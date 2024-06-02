Уайт хочет, чтобы Путин посетил турнир UFC в России: «Присутствие президентов – это всегда большая честь»
Дана Уайт хотел бы видеть Владимира Путина на турнире UFC в России.
«Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях – это всегда большая честь.
Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента», – сказал глава UFC Дана Уайт.
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Латентный ты наш ))
Учи матчасть и не позорься 🤭
Дуайт не идио, что бы вести турнир в страну которую ненавидел весь мир ))