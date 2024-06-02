Алип забил первый гол за «Зенит» – победный в финале Кубка России в 62-м матче за клуб

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Нуралы Алип Sports – Казахстан Футбол

Нуралы Алип впервые забил за «Зенит».

В Суперфинале Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1) защитник забил на 95-й минуте. Его гол стал для «Зенита» победным.

Алип забил первый гол за «Зенит» в 62-м матче за клуб во всех турнирах. Подробно со статистикой Нуралы можно ознакомиться здесь.

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29 комментариев
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На мелочи наш Алип не разменивается 😎
+65
-2
+63
Ответ CoMoBo3
На мелочи наш Алип не разменивается 😎
Реалу повезло, что Россию исключили из еврокубков. Против казахской ауры никакая бровь Анчелотти не помогла бы.
+61
-1
+60
В очередной раз убедились, что казахи - сверхлюди.
+56
-3
+53
Спасибо Аршавину за то что притащил сверхнацию в Зенит!💪
+44
-3
+41
У Нино тоже дебютный гол. Оба ЦЗ первые голы оформили и в такой важный момент.
+33
-1
+32
Алип красавец. А сколько про него не хорошего говорили
+17
-1
+16
Провел очень хороший матч, добавить стабильности и будет топ защ 👍🏻
+13
0
+13
Все свои косяки за сезон одним голом исправил)
+11
0
+11
Во время стрельнул!
+8
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+8
Отметил кубком по голове)
+7
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+7
Блин, он там кубком себе губу разбил что ли когда поднимал его😱 Хоть бы ничего серьёзного. Игроки молодцы, сразу окружили и закрыли его от камер👏
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+7
Ответ Remedy
Блин, он там кубком себе губу разбил что ли когда поднимал его😱 Хоть бы ничего серьёзного. Игроки молодцы, сразу окружили и закрыли его от камер👏
Крышку хрустальную на голову уронил от счастья... 🤣
+6
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+6
Лучший казахский центральный защитник в данный момент
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золотой гол лучше пустышек сливных
+5
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+5
100% эффективность)
+6
-1
+5
От Алипа всегда ждешь какого-то подвоха)
А он сегодня взял да и устроил всей стране праздник — требл для Зенита!
+6
-1
+5
Ответ Adanilove1991
Комментарий скрыт
Это было смешно.
+5
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+5
Он ждал этого момента чтоб выстрелить в нужный момент
+4
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+4
Кстати, а почему в финале кубка не предусмотрено доп. времени? Сразу думали о пенальти при равном счёте?
Это только в России такое нововведение, или я что-то упустил?
+3
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+3
Нурик красава. Выдержал критику и негатив в свой адрес, и стал полноценным игроком Зенита. Пример остальным жующим сопли и боящимся идти в Зенит. Здесь не курорт - здесь пахать надо. Так добываются титулы.
+3
-1
+2
Ответ Callid
воу-воу, давай не будем тут про сверх , или особую)..
Ну это же шутка. Не надо серьезно воспринимать эти слова. Только в контексте юмора и доброты.
А Алип красавчик.
Трудом за весь сезон заслужил этот золотой гол
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Всегда верил в этого парня. Да, косячит периодически, но сейчас не найдешь безошибочных защитников. В остальном спрогрессировал наотлично, отличный пример для Новосельцева и Чистякова, которые как приходили в "Зенит", так и оставались на том же уровне или вообще деградировали.

А здесь еще и победный гол завалил, очень вовремя пошел вперед.
Алга, Нуралы!
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Получить травму поднимая Кубок - бесценно
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Под насваем играет
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Ответ шатанледс 12
Спасибо Аршавину за то что притащил сверхнацию в Зенит!💪
воу-воу, давай не будем тут про сверх , или особую)..
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Ответ Дмитрий Мищерский
Кстати, а почему в финале кубка не предусмотрено доп. времени? Сразу думали о пенальти при равном счёте? Это только в России такое нововведение, или я что-то упустил?
Только у нас.
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Ответ shurepa17@gmail.com
Крышку хрустальную на голову уронил от счастья... 🤣
Точно)
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