: Ты не хочешь поменять судью на вышке?

ГД: Если честно, мне все равно.

Самое удивительное, что Хуркач все это предлагал, находясь в метре от Хьюз.

Фото дня

Братья Циципасы наконец стартовали в парном разряде и обыграли Дениса Молчанова и Джона-Патрика Смита – 7:6(9), 6:4.

Правда, по ходу матча они не договорились и столкнулись друг с другом.

Боль дня

Иногда ладонь бывает выразительнее любого лица.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Clive Mason