«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой». «Ойлерс» не выигрывали трофей с 1990 года
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 18 лет и сыграет с «Флоридой».
«Ойлерс» обыграли «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).
Канадский клуб вышел в финал в 8-й раз в своей истории и во 2-й раз – в текущем столетии.
Клуб 5 раз выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и дважды уступал в финале (1983, 2006).
В этом году соперником «Эдмонтона» по решающей серии будет «Флорида», ранее не выигрывавшая трофей.
31 год не побеждала Канадская команда, 31 год Флориде Пантерс 🏆
А ещё, возможно самый дальний перелёт в истории финалов (4100 км - примерно как Москва - Красноярск)
Как всё таки важно уметь распределять силы на дистанцию...