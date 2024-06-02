Пелагея сообщила, что Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России, из-за чего та не смогла вылететь на отдых в Турцию: «Тася столкнулась с беззубой жестокостью «папочки»

Теги светская хроника происшествия КХЛ Иван Телегин Хоккей

Пелагея сообщила, что Иван Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России.

Певица и бывшая жена хоккеиста заявила, что из-за этого девочка не смогла вылететь на отдых в Турцию.

«Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила от него [Телегина] поздравление!

26 мая, прямо в аэропорту Шереметьево, ей это поздравление прочитал офицер таможенной службы.

Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа?

В честь первых в ее жизни каникул, бабуля подарила Тасе путевку в Турцию.

Тася ждала поездки, считала дни, собирала панамки и платьица в свой девчачий чемодан... Ведь уже куплены билеты на самолет, выбран и оплачен отель, где ее ждали веселые мероприятия с аниматорами и конечно встречи с новыми друзьями. Отдых с бабулей на море... Солнце и счастье. Беззаботное счастье детства.

А в это время папа Ваня придумывал, как сделать свое поздравление эффектнее. И у него получилось – поставив запрет на вывоз ребенка, он специально никому не сообщил об этом.

Тася спрашивает: «Зачем? Зачем он это сделал?» Ну как же – чтобы Тася, пройдя все досмотры, сдав багаж, за полчаса до вылета самолета, в 7 утра была снята с рейса. 

Эффектно? Еще как.

А еще – педагогично. Вот так, окончив свой Первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью с беззубой жестокостью «папочки», – написала Пелагея в телеграм-канале.

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28 комментариев
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Ответ Direct free kick
Ути пути. Как это делают тысячи женщин, это нормально, а как мужчина решил отстоять свои права в этом профемском в вопросах семейного права обществе - он злодей
А как случаи тысяч женщин - относятся к случаю Пелагеи
+18
-2
+16
Ответ кот в кепке
Комментарий удален модератором
Читать не пробовал, дочь Пелагии с бабушкой должна была в Турцию лететь.
+15
-1
+14
Зачем эта желтизна здесь?
+8
-2
+6
Ответ кот в кепке
Комментарий удален модератором
Иван перелогинтесь
+7
-3
+4
Ути пути. Как это делают тысячи женщин, это нормально, а как мужчина решил отстоять свои права в этом профемском в вопросах семейного права обществе - он злодей
+25
-23
+2
Всем Пелагеям должно быть известно что для для выезда несовершеннолетнего ребёнка за рубежом требуется нотариальное согласие родителей( в данном случае, раз ребёнок выезжает с бабушкой - ОБОИХ родителей).
Поэтому визги Пелагеи безпочвенны.
+6
-4
+2
спортивные новости которые мы заслужили ...
+5
-4
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Всем Пелагеям должно быть известно что для для выезда несовершеннолетнего ребёнка за рубежом требуется нотариальное согласие родителей( в данном случае, раз ребёнок выезжает с бабушкой - ОБОИХ родителей). Поэтому визги Пелагеи безпочвенны.
У вас устаревшие сведения - сейчас другие правила. Сейчас достаточно согласия одного родителя. Согласия второго не требуется. Главное - чтобы не было запрета. Запрет подается в виде заявления о несогласии и регистрируется в погранслужбе. Другого родителя не уведомляют, но он может запросить эту информацию (нет ли запрета) сам заранее.
+2
-1
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Комментарий удален модератором
Да так то вообще по боробану, дело пятое ...
Так-то спортивный сайт....🤭
Это нужно к Кудрявцевой( секрет на миллион)
😄
+3
-3
0
Ответ За Валенсию с 1999
Не следил никогда за КХЛ, но судя по статистике Телегин - тот ещё бездарь. За какие заслуги его в сборную брали? Блат?
Телегина брали в сборную за отличную игру с ЦСКА . Следи за КХЛ .
+3
-3
0
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