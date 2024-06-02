Моуринью возглавил «Фенербахче»

Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что 61-летний португальский специалист подписал двухлетний контракт с клубом из Стамбула.

Чемпионат Турции стал пятым в карьере , до этого возглавлявшего португальские («Порту», «Бенфика»), английские («Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»), испанский («Реал») и итальянские («Интер», « ») клубы.

В середине января тренер был уволен из «Ромы» и с тех пор оставался без клуба.

« » в завершившемся сезоне набрал 99 очков в национальной лиге, однако финишировал вторым, уступив чемпионство «Галатасараю», набравшему 102 очка.

Изображение: x.com/Fenerbahce_EN

Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убрали тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!