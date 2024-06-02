Кроос поблагодарил фанатов «Реала»: «Спасибо за десять незабываемых лет». Болельщики просили его не завершать карьеру

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос обратился к фанатам «Реала» во время празднования победы в ЛЧ.

Вчера мадридский клуб в финале Лиги чемпионов победил дортмундскую «Боруссию» (2:0). Это была последняя игра Тони Крооса на клубном уровне – немец объявил о решении завершить карьеру в этом сезоне.

«Три недели назад я обещал вернуться сюда. Вот мы здесь», – сказал Кроос, стоя на балконе перед публикой.

В этот момент толпа кричала немцу: «Тони, оставайся».

«Огромное спасибо за десять незабываемых лет, у меня больше нет слов», – добавил Кроос.

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15 комментариев
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Спасибо большое тебе, Тони, за эти невероятные 10 лет в Реале. Один из величайших игроков в истории футбола. Гений. Человек-метроном. Твои передачи радиоуправляемые и точные привели нас к вершине. Невероятные навесы, стандарты, контроль мяча в центре поля. Тони Кроос уникален и невероятен. Таких игроков, как он, больше не будет. Спасибо ещё раз, Легенда.
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Притоплю за немцев на ЧЕ, Тони может завершить карьеру вообще замечательно. И он этого заслуживает
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Спасибо тебе за 10 незабываемых лет!
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Кроос топ! Спасибо!
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Ответ 7s6vjn2j5s
Притоплю за немцев на ЧЕ, Тони может завершить карьеру вообще замечательно. И он этого заслуживает
к сожалению, состав в атаке у них, мягко говоря, средненький, тоже надеялся на победу немцев, раз такое дело, но там тяжело будет
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Образцовая карьера профессионала до мозга костей. Спасибо за все, Тони!
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Ответ igorkruglov
к сожалению, состав в атаке у них, мягко говоря, средненький, тоже надеялся на победу немцев, раз такое дело, но там тяжело будет
В независимости от состава немцы всегда есть и будут фаворитами ЧЕ
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А вишенка на торте - пас на Винисиуса в полуфинале, просто бомба
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Величие Крооса трудно преувеличить,он как фундамент,на котором держится вся мегавысотка.
А окончание карьеры после победы в ЛЧ просто идеальное окончание идеальной карьеры.
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Ознаменовал собой эпоху
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Если Германия выиграет евро, золотой мяч получит кроос
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такое имя себе сделал Кроос своим профессионализмом и просто хорошими качествами человека. Лично я не помню чтобы кого то так провожали Рон Бенз Рамос да много кто был но вот так как Крооса ни кого не провожали не переживали что уходит. Вот это человечище)
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Ответ igorkruglov
к сожалению, состав в атаке у них, мягко говоря, средненький, тоже надеялся на победу немцев, раз такое дело, но там тяжело будет
Самое слабое место у немцев-центрфорвард, но Фюллькруг вчера доказал что будет биться до последнего
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