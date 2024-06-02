«Зенит» выиграл Кубок России в 5-й раз и обошел «Спартак». Больше только у «Локо» и ЦСКА

«Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в Кубке России.

В финальном матче Фонбет Кубка России-2023/24 команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).

« » стал обладателем Кубка России в 5-й раз, обойдя « », являющегося четырехкратным победителем турнира. Чаще трофей выигрывали лишь (8 раз) и « » (9 раз).