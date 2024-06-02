Полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи», «Аталанты» и других клубов в рамках дела о фиктивном приросте капитала
Финансовая полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, прокуратура Рима направила документы своим коллегам в Милане относительно «Интера», в Модене – относительно «Сассуоло», в Бергамо – относительно «Аталанты», а также документы относительно «Наполи».
Все это касается дела о приросте капитала. Напомним, что год назад с «Ювентуса» сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.
22 апреля прокуратура Рима направила запрос о предъявлении обвинений «Роме» и ряду менеджеров, включая Джеймса Паллотту, Мауро Бальдиссони, Гвидо Фиенгу, Джорджо Франчу, Умберто Гандини и Франческо Малкнехта.
Четыре дня спустя расследование сосредоточилось на правонарушении, связанном с ложными корпоративными отчетами, рассматриваются трансферы с участием «Ромы».
Под пристальным вниманием финансовой полиции находятся 12 трансферов, состоявшихся с 2017 по 2021 год, в которых фигурируют Грегуар Дефрель (из «Сассуоло» в «Рому»), Риккардо Маркицца (из «Ромы» в «Сассуоло»), Давиде Фраттези (из «Ромы» в «Сассуоло»), Николо Дзаньоло (из «Интера» в «Рому»), Давиде Сантон (из «Интера» в «Рому»), Раджа Наингголан (из «Ромы» в «Интер»), Брайан Кристанте (из «Аталанты» в «Рому»), Марко Тумминелло (из «Ромы» в «Аталанту»), Леонардо Спинаццола (из «Аталанты» в «Рому»), Лука Пеллегрини (из «Ромы» в «Ювентус»), Костас Манолас (из «Ромы» в «Наполи») и Амаду Диавара (из «Наполи» в «Рому»).
Переход Наингголана из «Ромы» в «Интер» – один из ярких примеров, рассматриваемых операций. Сделка составила 38 миллионов евро и включала в себя переходы Сантона и Дзаньоло. Прирост капитала был зарегистрирован в размере 31 млн вместо фактических 24 млн.
Рано или поздно бомбанет скандалище