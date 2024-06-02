Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU.

1 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов – россиян в нем больше нет.

У женщин рейтинг возглавляет японка , у мужчин – американец , в парах – итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду – британцы и .

В зачет рейтинга идут очки, набранные на турнирах под эгидой в двух последних сезонах.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с 1 марта 2022 года.