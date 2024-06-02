Уайт хочет, чтобы Путин посетил турнир UFC в России: «Присутствие президентов – это всегда большая честь»

Теги Владимир Путин UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт хотел бы видеть Владимира Путина на турнире UFC в России.

«Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях – это всегда большая честь.

Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента», – сказал глава UFC Дана Уайт.

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39 комментариев
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Дана один из лучших менеджеров в мире. Начиная со строительства бойцовского острова, когда весь мир сидит по домам и весь спорт встал на паузу. Заканчивая хоть, как-то сохранить аполитичность в спорте - запрет выносить флаги, чтобы не провоцировать. Не выгнал ни одного бойца из РФ и даже флаги в плашках не замазывает
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Ответ Макс Max
Комментарий скрыт
Даже США признали. Ты это, интернет себе обнови 🤭
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Ответ Злой Руся
2 недели карантина, и всю подноготную до 5 колена сам Уайт должен будет выложить и пройти все проверки ФСБ , прежде чем просто пожать руку президенту Путину . Что говорить уже про остальных смертных. Не реально.
Коннор рассказал, после встречи с Владимиром Владимировичем? Или откуда подобная информация?
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Желательно, чтобы поучаствовал
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Дэйна в интервью выдал много перлов. Спортсу на неделю хватит
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Ответ Ozz99
И в Гааге ждут с нетерпением.
Не думаю, что бывают НАСТОЛЬКО наивные люди. Ну, по крайней мере, мнением таких дурачков можно всегда пренебречь
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Ответ Макс Max
Комментарий скрыт
Это вы про просроченного Зелю?
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Ответ Младший лейтенант
Не понимаю, в чём сложность сделать так как я попросил?
Сложность в том что нет ошибки 🤷
Латентный ты наш ))
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Ответ Младший лейтенант
Руся же женское имя, поэтому не злой, а злая. Исправьте, пожалуйста. Хорошего дня.
Руся это уменьшительно ласкательно от Рустем, Руслан, Рустам.
Учи матчасть и не позорься 🤭
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Махачев - Царукян в разработке?
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Ответ Макс Max
Комментарий скрыт
Случился нахрюк
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Ключевое слово президента, ему вообще до лампочки кто это будет (но вы и так знаете кто)).
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Ответ Большое сердце Неймара
Встретились как-то в баре Даня и Вова, а бармен им и говорит:" пошли ## ### отсюда". Это был украинский бар
Они вышли, а в бар прилетело от криворукого расчета ппо)
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Ответ Сергей Нефёдов
Понятно, где бы он хотел провести турнир, появись UFC в 1944 году
Почему именно в 44 ? Это было уже не самое приятное время для фашистской Германии 🤗
Дуайт не идио, что бы вести турнир в страну которую ненавидел весь мир ))
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Ответ strelok16
Коннор рассказал, после встречи с Владимиром Владимировичем? Или откуда подобная информация?
Они сами придумывают всякую дичь и потом везде ее проталкивают, тк ведомые свинороты!
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На стадион ходит , а юфс нет , за каждым не уследят ? Чушь выдавил из себя ты алеша
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Ответ Младший лейтенант
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Kerghoodoo
Не думаю, что бывают НАСТОЛЬКО наивные люди. Ну, по крайней мере, мнением таких дурачков можно всегда пренебречь
Комментарий удален модератором
На стадион ходит , а юфс нет, за каждым не уследят ? Чушь выдавил из себя ты алеша
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Ответ $-AGROHIM-$
он думает только о деньгах
А должен, типа, думать только о политике и в стрелять себе в ногу, ради хотелок еще бОльших дядей?
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Ответ Виталий Попов
Дана один из лучших менеджеров в мире. Начиная со строительства бойцовского острова, когда весь мир сидит по домам и весь спорт встал на паузу. Заканчивая хоть, как-то сохранить аполитичность в спорте - запрет выносить флаги, чтобы не провоцировать. Не выгнал ни одного бойца из РФ и даже флаги в плашках не замазывает
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Плотников
Желательно, чтобы поучаствовал
Хабиб уже удочку закинул..
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Путина уже после боя Емельяненко освистали один раз, он после этого только на своих путингах с привезенными бесплатными бюджетниками появляется
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