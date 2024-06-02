Сергей Семак: «Победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения. Нет такого, что мы транжирим. Кто из борющихся за чемпионство не мог купить Клаудиньо, Барриоса, Дугласа?»

Сергей Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне.

Сегодня «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в суперфинале (2:1). Также по итогам завершившегося сезона команда из Санкт-Петербурга в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.

– Не считаете, что «Зенит» после такого тяжелого сезона нуждается в перестройке?

– Безусловно, это самый сложный сезон в «Зените». Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Не просто так я в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут претендовать на первое место.

Вендел, Марио… у нас было столько травм. У нас один защитник остался, нам уже тогда нужно было перестраиваться, менять тактическую схему и игроков. Уже тогда проблем было полно. Мы начинали сезон с парой защитников Чистяков – Ренан. И по другим позициям были проблемы, играл Зелимхан Бакаев.

По ходу чемпионата, когда нужно было набирать очки, мы занимались комплектацией. У нас уходят игроки, мы практически никого на их место не взяли. А тем, кого зимой взяли, нужно было время на адаптацию. Пришел Педро – 18‑летний парень. У нас нет суперзвезд, которые бы приехали и решили. Как Ракицкий, Азмун или Барриос. Тогда это было усиление совсем не такое, как сейчас.

Та селекция, которая есть сейчас – мы делаем то, что можем. Да, у всех такая мысль, что «Зенит» покупает тех, кого хочет. Но кого из российских игроков могли купить за последнее время? Мы сейчас покупаем того, кого можем. За небольшие деньги. И они у нас играют и делают результат.

Какая из команд, борющаяся за чемпионство, не могла купить Клаудиньо? Трансфер всего 6+6 [млн евро]. Все же могли позволить себе. Барриоса меньше, чем за 15, не могли? Могли. Дугласа из «Гамбурга» не могли? Могли. Единственное – Вендел, он подороже оказался. Но, думаю, мы его купили благодаря тому, что за большие деньги продали Паредеса и Малкома. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или даем невероятные зарплаты. Все у нас надо заслужить и заработать.

У нас много проблем, но вряд ли это кого‑то интересует, кроме нас, поэтому мы об этом не говорим. Просто молчим и делаем свою работу.

Конечно, победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения у болельщиков других клубов. Но мы все‑таки стараемся радовать своих болельщиков, своих близких, которые получают удовольствие от наших побед. Их очень‑очень много, – сказал главный тренер «Зенита».