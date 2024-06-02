Из программы Игр БРИКС убрали соревнования по скейтбордингу, пляжному волейболу и пляжному гандболу
Из программы Игр БРИКС убрали скейтбординг, пляжный волейбол и пляжный гандбол.
Обновленное расписание опубликовано на официальном сайте турнира. Сейчас в программе 27 видов спорта.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что участие в Играх подтвердили 97 стран.
Все турниры, где Россия будет с флагом и кучей медалей. Это ждет наших спортсменов в 2024-м вместо Олимпиады
Вместо этого нужно ввести правоверный кок-бору, пусть Олимпиада утрется, когда увидит эти скачки с мертвым козлом в обнимку.
Помимо этого, организаторам стоит присмотреться к популярному у некоторых наших друзей спортивному закидыванию женщины камнями, успех тоже будет гарантирован.
Не шариатский вид спорта. Приедет сам падишах или его сын, а тут такое искушение. Штаны шалашом - и прощай 72 девственницы тогда в загробной жизни
За что пострадали скейтбордисты тоже понятно - это же молодежная культура и там одни неформалы с дредами и крашенными волосами
А в пляжном волейболе ещё и полуголые бабы, правоверные не оценят.
Игры уже величайшие, хотя не начались даже!
Первую вы описали, красивая картинка, хороший медиаповод. Соревнования оплатят из бюджета (налоги, да), картинку оплатит Газпром через Матч.
Вторая — выдать спортсменам, тренерам и чиновникам денег, чтобы не бухтели, а наоборот, славили родное государство.
я чуть с вела не упал...)))))