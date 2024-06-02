Дана Уайт хотел бы видеть Владимира Путина на турнире UFC в России.

«Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях – это всегда большая честь.

Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента», – сказал глава UFC Дана Уайт.

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