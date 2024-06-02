Игнашевич объявил об уходе из «Балтики»: «Мой цикл закончен»
Сергей Игнашевич покидает «Балтику».
Главный тренер объявил об этом после поражения от «Зенита» (1:2) в финале Фонбет Кубка России.
«Мой цикл в «Балтике» закончен», – приводит слова 44-летнего специалиста корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.
Игнашевич тренировал калининградский клуб с 2021 года, выведя его в Мир РПЛ по итогам сезона-2022/23. По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Балтика» вылетела из высшей лиги.
Спасибо за эти сезоны с Балтикой, было круто !
все же отлично, неужели кто то предложит что то лучшее?
Борзыкин и Кузьмич в телегах хаяли Балтику "не выставила дубль на Спартак", а Балтика с Зенитом играла лучше чем Спартак за все матчи этого сезона)
Опорка трещала по швам - умудрился никого не выпустить...
Зато зачем-то убрал Лисаковича, Ковалева, которые нормально играли.
Да и вообще: что выиграл Игнашевич?..
Возможно в другом клубе может не получится, как было в Торпедо. Пришёл в Калининград опустошённый и только там воспрял духом и написал историю...
Обе команды жаль, на их месте должны быть Пари, Факел с точки зрения зрелищности, и футбола в целом!
Спасибо за финал Балтике, огонь игра, в отличии от многих играли в футбол, а не в автопарк!
Спасибо за всё!
Но не судьба, видимо
Удачи в дальнейшей карьере !