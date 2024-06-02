Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на финале Кубка России
Болельщики «Балтики» выразили негативное отношение к «Зениту».
Как передает корреспондент Sports Максимилиан Алфимов, фанаты калининградского клуба в первом тайме финала Фонбет Кубка России скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».
После первой половины «Балтика» обыгрывает петербуржцев со счетом 1:0.
Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1).
Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». 0:1 – Фернандес забил! Онлайн-трансляция
Самый ненавидимый клуб России, за который и в Питере болеют всего лишь 10% жителей
Иначе бы не раздавали билеты по ЖЭКам
Самый, что ни на есть - позор!