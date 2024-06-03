«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой». «Ойлерс» не выигрывали трофей с 1990 года

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой».

«Ойлерс» обыграли « » в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории и во 2-й раз – в текущем столетии.

Клуб 5 раз выиграл (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006).

В этом году соперником « » по решающей серии будет « », ранее не выигрывавшая трофей.