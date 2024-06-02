Сергей Семак: «Победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения. Нет такого, что мы транжирим. Кто из борющихся за чемпионство не мог купить Клаудиньо, Барриоса, Дугласа?»

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Сергей Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» в нынешнем сезоне.

Сегодня «Зенит» стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв «Балтику» в суперфинале (2:1). Также по итогам завершившегося сезона команда из Санкт-Петербурга в 6-й раз подряд стала чемпионом страны.

– Не считаете, что «Зенит» после такого тяжелого сезона нуждается в перестройке?

– Безусловно, это самый сложный сезон в «Зените». Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Не просто так я в начале сезона говорил, что нам бы удержаться в числе команд, которые будут претендовать на первое место.

Вендел, Марио… у нас было столько травм. У нас один защитник остался, нам уже тогда нужно было перестраиваться, менять тактическую схему и игроков. Уже тогда проблем было полно. Мы начинали сезон с парой защитников Чистяков – Ренан. И по другим позициям были проблемы, играл Зелимхан Бакаев.

По ходу чемпионата, когда нужно было набирать очки, мы занимались комплектацией. У нас уходят игроки, мы практически никого на их место не взяли. А тем, кого зимой взяли, нужно было время на адаптацию. Пришел Педро – 18‑летний парень. У нас нет суперзвезд, которые бы приехали и решили. Как Ракицкий, Азмун или Барриос. Тогда это было усиление совсем не такое, как сейчас.

Та селекция, которая есть сейчас – мы делаем то, что можем. Да, у всех такая мысль, что «Зенит» покупает тех, кого хочет. Но кого из российских игроков могли купить за последнее время? Мы сейчас покупаем того, кого можем. За небольшие деньги. И они у нас играют и делают результат.

Какая из команд, борющаяся за чемпионство, не могла купить Клаудиньо? Трансфер всего 6+6 [млн евро]. Все же могли позволить себе. Барриоса меньше, чем за 15, не могли? Могли. Дугласа из «Гамбурга» не могли? Могли. Единственное – Вендел, он подороже оказался. Но, думаю, мы его купили благодаря тому, что за большие деньги продали Паредеса и Малкома. У нас нет такого, что мы транжирим деньги или даем невероятные зарплаты. Все у нас надо заслужить и заработать.

У нас много проблем, но вряд ли это кого‑то интересует, кроме нас, поэтому мы об этом не говорим. Просто молчим и делаем свою работу.

Конечно, победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения у болельщиков других клубов. Но мы все‑таки стараемся радовать своих болельщиков, своих близких, которые получают удовольствие от наших побед. Их очень‑очень много, – сказал главный тренер «Зенита».

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72 комментария
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Ответ Юрий Кечко
У Богданыча даже сарказм какой то травоядный ))) вроде хотел подколоть , но все равно такой интеллигентный
Все так прицепились к его вегетарианству. Каждый второй комментарий с критикой Семака именно про это. Вам правда так важно, что в тарелке у другого человека, что готовы обсуждать и шутить на эту тему годами?)))
+79
-10
+69
Ответ Antonio Gaudi
Все так прицепились к его вегетарианству. Каждый второй комментарий с критикой Семака именно про это. Вам правда так важно, что в тарелке у другого человека, что готовы обсуждать и шутить на эту тему годами?)))
Ну если больше не к чему прицепиться)))
Человек 6 чемпионств подряд взял.
+52
-5
+47
У Богданыча даже сарказм какой то травоядный ))) вроде хотел подколоть , но все равно такой интеллигентный
+52
-21
+31
Да кому это Богданыч объяснят. Вменяемые это и так видят. Отшибленные будут до последнего мантру про Газпром твердить, и орать на стадионе про "позор".
Шавkи, они и в Африке.... А Зенит будет трофеи брать раз за разом.
+35
-14
+21
Ответ ЖУЛИК
У вас много проблем???? Бедненький газпрём
Всё относительно. Знаешь, но побеждать не так просто, когда серебряный призёр чемпионата выходит против тебя не играть в футбол, а тянуть время и отбиваться. И когда таких команд 90% чемпионата и все ждут от тебя побед, то побеждать оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Даже с составом как у Зенита.
+16
-1
+15
Ответ Константин Эсперов
1. Зарплата 2. Подъемные игрокам за переход 3. Процент агентам Когда началась война , из Зенита никто не ушел благодаря неимоверным зарплатам . Такой роскоши не было у Динамо и Краснодара или Локомотива. Всё остальное верно .
Просто в отличие от остальных клубов сделавших ставку на трансферный рынок Европы, Зенит сделал ставку на Южную Америку.

Причем легионеры Зенита и не скрывали, что едут сюда на заработки. Но в большей степени сыграло то, что на родине их не грозили исключить из сборной за участие в Российском чемпионате, в отличие от европейских футболистов.

