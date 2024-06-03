4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом (Флорида) – рекордное расстояние в истории финалов плей-офф НХЛ

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ рекорды Хоккей

4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом – рекордное расстояние в истории финалов НХЛ.

«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли. 

«Пантерс» будут обладать преимуществом своей площадки в решающей серии. Первая игра состоится в Санрайзе 8 июня. 

Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом (штат Флорида) составляет 4089 километров. Оно является рекордным для финалов плей-офф в истории НХЛ

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12 комментариев
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Предыдущий рекорд -

Ванкувер - Бостон, 4023

Дальше

Монреаль - ЛАК, 3969
ЛАК - Рейнджерс, 3938
Нью-Джерси - ЛАК, 3924
+37
0
+37
Ответ JuVero
А насколько далеко расстояние горящих пердаков?)) МакДи гений, какой голешник положил. Верим в КС!!!
Тоже за Крылья Советов?:)
Респект!
+30
0
+30
А насколько далеко расстояние горящих пердаков?))
МакДи гений, какой голешник положил.
Верим в КС!!!
+21
-5
+16
Ответ Александр Митраков
Предыдущий рекорд - Ванкувер - Бостон, 4023 Дальше Монреаль - ЛАК, 3969 ЛАК - Рейнджерс, 3938 Нью-Джерси - ЛАК, 3924
Спасибо за справку.
+15
0
+15
Есть конечно определенная ирония, что в колыбели современного хоккея - провинции Квебек, сохранилась всего одна команда. А вот в штате Флорида, который мягко говоря, не слишком ассоциируется с хоккеем, их аж две и они обе весьма успешны ))
+5
0
+5
Ответ Yaroslove
Есть конечно определенная ирония, что в колыбели современного хоккея - провинции Квебек, сохранилась всего одна команда. А вот в штате Флорида, который мягко говоря, не слишком ассоциируется с хоккеем, их аж две и они обе весьма успешны ))
Дофига в Квебеке хоккейных команд. Просто в НХЛ одна играет. Все-таки население в Квебеке всего 8.5 млн человек, тогда как во Флориде - 22 млн человек.
+4
0
+4
Ответ Дэннис Молинарев
Тоже за Крылья Советов?:) Респект!
Нас тут много с Кунцево! И билеты всего по 100 рублей. Надо заполнить нашу старенькую арену
+2
0
+2
Все таки рекордное
0
0
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Пусть все матчи играют в Санрайзе, запаришься лететь в это Заполярье. Нефти однако будут не против
0
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А это максимально возможное расстояние между клубами НХЛ или ещё есть возможные варианты?
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0
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я так понимаю максимально в современной лиге это Ванкувер - Санрайз. Где то 4500 км
0
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Ответ JuVero
А насколько далеко расстояние горящих пердаков?)) МакДи гений, какой голешник положил. Верим в КС!!!
МакДи безусловно молодец, но если он не прибавит при игре 5 на 5 против такой Флориды шансов будет у нефти совсем мало. Их итак немного, и непонятно, в чём ещё Эдмонтон может прибавить в игровом плане кроме как в игре и лидеров при 5 на 5.
+1
-1
0
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