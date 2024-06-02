«Зенит» выиграл Кубок России в 5-й раз и обошел «Спартак». Больше только у «Локо» и ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

«Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в Кубке России.

В финальном матче Фонбет Кубка России-2023/24 команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).

«Зенит» стал обладателем Кубка России в 5-й раз, обойдя «Спартак», являющегося четырехкратным победителем турнира. Чаще трофей выигрывали лишь ЦСКА (8 раз) и «Локомотив» (9 раз).

63 комментария
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Отдельно рад за Нурика. Как ему не везло по весне и такой важный, золотой гол на последних минутах. Уважение казаху!
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Сейчас фанаты броматана раскажут, что раньше кубки были почетнее что ли и престижнее
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Опять заговор против Спартака, не иначе
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Поставлена жирная точка!
Как вознаграждение за весь сезон после "постоянных ошибок судей"
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Все победы, которых добился Зенит в этом сезоне - это ответ всем хейтерам, нытикам и неадекватам, что тут в комментариях строчили фигню в адрес клуба и Питера.
Как настроение, "Всестранцы"?)
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Кстати, вы заметили, что фортуна повернулась лицом к Зениту после начала челленджа с кричалами в его адрес?
До этого не фартило, поражение за поражением. А как только начали скандировать про позор России, то и 3 победы подряд, и Кубок взяли, и Динамо с Краснодаром сами титул в руки петербуржцам отдали.
Поэтому надеюсь, что эта добрая традиция продолжится!
Вы выпускаете пар, а мы не выпускаем Кубки из рук. Всем хорошо!
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Ещё месяц назад казалось, что Зенит провалил сезон, но последние 4 игры (ЦСКА, Ахмат, Ростов, Балтика) показали, что Зенит рано списали. Шикарный сезон по трофеям! Браво, Семак! Браво, Зенит!💙
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Ответ Spartak1970
Какому Семаку, благодаря Газпрому.
Характерно, что благодаря Лукойлу ваш Спартак при втором бюджете в лиге за 20 лет сподобился на одно чемпионство - к юбилею Кавазашвили ;) Ну, если не считать чемпионство третьего тура и волшебную возможность много лет избегать расследования по массовой кормежке бромантаном игроков команды.
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У КБ есть Дель Соль. Зениту такое не снилось.
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Ответ Evgeny Trifonov
Сейчас фанаты броматана раскажут, что раньше кубки были почетнее что ли и престижнее
И Романцев по деревням ездил, будущих звёзд футбола искал, не то что это админресурсный Зенит с его бразилами)
+12
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Ответ Рашпель793
Отдельно рад за Нурика. Как ему не везло по весне и такой важный, золотой гол на последних минутах. Уважение казаху!
По сути он привез гол.
Сам исправил.
Достойно.
+16
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+9
спартачок и здесь отскочил , середняк 🤣 ЗЕНИТ с ПОБЕДОЙ 🏆🏆💫💫🔥🔥
+11
-3
+8
Зенит тем временем на наших глазах становится одним из лучших клубов в истории страны, с учётом Советских времён. Красавцы.
И всё это благодаря Семаку, который и является главной причиной всех выигранных титулов)
+21
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+8
Ответ Stas Politik
Зенит тем временем на наших глазах становится одним из лучших клубов в истории страны, с учётом Советских времён. Красавцы. И всё это благодаря Семаку, который и является главной причиной всех выигранных титулов)
Какому Семаку, благодаря Газпрому.
+17
-11
+6
Ответ Stas Politik
Все победы, которых добился Зенит в этом сезоне - это ответ всем хейтерам, нытикам и неадекватам, что тут в комментариях строчили фигню в адрес клуба и Питера. Как настроение, "Всестранцы"?)
Они придут сюда после полуночи😂
+6
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Ответ Miron_8383
И Романцев по деревням ездил, будущих звёзд футбола искал, не то что это админресурсный Зенит с его бразилами)
Нормально так Романцев наездил, что аж в Спартаке оказалось полмолодёжки ОИ сборной.
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
В какой бане????
Или ты про тот игровой момент?
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Россия болела за Балтику !!! Калининград столица футбола !!!
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Всей России настроение испортили
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+4
Ну вот снова. Ну вот опять
+7
-3
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Зенит выиграл, по делу, но Балтика очень хороша. А Балтика традиционно пропускает в дополнительное время.
Жалко что игроков разберут и ещё 25 лет...
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Ответ Evgeny Trifonov
Сейчас фанаты броматана раскажут, что раньше кубки были почетнее что ли и престижнее
Выигранный Кубок - почётен, невыигранный - г-чашка.
Логика простая.
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+3
Эх. Опять этот админресурс вмешался, теперь в самый слабый сезон Зенита (((
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Сегодня отпразднует дубль и попарится в баньке 👌
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Ответ Саша Котляров
Жаль Балтику хорошая команда хорошый Тренер обидно на последних минутах пропустила
Это игра. Балтику, и правда, жаль. Надеюсь, что они быстро вернутся в РПЛ. Очень симпатичная команда. И играет в футбол, а не в сафари под девизом "выруби техничных зенитовских игроков".
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Жаль Балтику хорошая команда хорошый Тренер обидно на последних минутах пропустила
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Ответ Доктор Верховцев
У КБ есть Дель Соль. Зениту такое не снилось.
Да не нужна нам эта "Попа на Соль"!
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Ответ T622222
Держись там: Чемпионат России Чемпион (10 раз): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17. Серебряный призёр (6 раз): 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21. Бронзовый призёр (4 раза): 1995, 2002, 2017/18, 2022/23. Кубок России Обладатель (4 раза): 1993/94, 1997/98, 2002/03, 2021/22. Финалист (2 раза): 1995/96, 2005/06. Суперкубок России Обладатель (1 раз): 2017. Финалист (4 раза): 2004, 2006, 2007, 2022.
А вообще, что ты сюда притащил? Серебро, бронзы, участие в финале, это титулы? Уже начали натягивать слву на глобус))))
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Ответ Stas Politik
Зенит тем временем на наших глазах становится одним из лучших клубов в истории страны, с учётом Советских времён. Красавцы. И всё это благодаря Семаку, который и является главной причиной всех выигранных титулов)
Благодаря нефти и газу.
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Спартак отстой
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