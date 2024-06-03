«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой». «Ойлерс» не выигрывали трофей с 1990 года

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас Кен Холланд НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой».

«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче). 

Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории и во 2-й раз – в текущем столетии.

Клуб 5 раз выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006). 

В этом году соперником «Эдмонтона» по решающей серии будет «Флорида», ранее не выигрывавшая трофей. 

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59 комментариев
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Самый достойный финал из всех возможных! ❤️ Пусть победит сильнейший.
31 год не побеждала Канадская команда, 31 год Флориде Пантерс 🏆
А ещё, возможно самый дальний перелёт в истории финалов (4100 км - примерно как Москва - Красноярск)
+38
-8
+30
Кноблаух тренер оказался с яйцами, помните в начале сезона назначили его, а сколько было скептически настроенных людей!? Ну и что, где ваш Даллас с Де Буром!?
+17
-1
+16
За Флориду, за российского игрока в составе обладателя КС!
+31
-16
+15
Впервые вижу, чтобы клуб, который уже свипнули, прошёл дальше)
+20
-6
+14
Тяжёлый финал будет лично для меня, хочется что бы Бобровский выиграл КС, так же хочется , что бы Мак выиграл, лучший игрок заслуживает кубок! Пусть победит сильнейший 💥💥💥
+14
-1
+13
Когда говорят о некубковости мака мне смешно. Когда над ним смеются и унижают здесь в комментах- это низко. Он неизбежно заберёт кубок рано или поздно. В этом сезоне лично я за Флориду. Исторический кубок должен быть у них. Но макдэвид полностью заслужил, как и многие другие в составе. Фееричный плей-офф Драйза и Бушара. Это супертопы над которыми смеяться глупо! Давайте лучше все вместе посмеёмся над Торонто? Или это более уважаемая организация с более талантливыми игроками?!
+15
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+9
Ответ Lacrosse-style goal
Ну, что, наши маленькие конспирологи... Что-то прошлогодним результатом с Вегасом запахло для Флориды. И лиге победа нефти выгоднее. Коты будут крепко прихвачены полосатыми, думаю. И регулярно греть штрафную скамейку, и соответственно пропускать от нефтяного большинства. И если усач в раме продолжит в режиме последних 2 игр с Далласом, тут будет совсем сложно. И если Эдмонтон возьмёт третью победу раньше Флориды, то там уже всем миром помогут дописать нефтяную сказку.
В палату
+8
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+8
Памятник Скиннеру. Перри, ты посмотри-ка, снова в финал выполз.
+10
-2
+8
Ответ Рита Ктинидина
Самый достойный финал из всех возможных! ❤️ Пусть победит сильнейший. 31 год не побеждала Канадская команда, 31 год Флориде Пантерс 🏆 А ещё, возможно самый дальний перелёт в истории финалов (4100 км - примерно как Москва - Красноярск)
Даже в КХЛ со всеми её масштабами, такого большого расстояния между городами в финале не было
+9
-2
+7
Ответ Рита Ктинидина
В КХЛ это Москва - Омск в 2012 (2700 км)
Ещё же был Магнитогорск - Прага в 2014 (3600 км)
+6
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+5
В обеих сериях абсолютно одинаковый сценарий. Сначала победа в гостях, потом подряд два поражения, затем три подряд победы. И в итоге последние игры тоже с одинаковым счётом и голами
+5
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Увлекательный финал нас ожидает. Последней командой, которая дважды подряд проигрывала финал КС был Бостон Дона Вишни в конце 70ых. С тех пор было 11 случаев, когда команда дважды подряд выходила в финал, и цепляла хотя бы один Кубок. За Боба, Саню, Диму и Володю притопим. У Кросби с Малкиным первый финал вышел горьким , но они взяли свое с лихвой в будущем , может и здесь будет так для Коннора с немцем. С другой стороны , похожа их история со сменой тренера и подьемом со дна до финала на Блюз-19. Тогда было 7 матчей, было бы круто и в этом финале 7 увидеть.
