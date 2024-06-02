Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU

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Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU.

1 июня Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов – россиян в нем больше нет.

У женщин рейтинг возглавляет японка Каори Сакамото, у мужчин – американец Илья Малинин, в парах – итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, в танцах на льду – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

В зачет рейтинга идут очки, набранные на турнирах под эгидой ISU в двух последних сезонах.

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с 1 марта 2022 года.

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7 комментариев
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В ISU давно мечтали чтобы в рейтинге не было россиян.
+16
-5
+11
Обидно 🥺🥺😔😔
+10
-3
+7
а что случилось?
+4
-4
0
У кого-то будет шанс стать чемпионом мира или даже ОИ, стартовав в сезоне с нулевым рейтингом.
+1
-1
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Вообще, они должны были просто заморозить рейтинг наших спортсменов. Как это сделали в хоккее к примеру.
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