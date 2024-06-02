«Реал» и Мбаппе подписали все документы, Килиан – игрок «Мадрида» (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

«Реал Мадрид» и Килиан Мбаппе подписали все документы для перехода.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все документы, касающиеся перехода 25-летнего форварда сборной Франции, покидающего «ПСЖ» на правах свободного агента, согласованы, заверены и подписаны.

Мбаппе принял окончательное решение в феврале. Он уже может считаться игроком «Реала».

«Мадрид» должен объявить о сделке официально на следующей неделе.

Вчера клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз, победив «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале в Лондоне.

87 комментариев
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Пока Мбаппе переходил в Мадрид эти 3 года , Реал взял 2 ЛЧ . Вот ведь дурак …
+211
-5
+206
Ответ Brigande
Пока Мбаппе переходил в Мадрид эти 3 года , Реал взял 2 ЛЧ . Вот ведь дурак …
Абсолютный. Как будто в Реале он за копейки играл бы 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️
+78
-3
+75
Я ждал этой фразы 3 года
+31
-6
+25
Будет забавно если ПСЖ в следующем сезоне ЛЧ возьмет))
+27
-4
+23
Будет забивать нэгрейре пачками пока их не понизят в сигунду
+43
-24
+19
Ответ Ussaev M
Комментарий удален пользователем
Лучший трансфер в истории футбола это когда перешел Роналду в Реал. Так как сейчас по результатам и эффективности того трансфера мы можем в этом убедиться. А Мбаппе только лишь станет игроком Реала. А как у него пойдет или не пойдет игра увидим. Через лет 5-10 можно будет сравнить и сказать
+17
0
+17
Ответ Аюр Баев
Интересно, какой номер возьмет Мбаппе. 7 - Винисиус 10 - Модрич Есть варианты?
9
+16
-1
+15
Теперь начнется безтрофейная эра Реала. 🤣🤣🤣
+10
-2
+8
Модрич, го за 7 кубком ЛЧ!
+7
-1
+6
Мощная банда собирается. Перес вновь создаёт галактикос.
+7
-2
+5
Ответ Brigande
Пока Мбаппе переходил в Мадрид эти 3 года , Реал взял 2 ЛЧ . Вот ведь дурак …
2 года, а значит 1 ЛЧ. Он мог перейти 2 года назад, а не 3.
+7
-3
+4
От Мбаппе будут ждать в каждом матче результата. Ибо переходит он в клуб, который и без него последние 3 года прекрасно берёт титулы.
+4
-1
+3
Теперь я жду победы ПСЖ в ЛЧ😀
+4
-2
+2
Ответ Carasa
Совершенно не факт, Романо очень далеко до нбашных инсайдеров, Воджа и Чарании, у него даже не близко 100% гарантии по итогу
Романо вообще редко даёт инсайды. Но в СНГ уже давно утвердился миф "Пока Романо не скажет - не поверю"
+4
-2
+2
Ответ Евгений Валёнок
Лучший трансфер в истории футбола это когда перешел Роналду в Реал. Так как сейчас по результатам и эффективности того трансфера мы можем в этом убедиться. А Мбаппе только лишь станет игроком Реала. А как у него пойдет или не пойдет игра увидим. Через лет 5-10 можно будет сравнить и сказать
белингем ему не даст развернуться
+2
0
+2
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Он сейчас в больнице, трещины ему зашивают .
+3
-1
+2
Фабрицио Романо нужно идти дальше в своих инсайдах, и писать о инсайде через неделю после того как все об этом будут знать.
+2
0
+2
Раз Фабрицио сказал , значит надо верит
+4
-2
+2
Ну посмотрим к чему это приведет. И чьи рекорды будут побиты или не будут ))
+2
0
+2
Ответ Аюр Баев
Интересно, какой номер возьмет Мбаппе. 7 - Винисиус 10 - Модрич Есть варианты?
Роналду год под 9 играл, пока Рауль не ушёл. Мбаппе тем более подождёт. Скорее возьмёт 9, Эндрику ещё рановато. Мог бы и 29 как в Монако, но продаваться будет хуже, не в интересах клуба
+2
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Ответ Никита Алексеев
Хочется конечно пожелать удачи Но команда и без него отлично играет Но мистер найдет ему место
Игра-то как раз так себе, а вот результат приносит
+1
0
+1
Ответ Brigande
Пока Мбаппе переходил в Мадрид эти 3 года , Реал взял 2 ЛЧ . Вот ведь дурак …
Прекращайте, на молодого парня давили на уровне президента страны. Как бы вы на диване не хорохорились, позвони тебе Путин лично с просьбой, остаться на своем заводе на пару лет ещё, я не думаю,что вы бы отказали.
+1
0
+1
А что мешало перейти в 2022 году? А, ну да 🤭🤭🤭
+3
-2
+1
Ответ Brigande
Пока Мбаппе переходил в Мадрид эти 3 года , Реал взял 2 ЛЧ . Вот ведь дурак …
Откуда вы знаете, что с Мбаппе Реал эти 2 ЛЧ взял бы?
+1
0
+1
Интересно, какой номер возьмет Мбаппе.
7 - Винисиус
10 - Модрич
Есть варианты?
+3
-2
+1
а что, если эпоха в ЛЧ у Реала завершилась? это будет Эпохальный трансфер.
+4
-3
+1
Ответ Hi Hi
эндрик
Эндрик возьмет 19,после ухода Себальоса.
+1
0
+1
Реал не делает предложение дважды)))
+1
0
+1
Почему то есть впечатление что провалится...
+2
-1
+1
Ответ ML26
Согласен, но все же когда here we go, то тут уже как бы бетон)
Совершенно не факт, Романо очень далеко до нбашных инсайдеров, Воджа и Чарании, у него даже не близко 100% гарантии по итогу
+1
0
+1
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