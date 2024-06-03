«Эдмонтон» выиграл 6-й матч серии с «Далласом» при 10 бросках в створ и повторил рекорд НХЛ для игр плей-офф

Теги Нью-Джерси Кубок Стэнли Чикаго Эдмонтон Даллас НХЛ рекорды Хоккей

«Эдмонтон» выиграл 6-й матч серии с «Далласом» при 10 бросках в створ.

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче) при соотношении бросков в створ 10:35. 

Канадский клуб повторил рекорд НХЛ, сумев выиграть матч при 10 бросках в створ. 

В 1974 году такое достижение записал в актив «Чикаго», обыграв «Лос-Анджелес» (1:0 при 10:32 по броскам) в третьем матче четвертьфинала.

В 1990 году этот результат повторил «Нью-Джерси», одолев «Вашингтон» (2:1 при 10:21 по броскам) в третьем матче серии первого раунда. 

Отметим, что официальный учет бросков в створ в лиге ведется с сезона-1959/60. 

6 комментариев
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Скиннер забыл, что он худший среди действующих вратарей по проценту отбитых бросков в плей-офф и решил выдать свой лучший матч в сезоне, что ж - очень вовремя.
+14
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+14
Ай да Эдмонто проскочили как
+4
0
+4
Ответ nq5vnftn5c
Издевательство над хоккеем
... было в исполнении Далласа. А сегодня наконец-то поиздевались и над самим Далласом. В финале нет Далласа, значит будет хоккей. Это главное.
+4
0
+4
Эдмонтон установил еще одно достижение. Стали первой свипнутой командой, вышедшей в финал Кубка Стенли
+4
-2
+2
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