Ролан Гаррос. 4-й круг. Циципас сыграет с Арнальди, Алькарас – с Оже-Альяссимом, Синнер встретится с Муте
Янник Синнер сыграет с Корентеном Муте в четвертом круге «Ролан Гаррос».
Карлос Алькарас поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Основная сетка
Четвертый круг
- Дата проведения
- 2 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 15.00
- Дата проведения
- 2 июня, 19.00
- Дата проведения
- 2 июня, 21.15