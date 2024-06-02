Игнашевич объявил об уходе из «Балтики»: «Мой цикл закончен»

Сергей Игнашевич покидает «Балтику».

Главный тренер объявил об этом после поражения от «Зенита» (1:2) в финале Фонбет Кубка России.

«Мой цикл в «Балтике» закончен», – приводит слова 44-летнего специалиста корреспондент Sports Максимилиан Алфимов.

тренировал калининградский клуб с 2021 года, выведя его в Мир по итогам сезона-2022/23. По итогам завершившегося розыгрыша чемпионата России «Балтика» вылетела из высшей лиги.