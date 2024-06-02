Кроос поблагодарил фанатов «Реала»: «Спасибо за десять незабываемых лет». Болельщики просили его не завершать карьеру
Тони Кроос обратился к фанатам «Реала» во время празднования победы в ЛЧ.
Вчера мадридский клуб в финале Лиги чемпионов победил дортмундскую «Боруссию» (2:0). Это была последняя игра Тони Крооса на клубном уровне – немец объявил о решении завершить карьеру в этом сезоне.
«Три недели назад я обещал вернуться сюда. Вот мы здесь», – сказал Кроос, стоя на балконе перед публикой.
В этот момент толпа кричала немцу: «Тони, оставайся».
«Огромное спасибо за десять незабываемых лет, у меня больше нет слов», – добавил Кроос.
А окончание карьеры после победы в ЛЧ просто идеальное окончание идеальной карьеры.