Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу болельщики Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн брань дискриминация Футбол

Юлиан Нагельсманн возмущен недавним опросом среди болельщиков.

Главный тренер сборной Германии прокомментировал опрос ARD, по данным которого 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии. 

«Вчера Йозуа [Киммих] очень разумно ответил на этот вопрос. Это кажется мне просто безумием. Меня шокирует, что вещатели задают такие вопросы.

Я тоже считаю, что это расизм. В Европе есть люди, которые стали беженцами. В Германии с этим очень хорошо справляются. Задавая подобные вопросы, вы игнорируете этот факт.

Футбольная команда может стать примером для подражания. Все мы ездим в отпуск, чтобы познакомиться с другими культурами. А потом мы жалуемся, когда представители других культур приезжают сюда? Я нахожу это странным.

Мы проводим чемпионат Европы для всех жителей страны. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таких дерьмовых опросах», – сказал Нагельсманн.

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76 комментариев
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Это не расизм. Это очевидный показатель того,что в людях это живет - запрос на самоидентичность нации. Живет, несмотря на замалчивание и загон подобных тем в тень. Живет и будет жить. Дерьмово это или прекрасно.
+131
-13
+118
Ответ Иван Шуткин
А что Французы говорят интересно)
Аллаху Акбар
+56
-1
+55
Радует что не весь народ в Европе ещё повернут на повесточке, но медийные лица все как один говорят по методичке
+64
-11
+53
дааа Германия отлично справляется с мигрантами, куда деваться)) особенно в Кёльне на новый год отлично справились, удовлетворили потребности беженцев так сказать
+50
-10
+40
Где-то в параллельной Вселенной:

"Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские посты в клубах.
Положения Кодекса предполагают, помимо прочего, что в мужских футбольных клубах среди вновь принятых на работу сотрудников на тренерские должности 25% будут составлять темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Определен показатель и конкретно по старшим тренерским должностям – 10%"

Юлиан Нагельсман: "Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме"
+18
0
+18
Захват варварами Европы в финальной стадии. Еще немного и они покажут кто в доме хозяин
+24
-6
+18
Ответ Крыло советов
Что там было в Кёльне?
Немецких девок насиловали
+20
-3
+17
Ответ Иван Шуткин
А что Французы говорят интересно)
ھددییڈ۔ دفگءءیسھ ڈگگڈءسءءڈگ ھھڈگگڈ Ну или как то так.
+18
-2
+16
Кашка в голове у обоих. Кто прочитал его аргументы должно быть навсегда понял, что футбольные люди чаще всего компетентны только в футболе и у них проблемы с рационализацией своих аргументов
+15
-2
+13
Ответ Тиджани Бабангида
Это не расизм. Это очевидный показатель того,что в людях это живет - запрос на самоидентичность нации. Живет, несмотря на замалчивание и загон подобных тем в тень. Живет и будет жить. Дерьмово это или прекрасно.
"запрос на самоидентичность нации"

