Либеральные демократы пообещали показывать 10 матчей АПЛ бесплатно в случае победы на парламентских выборах

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Шотландия Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал бизнес телевидение болельщики Тоттенхэм чемпионшип Sky Sports BBC Политика деньги Футбол

В Англии перед выборами предложили бесплатно показывать матчи АПЛ по телевидению.

Партия либеральных демократов, третья по популярности в Великобритании, обещает показ 10 матчей Премьер-лиги на общедоступных каналах в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут в июле.

Либеральные демократы заявили, что фанатам, которые хотят смотреть игры по ТВ, приходится платить сотни фунтов в год, поскольку игры показывают разные платформы по подписке, включая Sky Sports, TNT Sports и Amazon Prime Video.

Кроме того, они пообещали, помимо 10 игр АПЛ в эфире BBC и ITV, также показать 10 игр чемпионата Шотландии и 20 игр Чемпионшипа.

Партия объяснила BBC, что для реализации планов внесет поправки в закон о телерадиовещании от 1996 года, который дает право государственному секретарю по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту составлять список спортивных мероприятий, отвечающих «национальным интересам».

Права на трансляцию этих спортивных событий должны быть предложены основным бесплатным вещателям на «справедливых и разумных условиях». Для этого потребуется, чтобы большинство депутатов поддержало изменения в законе.

Лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви заявил: «Правительство консерваторов подвело футбольных фанатов: от нарушения обещания создать футбольный регулятор до разрешения жадным вещателям скрывать матчи Премьер-лиги от миллионов людей. Нам нужно отменить платный доступ и вернуть игры Премьер-лиги стране. Это скандал, что страна лишена возможности наблюдать за лучшими командами».

Представитель Консервативной партии заявил: «Либеральные демократы просто выдумывают какие-то вещи. Они не могут заставить телекомпании снизить цены на подписку или футбольные клубы удешевить билеты, и правительство по-прежнему намерено создать независимый футбольный регулятор».

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И по бутылке водки
+26
0
+26
С детства за либералов:)
+14
-4
+10
ЛДПР по-английски, популизм наше всё! Интересно, у них есть свой Жирик?
+12
-4
+8
Ответ Заборостроитель
И по бутылке водки
Да и по мужику)
+7
0
+7
Наивные такие. Без матчей ФНЛ вообще не вариант.
+4
0
+4
Вот это предвыборная компания, знают, что нужно)
+2
0
+2
Ответ Roman Dementiev
"Либеральные демократы" Вы понимаете, что тут у половины контингента от этого словосочетания началось недержание и слюна уже потекла, в экстазе перебора тех шуток, которыми они тут будут "сверкать"? Что за провокации?
Скорее интересно то, когда везде говорят про либеральную повестку, но они даже не 2ые - 3ьи.
+3
-1
+2
Приезжайте к нам, у нас все матчи АПЛ бесплатнао))
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
И по бутылке водки
И по пачке овсянки☝️
+1
0
+1
Либеральный демократ это как?
Типа если б был Самоходный Хавьер Милей?
+2
-2
0
ящики всё равно платные при этом
0
0
0
Они там что? Футбол до сих пор по телеку смотрят? Интернета нет?
И телеки, наверное, ламповые, на ножках...
0
0
0
Жирик и там свои порядки устанавливает!
0
0
0
в Англии про acestream не слышали? )
0
0
0
Я думал у нас, по матч тв))
0
0
0
Почему нельзя сделать бесплатный канал, пусть с рекламами по углам, периодической бегущей строкой, с более низким качеством и т.п , но бесплатный? Кто хочет, пусть платит за эйч-ди, без реклам и прочего.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий