Из программы Игр БРИКС убрали соревнования по скейтбордингу, пляжному волейболу и пляжному гандболу

Теги пляжный волейбол скейтборд Пляжный гандбол Игры БРИКС Экстрим

Из программы Игр БРИКС убрали скейтбординг, пляжный волейбол и пляжный гандбол.

Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте турнира. Сейчас в программе 27 видов спорта. 

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх подтвердили 97 стран.

Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады 

45 комментариев
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С ума сошли, убирать женский пляжный волейбол!?
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Еще десять дней. Если убирать по три вида спорта в день, как раз управимся.
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Дело ясно, паранджа будет мешать в скейтборде и в пляжном гандболе
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По просьбе товарищей из Талибана(уже почти исключенных из списка террористов на территории РФ) убрали?
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Талибан не одобрил самый смотрибельный олимпийский вид спорта?😏
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Ну пляжные виды спорта и пиндосские покатушки на доске с колесами - это лютый харам.
Вместо этого нужно ввести правоверный кок-бору, пусть Олимпиада утрется, когда увидит эти скачки с мертвым козлом в обнимку.
Помимо этого, организаторам стоит присмотреться к популярному у некоторых наших друзей спортивному закидыванию женщины камнями, успех тоже будет гарантирован.
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В принципе все враждебные виды убрать)) оставить городки только
+10
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С нетерпением жду корэш, борьбу на поясах, брейкинг, футбольное и баскетбольное двоеборье, и конечно же, акробатический рок-н-ролл
+8
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+8
Ответ Shaiba Bash
С ума сошли, убирать женский пляжный волейбол!?
не переживай вместо него будет мужской ))))
+9
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Баб ##### с пляжа

Не шариатский вид спорта. Приедет сам падишах или его сын, а тут такое искушение. Штаны шалашом - и прощай 72 девственницы тогда в загробной жизни

За что пострадали скейтбордисты тоже понятно - это же молодежная культура и там одни неформалы с дредами и крашенными волосами
+7
0
+7
Ответ andrey kaluga
В принципе все враждебные виды убрать)) оставить городки только
И лапту
+7
-1
+6
Ответ Сергей Орлов
Танковый биатлон добавьте.
Танки т 34 с постаментов снимать? Все танки нынче в другом месте
+9
-4
+5
они все нам завидуют!
+5
0
+5
Пляжный волейбол самое простое и красивое, не осилить не смогли
+6
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+5
Ответ Юрий Плотников
И лапту
лапта это производная от крикета...то же запретить !!!!!!!!
+4
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+4
А где велоспорт? Очень странно, что ни один тип велосипедной езды не включен в программу. Один из самых популярных видов спорта и активности среди граждан — и нулевое представительство.
+3
0
+3
Не достаточно скрепно, вестимо...
А в пляжном волейболе ещё и полуголые бабы, правоверные не оценят.
Игры уже величайшие, хотя не начались даже!
+6
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Ответ Shaiba Bash
С ума сошли, убирать женский пляжный волейбол!?
Ну так политикой называется 🫤🫤🫤
+3
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+3
мвахахахахахахаха)))))))))))))))
+2
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Что-то подсказывает, что игры пройдут на высоком уровне, денег вбухают огромное кол-во, лишь бы показать всему миру как хорошо у нас, как мы гостеприимны всем, всем рады. Красивую картинку короче создадут для остального мира. Но всё это будет на деньги налогоплательщиков, жители страны не почувствуют, как же хорошо у нас в России, как она процветает... Всё это будет только в экране телевизора, а как выключишь его, выйдешь на улицу, попадёшь в реальность и задумаешься... может пора выкинуть телевизор уже...
+7
-5
+2
Атомное тхэквондо оставили?
+4
-2
+2
Однако олимпиадам - кирдык..
+2
0
+2
все верно, нехай голыми задами сверкать, особенно в скейте
+2
0
+2
Ответ Петрович
Что-то подсказывает, что игры пройдут на высоком уровне, денег вбухают огромное кол-во, лишь бы показать всему миру как хорошо у нас, как мы гостеприимны всем, всем рады. Красивую картинку короче создадут для остального мира. Но всё это будет на деньги налогоплательщиков, жители страны не почувствуют, как же хорошо у нас в России, как она процветает... Всё это будет только в экране телевизора, а как выключишь его, выйдешь на улицу, попадёшь в реальность и задумаешься... может пора выкинуть телевизор уже...
Задач на самом деле две.
Первую вы описали, красивая картинка, хороший медиаповод. Соревнования оплатят из бюджета (налоги, да), картинку оплатит Газпром через Матч.
Вторая — выдать спортсменам, тренерам и чиновникам денег, чтобы не бухтели, а наоборот, славили родное государство.
+3
-1
+2
Ответ Сергей Орлов
Танковый биатлон добавьте.
На лыжероллерах
+3
-1
+2
Ответ Тимур Ибрагимов
Комментарий скрыт
Адекваты подтянулись :)
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Ответ Lion El&#8242;Johnson
я бы на месте социалистов не ёрничал. В их странах пляжный волейбол с полуголыми девицами тоже могут запретить, но уже по другим мотивам - сексизм и всё такое.
Где-то уже запретили?
+1
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+1
Ответ ОЛЛС1911
С нетерпением жду корэш, борьбу на поясах, брейкинг, футбольное и баскетбольное двоеборье, и конечно же, акробатический рок-н-ролл
Я все понять не могу, что они будут делать в двоеборье. А в гугле забанили. Мяч вести и стрелять? Надеюсь не по соперникам. Окопы будут хоть каки?
+1
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Пляжный волейбол нужно было оставить
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Ответ sabur
Дело ясно, паранджа будет мешать в скейтборде и в пляжном гандболе
только что видел девку в парандже на самокате неслась под 30ку !!!!!!!!!!
я чуть с вела не упал...)))))
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