Моуринью возглавил «Фенербахче»

Теги Жозе Моуринью Фенербахче высшая лига Турция трансферы Футбол

Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что 61-летний португальский специалист подписал двухлетний контракт с клубом из Стамбула. 

Чемпионат Турции стал пятым в карьере Моуринью, до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанский («Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы.

В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.

«Фенербахче» в завершившемся сезоне набрал 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.

Изображение: x.com/Fenerbahce_EN

Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убрали тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!

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58 комментариев
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Надеюсь пошумит ещё
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Ответ Клименко
Понторез опускается все ниже и ниже. Венгер в его возрасте выходил в финал ЛЧ
Венгер выходил, моуринью выигрывал)
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Моуринью и турецкая лига это взрывная смесь! Удачи Жозе!)
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Странно, что ПСЖ так и не попробовал Моура. Чемпионат бы как-нибудь выиграли, а в играх на вылет Жозе до сих пор хорош и мог бы зацепить ЛЧ.
+9
-1
+8
99 очков, второе место...
+8
0
+8
Ответ Topwintop
CF PORTO INTER REAL CHELSEA UNITED SPURS AS ROMA FENERBACHE Если сложить первые буквы клубов,которые тренил Моур и допустить ,что ещё будет тренить Транзаспор,Эвертон и Риеку. Получится CIRCUS AFTER=Цирк будет потом
💊💊
+7
0
+7
Удачи Особенному!)
+4
0
+4
Ответ Topwintop
CF PORTO INTER REAL CHELSEA UNITED SPURS AS ROMA FENERBACHE Если сложить первые буквы клубов,которые тренил Моур и допустить ,что ещё будет тренить Транзаспор,Эвертон и Риеку. Получится CIRCUS AFTER=Цирк будет потом
United есть такой клуб?)
+4
0
+4
Падение продолжается, след станция росгосужас
+9
-6
+3
Так и до Спартака не далеко
+2
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+1
Лучше бы Бавария, но Фенер тоже хорошо 🇹🇷

Увидим Жозе в ЛЧ, на той же стадии, что и киевское Динамо, пусть и в квалификации
+4
-3
+1
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
+1
0
+1
Есть ощущение что в Турции не будут ждать 3 сезона, а уволят по ходу 2-го, из-за большого отставания от лидеров.
В первом сезоне Жозе требует трансферы - получает дорогих футболистов , но занимает 2-3 место в чемпионате , сенсационно заползая в четвертьфинал лч.после сезона говорит , что команда строится и нужно 2-3 сезона, все идёт по плану.
Во втором сезоне Жозе купит меньше игроков, чтобы весь сезон сетовать на то, что футболисты не те и он выжимает максимум из них. Собственно это вызовет реакцию, после которой начнётся процесс развала команды, потом последуют обвинения футболистов и начнутся поиски крыс.

Те, кто следит за футболом хотя бы с 2003, как я, посчастливилось увидеть цикл отличного тренера, от дерзкого тренера порту в 2004, тренера Челси , называющего венгера вуайеристом , до беспомощного, винящего всех вокруг , кроме себя самого тренера без новых идей.
моур сбитый лётчик, за последние 12-13 лет только стагнация и полное отсутствие новых идей и попытки выехать на старом багаже, который работал в 2005 и 2015, но в 2024 нет.
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вот и еще один повод сгонять в стамбул
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Ответ zenit1925roma1927
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
в молодости был ио
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Ответ zenit1925roma1927
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
в 2000 году несколько месяцев
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Теперь официально: ПЕНСИОНЕР
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Ответ Max Maximus
Лучше бы Бавария, но Фенер тоже хорошо 🇹🇷 Увидим Жозе в ЛЧ, на той же стадии, что и киевское Динамо, пусть и в квалификации
В Баварию бы его не взяли. По стилю не подходит, болельщики бы съели руководство.
+1
-1
0
Ответ Max Maximus
Лучше бы Бавария, но Фенер тоже хорошо 🇹🇷 Увидим Жозе в ЛЧ, на той же стадии, что и киевское Динамо, пусть и в квалификации
Лучше бы Аравия, Турция это неплохо для условного Карпина или Черчесова
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Ответ zenit1925roma1927
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
До Порту ещё. Недолго и не очень успешно
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Ответ zenit1925roma1927
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
Если и тренировал то до Порту.
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Ответ riverman1980
Странно, что ПСЖ так и не попробовал Моура. Чемпионат бы как-нибудь выиграли, а в играх на вылет Жозе до сих пор хорош и мог бы зацепить ЛЧ.
Я тоже думал ,что может пойти туда . В своё время выбрал Мю вместо Псж.
Не в ту дверь зашёл . Мог бы штамповать чемпионат и зацепить ЛЧ , так как он больше кубковый тренер.
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Ответ zenit1925roma1927
Когда это Моуриньо тренировал Бенфику?
В начале карьеры, перед тем как возглавить Порту
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Ответ riverman1980
Странно, что ПСЖ так и не попробовал Моура. Чемпионат бы как-нибудь выиграли, а в играх на вылет Жозе до сих пор хорош и мог бы зацепить ЛЧ.
А зачем? Вот зачем? Энрике нормально справляется, команда играет хорошо
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Ответ Пользователь_1113131100
Сколько команд от Турции в Лч?
две, фенер со 2 квала начнет
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Фига себе Жозе дерзкий)))
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После 99 очков и 100+ забитых мячей я чувствую будет контраст …и он будет отрицательный
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Не думаю, что трусливый футбол моура приживется в турции
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Великий тренер, жаль что до такого опустился
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Удачи
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