Как двусмысленно-то получилось, особенно в контексте Германии.
+14
-2
+12
Ответ Nameless Uan
дааа Германия отлично справляется с мигрантами, куда деваться)) особенно в Кёльне на новый год отлично справились, удовлетворили потребности беженцев так сказать
То что было в Кельне, остается в Кельне...
+11
0
+11
хотель больше черных-норм) хотеть больше белых-расизм!!!!!
+11
-1
+10
Ответ Тиджани Бабангида
Это не расизм. Это очевидный показатель того,что в людях это живет - запрос на самоидентичность нации. Живет, несмотря на замалчивание и загон подобных тем в тень. Живет и будет жить. Дерьмово это или прекрасно.
Немецкая нация закончилась в 45-м, неудачно поиграв в Рим
+21
-11
+10
То есть его смущает, что задают вопрос, а не то, как на этот вопрос отвечают люди.
+9
-1
+8
А когда негры хотят побольше негров среди тренеров, это что?
+7
0
+7
А что Французы говорят интересно)
+8
-1
+7
Америка "молодцы", сами без роду, племени, сброд со всего мира и Европу такой же сделали, а кто против тот расист. Сейчас и нам миллионами гонят этих мигрантов, под лузонгом дружбы народов, мол многонациональная страна, с таким подходом России лет через 30 не будет, эти понаехавшие не будут за неё стоять и нас тупо разделят на куски, начинаешь про это говорить, тебя русским нацистом называют
+7
-1
+6
Всего 21%? Ну у немцев состав ещё более-менее сбалансированно в этом плане собран.
+6
-1
+5
Зато квотирование мест для чернокожих и азиатов, как в той же АПЛ - завоевание демократии) Л-логика
+5
0
+5
"В Европе есть люди, которые стали беженцами из-за войн или экономических факторов."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Такие люди есть только "благодаря" самой Европе и Германии, в частности. Боруссии привет, кстати :)
А возмущаться надо не опросам, а политикой собственного бездарного правительства.
+10
-5
+5
Ответ lovec23
С такой внутренней политикой государства , в стране скоро будет больше мечетей, а национальное блюдо будет кебаб
а разве уже не так?)
+4
0
+4
Мультикультурная сборная.

А в этом опросе были те немцы, которые просили побольше негров и турок в сборной?
+3
0
+3
Ответ Крыло советов
Кашка в голове у обоих. Кто прочитал его аргументы должно быть навсегда понял, что футбольные люди чаще всего компетентны только в футболе и у них проблемы с рационализацией своих аргументов
Рационализирую: " Цвет кожи игроков не должен влиять на вероятность вызова их в сборную. В сборную должны вызываться те кто лучше в футбол играет, а не те у кого кожа светлее/темеее"

Поведай, что не так с этим?
+3
0
+3
Расизм - это, конечно, плохо. А запрещать людям иметь собственное мнение, не совпадающее с повесткой - хорошо?
+3
0
+3
В Германии чтобы немца увидеть на улице,надо уже хорошенько постараться, турки, украинцы, афробеженцы,вот эти бездельники везде, а немцы на работе,чтобы эту свору обеспечивать.
+3
-1
+2
С такой внутренней политикой государства , в стране скоро будет больше мечетей, а национальное блюдо будет кебаб
+4
-2
+2
Ответ Тиджани Бабангида
Это не расизм. Это очевидный показатель того,что в людях это живет - запрос на самоидентичность нации. Живет, несмотря на замалчивание и загон подобных тем в тень. Живет и будет жить. Дерьмово это или прекрасно.
У меня ярко выраженная татарская внешность, но ни одного татарина в ближайших трех поколениях, может кровь смешалась лет 300-500
Мне уезжать из страны?
Я не коренной рус
+2
0
+2
Нагельсманн,как продукт "отрафинированного" немецкого общества не может озвучить ничего,что противоречит мейнстриму.
И по отношению к AfD у него будет "правильное" мнение.
Члену клуба "Майнц" аннулировали абонемент после его слов о том,что он не хочет наблюдать игру африканской команды(в составе на игру было 9 чёрных).
Конечно,можно выписать 30 Мукунок из условной Нигерии,нарядить их в форму Манншафт и радостно хлопать в ладоши "празднуя" новую немецкую идентичность.
Если кому то это нравится,ну так тому и быть.Ешьте,не обляпайтесь.
Мне лично нравится сборная образца 1990 года.И по цвету кожи,и по духу и качеству игры.
P.S.А вы не находите странным тот факт,что к примеру в сборной ЮАР нет квоты в состав для белых.
Совпадение? Не думаю.
+2
0
+2
Ответ T622222
Захват варварами Европы в финальной стадии. Еще немного и они покажут кто в доме хозяин
Рим говорят так же пал: понаехали всякие германцы и славяне и начали требовать права
+5
-3
+2
Ответ lovec23
С такой внутренней политикой государства , в стране скоро будет больше мечетей, а национальное блюдо будет кебаб
а России не так?
+2
0
+2
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