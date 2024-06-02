Ролан Гаррос. 4-й круг. Циципас сыграет с Арнальди, Алькарас – с Оже-Альяссимом, Синнер встретится с Муте

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Янник Синнер сыграет с Корентеном Муте в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас поборется с Феликсом Оже-Альяссимом.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Основная сетка

Четвертый круг

Маттео Арнальди (Италия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
2 июня, 13.30
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Карлос Алькарас (Испания)
Дата проведения
2 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
2 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Корентен Муте (Франция) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
2 июня, 21.15
Онлайн матча
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