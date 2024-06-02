«Реал» и Мбаппе подписали все документы, Килиан – игрок «Мадрида» (Фабрицио Романо)

«Реал Мадрид» и Килиан Мбаппе подписали все документы для перехода.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все документы, касающиеся перехода 25-летнего форварда сборной Франции, покидающего « » на правах свободного агента, согласованы, заверены и подписаны.

принял окончательное решение в феврале. Он уже может считаться игроком « ».

«Мадрид» должен объявить о сделке официально на следующей неделе.

Вчера клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз, победив «Боруссию» Дортмунд (2:0) в финале в Лондоне.