«Зенит» выиграл Кубок России в 5-й раз и обошел «Спартак». Больше только у «Локо» и ЦСКА
«Зенит» обошел «Спартак» по числу побед в Кубке России.
В финальном матче Фонбет Кубка России-2023/24 команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).
«Зенит» стал обладателем Кубка России в 5-й раз, обойдя «Спартак», являющегося четырехкратным победителем турнира. Чаще трофей выигрывали лишь ЦСКА (8 раз) и «Локомотив» (9 раз).
Как вознаграждение за весь сезон после "постоянных ошибок судей"
Как настроение, "Всестранцы"?)
До этого не фартило, поражение за поражением. А как только начали скандировать про позор России, то и 3 победы подряд, и Кубок взяли, и Динамо с Краснодаром сами титул в руки петербуржцам отдали.
Поэтому надеюсь, что эта добрая традиция продолжится!
Вы выпускаете пар, а мы не выпускаем Кубки из рук. Всем хорошо!
Сам исправил.
Достойно.
И всё это благодаря Семаку, который и является главной причиной всех выигранных титулов)
Или ты про тот игровой момент?
Жалко что игроков разберут и ещё 25 лет...
Логика простая.