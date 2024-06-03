«Эдмонтон» выиграл 6-й матч серии с «Далласом» при 10 бросках в створ и повторил рекорд НХЛ для игр плей-офф

«Эдмонтон» выиграл 6-й матч серии с «Далласом» при 10 бросках в створ.

«Ойлерс» обыграли « » в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче) при соотношении бросков в створ 10:35.

Канадский клуб повторил рекорд НХЛ, сумев выиграть матч при 10 бросках в створ.

В 1974 году такое достижение записал в актив «Чикаго», обыграв «Лос-Анджелес» (1:0 при 10:32 по броскам) в третьем матче четвертьфинала.

В 1990 году этот результат повторил «Нью-Джерси», одолев «Вашингтон» (2:1 при 10:21 по броскам) в третьем матче серии первого раунда.

Отметим, что официальный учет бросков в створ в лиге ведется с сезона-1959/60.