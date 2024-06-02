Алип забил первый гол за «Зенит» – победный в финале Кубка России в 62-м матче за клуб
Нуралы Алип впервые забил за «Зенит».
В Суперфинале Фонбет Кубка России против «Балтики» (2:1) защитник забил на 95-й минуте. Его гол стал для «Зенита» победным.
Алип забил первый гол за «Зенит» в 62-м матче за клуб во всех турнирах. Подробно со статистикой Нуралы можно ознакомиться здесь.
А он сегодня взял да и устроил всей стране праздник — требл для Зенита!
Это только в России такое нововведение, или я что-то упустил?
А Алип красавчик.
Трудом за весь сезон заслужил этот золотой гол
А здесь еще и победный гол завалил, очень вовремя пошел вперед.
Алга, Нуралы!