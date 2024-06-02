«Реал» и Мбаппе подписали все документы, Килиан – игрок «Мадрида» (Фабрицио Романо)
«Реал Мадрид» и Килиан Мбаппе подписали все документы для перехода.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все документы, касающиеся перехода 25-летнего форварда сборной Франции, покидающего «ПСЖ» на правах свободного агента, согласованы, заверены и подписаны.
Мбаппе принял окончательное решение в феврале. Он уже может считаться игроком «Реала».
«Мадрид» должен объявить о сделке официально на следующей неделе.
Вчера клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз, победив «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале в Лондоне.
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