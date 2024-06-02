Кейн выиграл «Золотую бутсу». У него 36 голов в сезоне Бундеслиги

Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2023/24.

Это стало известно после того, как завершился матч Серии А «Аталанта» – «Фиорентина» (2:3). До конца игры футболисты команд сохраняли теоретические шансы обойти англичанина.

Форвард «Баварии» забил 36 голов в Бундеслиге и набрал 72 очка (36 голов умножены на два – коэффициент турнира).

Вторым стал форвард « » с 28 голами и 56 очками. Третье место разделили и (27 голов и по 54 очка), следом идут Лои Опенда, и Артем Довбик (24 гола, 48 очков).