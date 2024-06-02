Полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи», «Аталанты» и других клубов в рамках дела о фиктивном приросте капитала

Финансовая полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, прокуратура Рима направила документы своим коллегам в Милане относительно «Интера», в Модене – относительно « », в Бергамо – относительно «Аталанты», а также документы относительно «Наполи».

Все это касается дела о приросте капитала. Напомним, что год назад с « » сняли 10 очков из-за фиктивного прироста капитала.

22 апреля прокуратура Рима направила запрос о предъявлении обвинений «Роме» и ряду менеджеров, включая , , Гвидо Фиенгу, Джорджо Франчу, Умберто Гандини и Франческо Малкнехта.

Четыре дня спустя расследование сосредоточилось на правонарушении, связанном с ложными корпоративными отчетами, рассматриваются трансферы с участием «Ромы».



Под пристальным вниманием финансовой полиции находятся 12 трансферов, состоявшихся с 2017 по 2021 год, в которых фигурируют (из « » в «Рому»), (из «Ромы» в « »), (из «Ромы» в «Сассуоло»), (из «Интера» в «Рому»), (из «Интера» в «Рому»), (из «Ромы» в «Интер»), (из «Аталанты» в «Рому»), (из «Ромы» в «Аталанту»), Леонардо Спинаццола (из «Аталанты» в «Рому»), Лука Пеллегрини (из «Ромы» в «Ювентус»), Костас Манолас (из «Ромы» в «Наполи») и Амаду Диавара (из «Наполи» в «Рому»).

Переход Наингголана из «Ромы» в «Интер» – один из ярких примеров, рассматриваемых операций. Сделка составила 38 миллионов евро и включала в себя переходы Сантона и Дзаньоло. Прирост капитала был зарегистрирован в размере 31 млн вместо фактических 24 млн.