Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на финале Кубка России

Болельщики «Балтики» выразили негативное отношение к «Зениту».

Как передает корреспондент Sports Максимилиан Алфимов, фанаты калининградского клуба в первом тайме финала Фонбет Кубка России скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

После первой половины «Балтика» обыгрывает петербуржцев со счетом 1:0.

Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1).

Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». 0:1 – Фернандес забил! Онлайн-трансляция