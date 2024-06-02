Кейн выиграл «Золотую бутсу». У него 36 голов в сезоне Бундеслиги

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Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона-2023/24.

Это стало известно после того, как завершился матч Серии А «Аталанта» – «Фиорентина» (2:3). До конца игры футболисты команд сохраняли теоретические шансы обойти англичанина.

Форвард «Баварии» забил 36 голов в Бундеслиге и набрал 72 очка (36 голов умножены на два – коэффициент турнира).

Вторым стал форвард «Штутгарта» Серу Гирасси с 28 голами и 56 очками. Третье место разделили Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (27 голов и по 54 очка), следом идут Лои Опенда, Лаутаро Мартинес и Артем Довбик (24 гола, 48 очков).

28 комментариев
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вполне ценный трофей . поздравляем.
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Хоть что то по итогам очередного безтрофейного сезона !
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Шансы у игроков Аталанты и Фиорентины были не теоретические, а фантастические
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Теоретические шансы - типа ждали, что Лукман 20 за матч забьёт?)
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давай в Зенит за трофеями)
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+4
Ответ Spartak Zenit
давай в Зенит за трофеями)
Ах ты хитрюга,бестрофейными хочешь их сделать?Но магия Миллера сильнее!
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Ему бы в Реал)
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Молодчина, Харри)
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Поздравляю. Заслуженно. Великий игрок, великий форвард.
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Опять выиграл трофей! Ну что ты будешь делать :)
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Ответ Эдуард Глянцев
Ему бы в Реал)
Боже упаси
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Ответ Idalgo
Кому и бутса трофей...
«Золотая бутса» - отличный трофей.
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по факту заслуживает ЗМ как рональда в 2013)))
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Ответ Эдуард Глянцев
Ему бы в Реал)
Согласен , надо заканчивать с этой гегемонией
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Ответ Эдуард Глянцев
Ему бы в Реал)
Нет ,спасибо не надо. !!
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Мбаппе скоро 26 лет и он не выиграл ни одной Золотой Бутсы , и есть большие сомнения выиграет ли вообще.
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Футболисты матча "Аталанта" - "Фиорентина" сохраняли теоретические шансы догнать Кейна. Прекрасные были шансы - у Скамакки и Копмейнерса было по 12 мячей. То есть, чтобы догнать Кейна надо было сегодня кому-то из них забить 24 года.
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Кому и бутса трофей...
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Как то вроде и молодец, но его удивительная способность не брать трофеи с командой уже настораживает, может прорвёт на евро
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Это какие шансы сохраняли? забить 12 голов в одном матче??
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гирасси конечно хорош. псж заберет вместо мбаппэ
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Индивидуально Кейн провёл мощный сезон. Если спина не помешает, может и со сборной неплохо пошуметь.
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