И когда началось СВО, санкции и прочее - европейцы уехали, южноамериканцы остались. Один бразилец, правда, по идейным соображениям решил не продолжать выступление за Зенит, но там скорее девушка ему на мозги капала. Да и с Ракицким неудобно получилось.

Однако даже в этой ситуации Зенит смог извлечь выгоду и получил больше чем потерял.

Надо было остальным клубам правильно выбирать регион для трансферов, минимизировать риски, стелить соломку заранее - ведь было понятно к чему всё идет еще с 2014 года.

Вот что я скажу :)
+17
-4
+13
Ответ Antonio Gaudi
Все так прицепились к его вегетарианству. Каждый второй комментарий с критикой Семака именно про это. Вам правда так важно, что в тарелке у другого человека, что готовы обсуждать и шутить на эту тему годами?)))
Ну если они на шуточном видео Дзю и Азмуна из раздевалки так зациклились....
Я уж не говорю про знаменитое индивидуальное видео Дзюбы, засмотренное этими товарищами до дыр))
+12
-3
+9
Ответ Antonio Gaudi
Все так прицепились к его вегетарианству. Каждый второй комментарий с критикой Семака именно про это. Вам правда так важно, что в тарелке у другого человека, что готовы обсуждать и шутить на эту тему годами?)))
Зацикленность на диете Семака - это какой-то латентный веганизм.
+11
-2
+9
1. Зарплата
2. Подъемные игрокам за переход
3. Процент агентам
Когда началась война , из Зенита никто не ушел благодаря неимоверным зарплатам . Такой роскоши не было у Динамо и Краснодара или Локомотива. Всё остальное верно .
+32
-24
+8
Семак такой вежливый
+12
-6
+6
Ну я вот человек уже далеко не юный, и к хейту отношусь снисходительно, но концовка этого сезона порвала просто всех "неравнодушных" к Зениту. А как известно месть это блюдо, которое нужно подавать холодным, и Зенит сделал все просто эталонно - до последних минут, что в РПЛ, что в Кубке.
+6
-1
+5
Ответ jayokocha
Все таки важно попасть в нужно время и в нужное место. Когда нет Еврокубков и практически нет конкуренции со стороны тренеров иностранцев, прямо первый парень на деревне. Были бы Еврокубки уже давно был бы уволен. Не развил ни одного игрока. Все со временем играют только хуже, он идёт за новыми в бразильский магазин)
Так вроде у Спартака постоянно иностранцы.

