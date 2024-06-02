«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
«Зенит» впервые в истории России выиграл три трофея за сезон.
Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.
Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.
«Зенит» до этого года ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.
Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)
Всем хейтерам хорошего вечера, всех болельщиков Зенита с победой!
Плаки-плаки от фанатов Спартака в комментах не должны затмевать здравый смысл.
Балтике удачи и возвращения в РПЛ!
Ну, а злорадствовующим "всестранцам" из столицы удачи дальше страдать, как и неделю назад)
Хейтерам здоровья ))
Суперкубок - впервые взяли титул, играя от обороны.
Чемпионат - при минимальных шансах на флажке в драматической развязке.
Кубок - отыгрываясь и забивая гол на последней минуте.
Суперфинал Кубка Зенит затащил тоже на характере. Этот факт невозможно отрицать.
Думается мне, Зенит преодолел дно кризиса и, если не напортачить, впереди ожидается только рост в качестве игры.
Столько моментов профукать это конечно полный пипец😂
За это можно легко простить команде и тренеру уныло проведенные матчи, которых было не мало!!!!
Где только нервы новые взять???
Отличный футбол!