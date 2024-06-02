Игнашевич объявил об уходе из «Балтики»: «Мой цикл закончен»

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Сергей Игнашевич покидает «Балтику».

Главный тренер объявил об этом после поражения от «Зенита» (1:2) в финале Фонбет Кубка России.

«Мой цикл в «Балтике» закончен», – приводит слова 44-летнего специалиста корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.

Игнашевич тренировал калининградский клуб с 2021 года, выведя его в Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23. По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Балтика» вылетела из высшей лиги.

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65 комментариев
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На мой взгляд, Сергею Николаевичу нужно было поработать еще пару сезонов и вернуть Балтику в РПЛ - ему еще учиться и учиться надо.

Спасибо за эти сезоны с Балтикой, было круто !
+87
-3
+84
Ответ arsenal.ave
Ему надо немного поработать над имиджем что ли, общением, это тоже хороший кейс для тренера. Выглядит как деревенщина на светском рауте, злой, не общительный, грубый, с таким характером не видать ему топ клуба никогда
он просто прямой и при этом интроверт. не встречал от него быдло-речей в духе Юрана или Евсеева.
+41
0
+41
Жаль. У этого тренера хорошее будущее, балтика с ним заиграла.
+44
-4
+40
В Калининграде Игнашевичу должны быть благодарны. Впервые вывел их в финал, куда раньше и близко не подбирались. В РПЛ с самым слабым составом играл в привлекательный футбол, не опускаясь до автобусов. Тренер перспективный, но надо еще набить шишек в командах второго эшелона.
+31
-3
+28
Печально, но ожидаемо
+15
-2
+13
Ответ Кирилл
На мой взгляд, Сергею Николаевичу нужно было поработать еще пару сезонов и вернуть Балтику в РПЛ - ему еще учиться и учиться надо. Спасибо за эти сезоны с Балтикой, было круто !
Жаль конечно что все так с Балтикой произошло интересная так то команда моментами очень даже не плохой футбол показывали
+10
0
+10
Мне этого не понять, великолепная играющая команда на которую идут на стадион, ну проиграли ну вылетели, бывает, главное есть прогресс почти у каждого игрока, можно спокойно продать лидеров и снова выбираться в вышку

все же отлично, неужели кто то предложит что то лучшее?
+11
-2
+9
Спасибо за всё! Это было очень хорошо и это запомнится надолго!
+7
-1
+6
Ответ Гроссмейстер Д
В Калининграде Игнашевичу должны быть благодарны. Впервые вывел их в финал, куда раньше и близко не подбирались. В РПЛ с самым слабым составом играл в привлекательный футбол, не опускаясь до автобусов. Тренер перспективный, но надо еще набить шишек в командах второго эшелона.
Состав то далеко не самый слабый, у Факела, НН, Урала, Оренбурга точно слабее
+8
-2
+6
Ему надо немного поработать над имиджем что ли, общением, это тоже хороший кейс для тренера. Выглядит как деревенщина на светском рауте, злой, не общительный, грубый, с таким характером не видать ему топ клуба никогда
+13
-7
+6
Балтика при нем играла прилично, но результата нет, жаль. Стадион хороший

Борзыкин и Кузьмич в телегах хаяли Балтику "не выставила дубль на Спартак", а Балтика с Зенитом играла лучше чем Спартак за все матчи этого сезона)
+7
-2
+5
Ответ Икры Карацева
скатертью дорога. спасибо за некоторые эмоции. Но в целом, Балтика 24 - это команда куража. есть - замечательно. нет - пиши пропало. мастерства не хватает. да и через месяц мы увидим сооовсем другую команду и не факт, что не застрянем в лучшей лиге мира ещё на 25 лет.
Скажите спасибо лимиту в ФНЛ, если застрянете, наши же огонь футболисты
+4
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Финал Кубка конечно провалил.
Опорка трещала по швам - умудрился никого не выпустить...
Зато зачем-то убрал Лисаковича, Ковалева, которые нормально играли.
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Ответ igor.igorev
Ждём в ЦСКА вместо лысого физрука, фамилию которого даже стыдно произносить, чтобы не бросать тень на великого Григория Ивановича и его сына Владимира.
Ну конечно же ждём. Ведь нам остро необходим относительно неопытный тренер только что утопивший Балтику в пердив... Я тебе напомню, что когда Федотова назначили в ЦСКА, он был действующим серебряным призёром и две подобные Балтики поднял на совершенно новый уровень, тем самым заслужив повышение, а Игнашевич сейчас будет как Аленичев в Спартаке после провала в Туле.
Да и вообще: что выиграл Игнашевич?..
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Игнашевич идеальный тренер для Краснодара: весело, задорно и в итоге все проиграл )
+3
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Трудно сказать какое Игната ждёт будущее. С Балтикой у него могла бы быть перспектива. Видно, что рос, шёл вперёд и вперёд. А теперь не известно...

Возможно в другом клубе может не получится, как было в Торпедо. Пришёл в Калининград опустошённый и только там воспрял духом и написал историю...
+3
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Кодото, или как там тебя, самое позорное это написать *ерню и трусливо ограничить ответ на неë.
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Вот, вроде, симпатичный футбол Балтика показывала. А по факту тренер уходит, не выполнив ни одну задачу. Если коротко: провал
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Перевожу на нормальный язык: губернатор ушёл, деньги платить такие как платили не будут
+2
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Ждём в ЦСКА?
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Ответ box2box2
Состав то далеко не самый слабый, у Факела, НН, Урала, Оренбурга точно слабее
Хм. У Оренбурга вообще топ состав, на первую восьмерку
+3
-1
+2
Построил команду хорошую, усиление поздно пришло, сразу на мысль приходит Сочи, там тренер слишком поздно пришёл.
Обе команды жаль, на их месте должны быть Пари, Факел с точки зрения зрелищности, и футбола в целом!
Спасибо за финал Балтике, огонь игра, в отличии от многих играли в футбол, а не в автопарк!
+2
0
+2
Ответ Гроссмейстер Д
В Калининграде Игнашевичу должны быть благодарны. Впервые вывел их в финал, куда раньше и близко не подбирались. В РПЛ с самым слабым составом играл в привлекательный футбол, не опускаясь до автобусов. Тренер перспективный, но надо еще набить шишек в командах второго эшелона.
Согласен
+2
0
+2
Вывел, поведал сказку, поигрался и прошай!
Спасибо за всё!
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Ну ничего так карьера началась. Сумел на себя обратить внимание. Успехов! Команда выглядит смелой и неплохо атакует. Но вот с защитой совсем беда. Сегодня явно не по игнашевически сыграли. Защитники сделали всё что б вратарю было много работы. Кипер топчик конечно.
+3
-1
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Всё ради ЦСКА
+2
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Спасибо Сергей за всё!хоть и вылетили ,хоть и проиграли в финале кубка,но горд за Балтику в этом сезоне!!!
+2
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Было бы идеально дать доработать контракт Федотову, дождаться подъёма Балтики из ФНЛ в РПЛ с Игнашевичем и забрать его на следующий сезон
Но не судьба, видимо
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Увы, вполне ожидаемо.
Удачи в дальнейшей карьере !
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Ответ idemidov
Ждём в ЦСКА?
Не ждем, а готовимся
+1
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