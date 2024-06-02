Сергей Семак: «Победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения. Нет такого, что мы транжирим. Кто из борющихся за чемпионство не мог купить Клаудиньо, Барриоса, Дугласа?»
Сергей Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне.
Сегодня «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в суперфинале (2:1). Также по итогам завершившегося сезона команда из Санкт-Петербурга в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.
– Не считаете, что «Зенит» после такого тяжелого сезона нуждается в перестройке?
– Безусловно, это самый сложный сезон в «Зените». Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Не просто так я в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут претендовать на первое место.
Вендел, Марио… у нас было столько травм. У нас один защитник остался, нам уже тогда нужно было перестраиваться, менять тактическую схему и игроков. Уже тогда проблем было полно. Мы начинали сезон с парой защитников Чистяков – Ренан. И по другим позициям были проблемы, играл Зелимхан Бакаев.
По ходу чемпионата, когда нужно было набирать очки, мы занимались комплектацией. У нас уходят игроки, мы практически никого на их место не взяли. А тем, кого зимой взяли, нужно было время на адаптацию. Пришел Педро – 18‑летний парень. У нас нет суперзвезд, которые бы приехали и решили. Как Ракицкий, Азмун или Барриос. Тогда это было усиление совсем не такое, как сейчас.
Та селекция, которая есть сейчас – мы делаем то, что можем. Да, у всех такая мысль, что «Зенит» покупает тех, кого хочет. Но кого из российских игроков могли купить за последнее время? Мы сейчас покупаем того, кого можем. За небольшие деньги. И они у нас играют и делают результат.
Какая из команд, борющаяся за чемпионство, не могла купить Клаудиньо? Трансфер всего 6+6 [млн евро]. Все же могли позволить себе. Барриоса меньше, чем за 15, не могли? Могли. Дугласа из «Гамбурга» не могли? Могли. Единственное – Вендел, он подороже оказался. Но, думаю, мы его купили благодаря тому, что за большие деньги продали Паредеса и Малкома. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или даем невероятные зарплаты. Все у нас надо заслужить и заработать.
У нас много проблем, но вряд ли это кого‑то интересует, кроме нас, поэтому мы об этом не говорим. Просто молчим и делаем свою работу.
Конечно, победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения у болельщиков других клубов. Но мы все‑таки стараемся радовать своих болельщиков, своих близких, которые получают удовольствие от наших побед. Их очень‑очень много, – сказал главный тренер «Зенита».
Человек 6 чемпионств подряд взял.
Шавkи, они и в Африке.... А Зенит будет трофеи брать раз за разом.
Причем легионеры Зенита и не скрывали, что едут сюда на заработки. Но в большей степени сыграло то, что на родине их не грозили исключить из сборной за участие в Российском чемпионате, в отличие от европейских футболистов.
И когда началось СВО, санкции и прочее - европейцы уехали, южноамериканцы остались. Один бразилец, правда, по идейным соображениям решил не продолжать выступление за Зенит, но там скорее девушка ему на мозги капала. Да и с Ракицким неудобно получилось.
Однако даже в этой ситуации Зенит смог извлечь выгоду и получил больше чем потерял.
Надо было остальным клубам правильно выбирать регион для трансферов, минимизировать риски, стелить соломку заранее - ведь было понятно к чему всё идет еще с 2014 года.
Вот что я скажу :)
Я уж не говорю про знаменитое индивидуальное видео Дзюбы, засмотренное этими товарищами до дыр))
2. Подъемные игрокам за переход
3. Процент агентам
Когда началась война , из Зенита никто не ушел благодаря неимоверным зарплатам . Такой роскоши не было у Динамо и Краснодара или Локомотива. Всё остальное верно .
Его за 2 года подряд 4 место в ЛЧ не уволили и без побед в гостях, о чем Вы)
Это 6 чемпионство подряд, результат достигнут в очередной раз. И когда у других клубов (в том числе у Зенита при прошлых тренерах) игровой кризис и застой возникал уже в следующем постчемпионском сезоне , то у Семака он возник только на 6 год. При этом всё равно результат был достигнут.
При этом по игре команда была с отрывом лучшей в чемпионате. И это не моя оценка, а показатели xG и xPoints. По которым Зенит должен был становиться чемпионом за 2 или 3 тура до финиша, но не фартануло.
И не стоит забывать,что против Зенита играют не так, как против Динамо или Краснодара.
Никто не стесняется парковать автобус, тянуть время и откровенно убивать игру. При таких вводных сложнее играть в футбол.
В то время как то же Динамо играет в Москве в 29 туре против Крыльев от обороны, отдавая мяч. Прикольно?)