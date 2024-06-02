Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»
Юлиан Нагельсманн возмущен недавним опросом среди болельщиков.
Главный тренер сборной Германии прокомментировал опрос ARD, по данным которого 21% немцев хотят видеть больше светлокожих игроков в сборной Германии.
«Вчера Йозуа [Киммих] очень разумно ответил на этот вопрос. Это кажется мне просто безумием. Меня шокирует, что вещатели задают такие вопросы.
Я тоже считаю, что это расизм. В Европе есть люди, которые стали беженцами. В Германии с этим очень хорошо справляются. Задавая подобные вопросы, вы игнорируете этот факт.
Футбольная команда может стать примером для подражания. Все мы ездим в отпуск, чтобы познакомиться с другими культурами. А потом мы жалуемся, когда представители других культур приезжают сюда? Я нахожу это странным.
Мы проводим чемпионат Европы для всех жителей страны. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таких дерьмовых опросах», – сказал Нагельсманн.
"Футбольная ассоциация Англии создала Кодекс многообразия при назначении сотрудников на руководящие должности и тренерские посты в клубах.
Положения Кодекса предполагают, помимо прочего, что в мужских футбольных клубах среди вновь принятых на работу сотрудников на тренерские должности 25% будут составлять темнокожие, азиаты или лица смешанной расы. Определен показатель и конкретно по старшим тренерским должностям – 10%"
Юлиан Нагельсман: "Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме"
Как двусмысленно-то получилось, особенно в контексте Германии.
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Такие люди есть только "благодаря" самой Европе и Германии, в частности. Боруссии привет, кстати :)
А возмущаться надо не опросам, а политикой собственного бездарного правительства.
А в этом опросе были те немцы, которые просили побольше негров и турок в сборной?
Поведай, что не так с этим?
Мне уезжать из страны?
Я не коренной рус
И по отношению к AfD у него будет "правильное" мнение.
Члену клуба "Майнц" аннулировали абонемент после его слов о том,что он не хочет наблюдать игру африканской команды(в составе на игру было 9 чёрных).
Конечно,можно выписать 30 Мукунок из условной Нигерии,нарядить их в форму Манншафт и радостно хлопать в ладоши "празднуя" новую немецкую идентичность.
Если кому то это нравится,ну так тому и быть.Ешьте,не обляпайтесь.
Мне лично нравится сборная образца 1990 года.И по цвету кожи,и по духу и качеству игры.
P.S.А вы не находите странным тот факт,что к примеру в сборной ЮАР нет квоты в состав для белых.
Совпадение? Не думаю.