Его за 2 года подряд 4 место в ЛЧ не уволили и без побед в гостях, о чем Вы)
+4
0
+4
Ответ Ryan_Getzlaf
Богданыч, иди в Спартак, отдохнешь от проблем, на изи чемпионом сделаешь, зачем тебе этот стресс зенитовский?)
После трёх туров
+4
0
+4
Богданыч, иди в Спартак, отдохнешь от проблем, на изи чемпионом сделаешь, зачем тебе этот стресс зенитовский?)
+6
-2
+4
Вы молодцы! Заставляйте заремитов и иже с ними страдать ещё больше!
+9
-5
+4
Как кто не мог? Чуть меньше, чем никто.
+7
-4
+3
Ответ Константин Эсперов
1. Зарплата 2. Подъемные игрокам за переход 3. Процент агентам Когда началась война , из Зенита никто не ушел благодаря неимоверным зарплатам . Такой роскоши не было у Динамо и Краснодара или Локомотива. Всё остальное верно .
А может быть бразильцам Зенита не было до этого дела, раз у них "условия жизни" не менялись?
+5
-3
+2
Ответ Константин Эсперов
1. Зарплата 2. Подъемные игрокам за переход 3. Процент агентам Когда началась война , из Зенита никто не ушел благодаря неимоверным зарплатам . Такой роскоши не было у Динамо и Краснодара или Локомотива. Всё остальное верно .
"Никто" не ушёл в первую очередь из-за ставки на бразильский рынок, а не на европейцев. Во вторых, Альберто всё таки ушёл, Педро благодаря этому уходу приехал за 9 лямов и выкинул Спартак в нижнюю сетку. В третьих, у космические цены и зарплаты у паспортов типа Зобнина или Смолова, которые результат дать не могут. Ну и сами трансферы, Угальде дороже Клаудиньо, так напоминаю. А Дуглас всего одинадцать стоил. Лучший с отрывом левый защитник в лиге.
+2
0
+2
Ответ jayokocha
Все таки важно попасть в нужно время и в нужное место. Когда нет Еврокубков и практически нет конкуренции со стороны тренеров иностранцев, прямо первый парень на деревне. Были бы Еврокубки уже давно был бы уволен. Не развил ни одного игрока. Все со временем играют только хуже, он идёт за новыми в бразильский магазин)
Не факт ещё, может быть за счёт конкуренции начал бы сильнее прогрессировать
+3
-1
+2
Вывод таков, что в России даже хорошо выполняя свою работу, следует извиниться, на всякий случай
+6
-4
+2
Ответ Александр Васильев
мне важно, что у него в голове и я вижу только кашу из турнепса и свеклы( как можно было проиграть всем москомандам? как можно было довести Чемп до состояния, когда ничего уже от тебя не зависит? признайся, что чемп выиграли на дурака, но и сегодня матч тоже на его совести! с кем он может играть с позиции силы, с Электросилой и Лен Мясо Комбинатом, а ещё с кем? надоел этот его постоянный страх в штанах, его били в детстве? почему он всего так боится?
Электросилой, Лён Мясо Комбинатом и со Спартаком естественно
+2
-1
+1
Ответ Docentr9
про Малкома тактично умолчал) И стадион в аренду за рубль тоже никто не мог себе позволить?) И гостевые матчи в Питере играть..тоже обычное дело и торфяное РФС тоже случайность..
Правильно , другое дело Москвичи , на выезд за пределы условного МКАД не выезжают , ща еще Химкм подтянулись , пол круга на выезд можно на метро доехать , то такое , это другое … да и какая разница , какой стадион у Питера , если до фан уйди Питер собирал 45000 в среднем , а сейчас вообще самый посещаемый клуб восточной Европы , в то время как например на открывашке не более 6 sold out за сезон , а это 32500 максимум …., но это тоже такое , футбольная Москва, не то что не футбольный Питер по мнению Слишковича например ….,
+1
0
+1
Ответ Александр Васильев
мне важно, что у него в голове и я вижу только кашу из турнепса и свеклы( как можно было проиграть всем москомандам? как можно было довести Чемп до состояния, когда ничего уже от тебя не зависит? признайся, что чемп выиграли на дурака, но и сегодня матч тоже на его совести! с кем он может играть с позиции силы, с Электросилой и Лен Мясо Комбинатом, а ещё с кем? надоел этот его постоянный страх в штанах, его били в детстве? почему он всего так боится?
Слово " тактика" знакомо? Они Победили - значит всё верно! А " шашки на голо!",это к Чапаеву.
+1
0
+1
Играющий Бакаев - это та ещё проблема...
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+1
Ответ Александр Васильев
мне важно, что у него в голове и я вижу только кашу из турнепса и свеклы( как можно было проиграть всем москомандам? как можно было довести Чемп до состояния, когда ничего уже от тебя не зависит? признайся, что чемп выиграли на дурака, но и сегодня матч тоже на его совести! с кем он может играть с позиции силы, с Электросилой и Лен Мясо Комбинатом, а ещё с кем? надоел этот его постоянный страх в штанах, его били в детстве? почему он всего так боится?
С финишем чемпионата повезло и у Семака было куча слабых решений, повлиявших на результат, но...
Это 6 чемпионство подряд, результат достигнут в очередной раз. И когда у других клубов (в том числе у Зенита при прошлых тренерах) игровой кризис и застой возникал уже в следующем постчемпионском сезоне , то у Семака он возник только на 6 год. При этом всё равно результат был достигнут.
При этом по игре команда была с отрывом лучшей в чемпионате. И это не моя оценка, а показатели xG и xPoints. По которым Зенит должен был становиться чемпионом за 2 или 3 тура до финиша, но не фартануло.
И не стоит забывать,что против Зенита играют не так, как против Динамо или Краснодара.
Никто не стесняется парковать автобус, тянуть время и откровенно убивать игру. При таких вводных сложнее играть в футбол.
В то время как то же Динамо играет в Москве в 29 туре против Крыльев от обороны, отдавая мяч. Прикольно?)
+1
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+1
да и любой мог бы стадион за рубль построить например, акрон пусть учится
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Ответ Prokuror Prokurorov
Такие деньги есть у Спартака и Краснодара, например. И такие деньги были у Локомотива, ЦСКА и Динамо в 2019 году.
Недавно были данные по доходной части клубов. Зенит почти вдвое превосходит Спартак и Краснодар.
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Ответ Александр Воронин
А где взять столько денег на покупку Малкома и Паредеса, что бы их потом продать? А где взять столько денег, что бы им такие зарплаты платить?
Такие деньги есть у Спартака и Краснодара, например. И такие деньги были у Локомотива, ЦСКА и Динамо в 2019 году.
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Если кому-то больше нет сил терпеть Чемпионства Зенита - смотрите биатлон или болейте за наших российских шахматистов :)
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Ответ Ultimate7
Деньги которые вкладывают в футбол отбиваются с прибылью, а подключение газа тебе бесплатно в прибыль идёт лишь тебе.
Всё верно. Скажу больше, Газпром в принципе ещё на плаву держится благодаря умнейшим инвестициям в Зенит.
+1
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