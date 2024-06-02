Из программы Игр БРИКС убрали соревнования по скейтбордингу, пляжному волейболу и пляжному гандболу

Из программы Игр БРИКС убрали скейтбординг, пляжный волейбол и пляжный гандбол.

Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте турнира. Сейчас в программе 27 видов спорта.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх подтвердили 97 стран.

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