Моуринью возглавил «Фенербахче»
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что 61-летний португальский специалист подписал двухлетний контракт с клубом из Стамбула.
Чемпионат Турции стал пятым в карьере Моуринью, до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанский («Реал») и итальянские («Интер», «Рома») клубы.
В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.
«Фенербахче» в завершившемся сезоне набрал 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.
Изображение: x.com/Fenerbahce_EN
Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убрали тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!
Увидим Жозе в ЛЧ, на той же стадии, что и киевское Динамо, пусть и в квалификации
В первом сезоне Жозе требует трансферы - получает дорогих футболистов , но занимает 2-3 место в чемпионате , сенсационно заползая в четвертьфинал лч.после сезона говорит , что команда строится и нужно 2-3 сезона, все идёт по плану.
Во втором сезоне Жозе купит меньше игроков, чтобы весь сезон сетовать на то, что футболисты не те и он выжимает максимум из них. Собственно это вызовет реакцию, после которой начнётся процесс развала команды, потом последуют обвинения футболистов и начнутся поиски крыс.
Те, кто следит за футболом хотя бы с 2003, как я, посчастливилось увидеть цикл отличного тренера, от дерзкого тренера порту в 2004, тренера Челси , называющего венгера вуайеристом , до беспомощного, винящего всех вокруг , кроме себя самого тренера без новых идей.
моур сбитый лётчик, за последние 12-13 лет только стагнация и полное отсутствие новых идей и попытки выехать на старом багаже, который работал в 2005 и 2015, но в 2024 нет.
Не в ту дверь зашёл . Мог бы штамповать чемпионат и зацепить ЛЧ , так как он больше кубковый тренер.