Пелагея сообщила, что Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России, из-за чего та не смогла вылететь на отдых в Турцию: «Тася столкнулась с беззубой жестокостью «папочки»

Пелагея сообщила, что Иван Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России.

Певица и бывшая жена хоккеиста заявила, что из-за этого девочка не смогла вылететь на отдых в Турцию.

«Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила от него [Телегина] поздравление!

26 мая, прямо в аэропорту Шереметьево, ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы.

Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа?

В честь первых в ее жизни каникул, бабуля подарила Тасе путевку в Турцию.

Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан... Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и конечно встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море... Солнце и счастье. Беззаботное счастье детства.

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось – поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом.

Тася спрашивает: «Зачем? Зачем он это сделал?» Ну как же – чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в 7 утра была снята с рейса.

Эффектно? Еще как.

А еще – педагогично. Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью с беззубой жестокостью «папочки», – написала Пелагея в телеграм-канале.