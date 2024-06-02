Либеральные демократы пообещали показывать 10 матчей АПЛ бесплатно в случае победы на парламентских выборах

В Англии перед выборами предложили бесплатно показывать матчи АПЛ по телевидению.

Партия либеральных демократов, третья по популярности в Великобритании, обещает показ 10 матчей Премьер-лиги на общедоступных каналах в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут в июле.

Либеральные демократы заявили, что фанатам, которые хотят смотреть игры по ТВ, приходится платить сотни фунтов в год, поскольку игры показывают разные платформы по подписке, включая , TNT Sports и Amazon Prime Video.

Кроме того, они пообещали, помимо 10 игр в эфире и ITV, также показать 10 игр чемпионата Шотландии и 20 игр Чемпионшипа.

Партия объяснила BBC, что для реализации планов внесет поправки в закон о телерадиовещании от 1996 года, который дает право государственному секретарю по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту составлять список спортивных мероприятий, отвечающих «национальным интересам».

Права на трансляцию этих спортивных событий должны быть предложены основным бесплатным вещателям на «справедливых и разумных условиях». Для этого потребуется, чтобы большинство депутатов поддержало изменения в законе.

Лидер либеральных демократов сэр Эд Дэйви заявил: «Правительство консерваторов подвело футбольных фанатов: от нарушения обещания создать футбольный регулятор до разрешения жадным вещателям скрывать матчи Премьер-лиги от миллионов людей. Нам нужно отменить платный доступ и вернуть игры Премьер-лиги стране. Это скандал, что страна лишена возможности наблюдать за лучшими командами».

Представитель Консервативной партии заявил: «Либеральные демократы просто выдумывают какие-то вещи. Они не могут заставить телекомпании снизить цены на подписку или футбольные клубы удешевить билеты, и правительство по-прежнему намерено создать независимый футбольный регулятор».