Полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи», «Аталанты» и других клубов в рамках дела о фиктивном приросте капитала

Теги Интер Рома Аталанта Ювентус серия А Италия трансферы бизнес происшествия Наполи Давиде Сантон Костас Манолас Умберто Гандини Сассуоло Раджа Наингголан Леонардо Спинаццола Грегуар Дефрель Брайан Кристанте Джеймс Паллотта Мауро Бальдиссони Риккардо Маркицца Амаду Диавара Лука Пеллегрини Марко Тумминелло Давиде Фраттези Николо Дзаньоло деньги Футбол

Финансовая полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, прокуратура Рима направила документы своим коллегам в Милане относительно «Интера», в Модене – относительно «Сассуоло», в Бергамо – относительно «Аталанты», а также документы относительно «Наполи».

Все это касается дела о приросте капитала. Напомним, что год назад с «Ювентуса» сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.

22 апреля прокуратура Рима направила запрос о предъявлении обвинений «Роме» и ряду менеджеров, включая Джеймса Паллотту, Мауро Бальдиссони, Гвидо Фиенгу, Джорджо Франчу, Умберто Гандини и Франческо Малкнехта.

Четыре дня спустя расследование сосредоточилось на правонарушении, связанном с ложными корпоративными отчетами, рассматриваются трансферы с участием «Ромы».
 
Под пристальным вниманием финансовой полиции находятся 12 трансферов, состоявшихся с 2017 по 2021 год, в которых фигурируют Грегуар Дефрель (из «Сассуоло» в «Рому»), Риккардо Маркицца (из «Ромы» в «Сассуоло»), Давиде Фраттези (из «Ромы» в «Сассуоло»), Николо Дзаньоло (из «Интера» в «Рому»), Давиде Сантон (из «Интера» в «Рому»), Раджа Наингголан (из «Ромы» в «Интер»), Брайан Кристанте (из «Аталанты» в «Рому»), Марко Тумминелло (из «Ромы» в «Аталанту»), Леонардо Спинаццола (из «Аталанты» в «Рому»), Лука Пеллегрини (из «Ромы» в «Ювентус»), Костас Манолас (из «Ромы» в «Наполи») и Амаду Диавара (из «Наполи» в «Рому»).

Переход Наингголана из «Ромы» в «Интер» – один из ярких примеров, рассматриваемых операций. Сделка составила 38 миллионов евро и включала в себя переходы Сантона и Дзаньоло. Прирост капитала был зарегистрирован в размере 31 млн вместо фактических 24 млн.

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14 комментариев
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Ответ lyosha1786
Старая история, но не надо лишать Интер чемпионства. Не хочу, чтобы Милан стал «картонным» чемпионом.
Картонным чемпионом только интер становился
+13
0
+13
В Италии ничего не меняется...
+8
0
+8
Чемпионство отдадут Болонье
+6
0
+6
Интер в серию С и расформировать
+5
-3
+2
Иногда создается впечатление,что у в Италии еще один скудетто разыгрывается,бухгалтерский - кто больше накомбинирует за сезон.
+1
0
+1
Где эта куча комментаторов на спортсе , у которых Ювентус клуб махинаций и жулнечистава а все остальные святые и честные клубы.
+1
0
+1
Ответ lyosha1786
Старая история, но не надо лишать Интер чемпионства. Не хочу, чтобы Милан стал «картонным» чемпионом.
Но если обвинения потдвердятся, то так будет справедливо
+1
0
+1
Старая история, но не надо лишать Интер чемпионства. Не хочу, чтобы Милан стал «картонным» чемпионом.
+2
-2
0
В заголовке клубы с баблом из Китая и России

Рано или поздно бомбанет скандалище
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О том что Наинголанн больше не в Роме только узнали?
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Ответ Dmitry Ptitsyn
Чемпионство отдадут Болонье
Милану
0
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0
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