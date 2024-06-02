Алип забил первый гол за «Зенит» – победный в финале Кубка России в 62-м матче за клуб

Нуралы Алип впервые забил за «Зенит».

В Суперфинале Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1) защитник забил на 95-й минуте. Его гол стал для « » победным.

забил первый гол за « » в 62-м матче за клуб во всех турнирах. Подробно со статистикой Нуралы можно ознакомиться здесь.