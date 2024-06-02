Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на финале Кубка России

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Балтика Sports.ru Футбол

Болельщики «Балтики» выразили негативное отношение к «Зениту».

Как передает корреспондент Sports Максимилиан Алфимов, фанаты калининградского клуба в первом тайме финала Фонбет Кубка России скандировали: «Зенит» – позор российского футбола».

После первой половины «Балтика» обыгрывает петербуржцев со счетом 1:0.

Первыми кричалку стали скандировать болельщики «Факела». Фанаты «Динамо» повторили ее на игре с «Крыльями Советов» (4:1). 

Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Зенит» против «Балтики». 0:1 – Фернандес забил! Онлайн-трансляция

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123 комментария
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Собственно, спорить не с чем
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Фанаты выдали базу. Ждём нелепых отмазок ,,местных,, с интеллектом Валуева 🤣
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Даёшь на всех стадионах России!)
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с ними многие согласятся
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Зачёт, бгг
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Ответ andrew.p
Уточняйте, пожалуйста, что это те самые московские фанаты Балтики) которые «всяроссия»
У Балтики фанаты даже в Москве есть, а у зенита кроме Питера больше нет нигде)
+55
-31
+24
Уточняйте, пожалуйста, что это те самые московские фанаты Балтики) которые «всяроссия»
+68
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+20
Теперь так и будет на всех стадиках ))) а вы ждёте что что вам будут кричать - гордость России )))
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Недавно в РПЛ, а уже разобрались 😂
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Истина

Самый ненавидимый клуб России, за который и в Питере болеют всего лишь 10% жителей

Иначе бы не раздавали билеты по ЖЭКам
+32
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+13
Флешмоб расширяется. Ждём когда дойдёт до Европы.
+15
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Ответ Roman Araslanov
У Балтики фанаты даже в Москве есть, а у зенита кроме Питера больше нет нигде)
В Рио
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Ну и в чём они не правы?
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Ну и в чем они не правы?
Самый, что ни на есть - позор!
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Все человечество солидарно с болельщиками Балтики👍🔥🔥🔥🔥😁
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Ответ Aleksey Yashin
Фанаты Зенита: Балтика - позор российского пивоварения
Сварено в Санкт-Петербурге, между прочим.
+10
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+9
Предлагаю писать не "скандировали", а "констатировали"
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Молодцы 😀🫡 так скоро и в Петербурге на крестовском свои фаны приучатся скандировать всероссийскую кричалку 👏👏👏
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И Зениту нужно не агриться, а задуматься. Почему болелы так единодушны , подчеркну не в Москве, а в провинции.
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Прикольно. Зенит обречен слушать это теперь на каждом стадионе весь чемпионат. Факел запустил флеш моб.
+5
-2
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Правду не задушишь и не убьёшь!
+8
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+3
Фанаты Балтики из Москвы)
+6
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Ответ andrew.p
Уточняйте, пожалуйста, что это те самые московские фанаты Балтики) которые «всяроссия»
Получается, в Воронеже тоже москвичи были. Так-то все очень любят денежные мешки с двумя русскими в составе.
+8
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+2
Надеюсь штраф они не получат
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Было бы здорово, если бы болелы из Питера поддержали этот флешмоб!
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Поддержу. Зенит - позор российского футбола!!!
+4
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спасибо фанатам Балтики! болеем за вашу команду!
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Тот случай, когда жора ипотека за 30 секунд сказал больше «балтика клуб первой лиги», чем Фердинанд про зм для Вини
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Ответ garp
с ними многие согласятся
Я один из них 🙏🙏🙏
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Ответ Рафик Маркес
Ну и в чём они не правы?
Не России, а Бразилии
+2
0
+2
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