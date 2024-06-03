4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом (Флорида) – рекордное расстояние в истории финалов плей-офф НХЛ

4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом – рекордное расстояние в истории финалов НХЛ.

« » и « » сыграют в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» будут обладать преимуществом своей площадки в решающей серии. Первая игра состоится в Санрайзе 8 июня.

Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом (штат Флорида) составляет 4089 километров. Оно является рекордным для финалов плей-офф в истории .