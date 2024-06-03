4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом (Флорида) – рекордное расстояние в истории финалов плей-офф НХЛ
4089 км между Эдмонтоном и Санрайзом – рекордное расстояние в истории финалов НХЛ.
«Эдмонтон» и «Флорида» сыграют в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» будут обладать преимуществом своей площадки в решающей серии. Первая игра состоится в Санрайзе 8 июня.
Расстояние между Эдмонтоном и Санрайзом (штат Флорида) составляет 4089 километров. Оно является рекордным для финалов плей-офф в истории НХЛ.
Ванкувер - Бостон, 4023
Дальше
Монреаль - ЛАК, 3969
ЛАК - Рейнджерс, 3938
Нью-Джерси - ЛАК, 3924
Респект!
МакДи гений, какой голешник положил.
Верим в КС!!!