+5
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+5
Ответ grek087
Когда говорят о некубковости мака мне смешно. Когда над ним смеются и унижают здесь в комментах- это низко. Он неизбежно заберёт кубок рано или поздно. В этом сезоне лично я за Флориду. Исторический кубок должен быть у них. Но макдэвид полностью заслужил, как и многие другие в составе. Фееричный плей-офф Драйза и Бушара. Это супертопы над которыми смеяться глупо! Давайте лучше все вместе посмеёмся над Торонто? Или это более уважаемая организация с более талантливыми игроками?!
Это диванщики смеются, которые на лед то никогда не выходили
+7
-2
+5
Отличная новость, пора Эдмонтону брать чашку!
+8
-5
+3
Ответ Crenk
Если Флорида сведёт количество удалений к минимуму , проблем у неё возникнуть не должно
Если Флорида прекратит играть грязно, они потеряют своё главное преимущество.
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+3
Ответ Биомеханоид
Памятник Скиннеру. Перри, ты посмотри-ка, снова в финал выполз.
За что? Сыграл на уровне, подтащил в некоторых моментах, как и должен вратарь в ПО.
+2
0
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За Канаду!
+3
-1
+2
Сезон на западе напомнил 2021 год. Вегас проходит Денвер и выходит в финал конфы на Монреаль, где считается безоговорочным фаворитом. Финал конфы считается чуть ли не формальностью. И там и там у руля фаворита стоит Дебур. И там и там его команды очень сильно сыграли против лавин (оба раза по 4 - 2) и оказались в эмоциональной просадке в следующей серии. И даже тут счёт одинаковый 2 - 4.
Как всё таки важно уметь распределять силы на дистанцию...
+2
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+2
Ответ Богдан Стрелков
2021 Монреаль, 2011 ванкувер
Забыл про Монреаль! Спасибо!
+2
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+2
Как долго я этого ждал, это будет славный заезд. Нужно вернуть кубок в Канаду. Let’s go Oilers!!!
+10
-8
+2
Кори Перри = поражение в финале.
+6
-5
+1
так, как там свип от Далласа поживает?)))
+6
-5
+1
Ответ сергей97
Даже в КХЛ со всеми её масштабами, такого большого расстояния между городами в финале не было
В КХЛ это Москва - Омск в 2012 (2700 км)
+3
-2
+1
Ответ Столичный Чел
Почему-то буки дают кэф 1.76 на Пантер и 2.00 на Ойлерс. Ну не знаю. По моему Флорида более чем явный фаворит, но букам виднее.
Ставь хату на Флориду в 4. 100%
+2
-1
+1
Ответ PatologoanatoM
Перелеты из ЛА в НЙР или НДД меньше по расстоянию? Из одного побережья на другое в 12,14 годах.
Меньше)) посмотрела ради интереса 3900 км
+4
-3
+1
Ответ Рита Ктинидина
Самый достойный финал из всех возможных! ❤️ Пусть победит сильнейший. 31 год не побеждала Канадская команда, 31 год Флориде Пантерс 🏆 А ещё, возможно самый дальний перелёт в истории финалов (4100 км - примерно как Москва - Красноярск)
НЙР -Ванкувер в 1994 году расстояние должно быть больше
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Ответ Биомеханоид
Памятник Скиннеру. Перри, ты посмотри-ка, снова в финал выполз.
Перри вышел в финал с пятой командой в карьере. Я другого такого случая не помню
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Ответ Volzhanin - 34
Пока фартит рыжей бороде. Но фарт не вечен.
Просто пока бафф от Перри работает, проблема в том что в финале бафф превращается в дебафф.
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Ответ Adeen
Как бы мне не нравились Флорида, но Эдмонтон мне не нравится намного больше. Будем болеть за Флориду.
https://www.youtube.com/watch?v=50nVw1UEsnM
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Ответ Al_P
Я сегодня видел что Эдмонтон умеет удерживать счет. Прошу подсказать в этом розыгрыше КС Флорида или Эдмонтон выигрывали уступая в счете.
Эдмонтон у Далласа пару игр назад две шайбы отыграл
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