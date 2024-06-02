Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

Юлиан Нагельсманн возмущен недавним опросом среди болельщиков.

Главный тренер сборной Германии прокомментировал опрос ARD, по данным которого 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.

«Вчера Йозуа [ ] очень разумно ответил на этот вопрос. Это кажется мне просто безумием. Меня шокирует, что вещатели задают такие вопросы.

Я тоже считаю, что это расизм. В Европе есть люди, которые стали беженцами. В Германии с этим очень хорошо справляются. Задавая подобные вопросы, вы игнорируете этот факт.

Футбольная команда может стать примером для подражания. Все мы ездим в отпуск, чтобы познакомиться с другими культурами. А потом мы жалуемся, когда представители других культур приезжают сюда? Я нахожу это странным.

Мы проводим чемпионат Европы для всех жителей страны. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таких дерьмовых опросах», – сказал .