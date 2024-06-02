«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика OLIMPBET Суперкубок России рекорды Футбол

«Зенит» впервые в истории России выиграл три трофея за сезон.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.

«Зенит» до этого года ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.

Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)

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113 комментариев
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Обычно когда чьи-то болельщики кричат про "позор России", их команда потом жестко расплачивается за эти слова.
Всем хейтерам хорошего вечера, всех болельщиков Зенита с победой!
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-47
+147
Ответ Vitor Dia
Московские болельщики «Балтики», что с лицом?🧯
Погрустят, бахнут пивка и достанут шарфик Краснодара из кладовки, Суперкубок скоро)
+140
-4
+136
Московские болельщики «Балтики», что с лицом?🧯
+140
-33
+107
Друзья, будем объективны – Зенит прямо на наших глазах творит величие и постепенно выходит на статус величайшего клуба в истории России/СССР.

Плаки-плаки от фанатов Спартака в комментах не должны затмевать здравый смысл.
+123
-40
+83
Могли квадрупл взять,но благородно подарили трехтуровое чемпионство Спартаку
+62
-2
+60
опять Зенит заставляет страдать московских "болельщиков "Балтики"", да что ж ты будешь делать!
+43
-3
+40
Зенит с 🏆🏆🏆!
Балтике удачи и возвращения в РПЛ!
+40
-3
+37
Ответ Эдуард Глянцев
Обычно когда чьи-то болельщики кричат про "позор России", их команда потом жестко расплачивается за эти слова. Всем хейтерам хорошего вечера, всех болельщиков Зенита с победой!
Сколько Зенит в этом сезоне пропускал на последних минутах или в добавленное время, но 2 последних матча всё компенсировали
+36
-2
+34
Ответ Моутиньо оформляет 40
Комментарий скрыт
Вот и не неси чушь. У нас 3 внутренних соревнования. Все три выиграл Зенит. Требл как он есть.
+36
-3
+33
Ответ Miron_8383
Погрустят, бахнут пивка и достанут шарфик Краснодара из кладовки, Суперкубок скоро)
Бедолаги… так много разных надежд. И все разбиваются в пух и прах от матча к матчу 😂
+33
-2
+31
Зенит с победой! Балтика провела матч жизни, возможно один из лучших матчей в своей истории. Но Зенит просто сильнее)

Ну, а злорадствовующим "всестранцам" из столицы удачи дальше страдать, как и неделю назад)
+32
-2
+30
Красавцы,столько эмоций не испытывал давно.Неделю назад чуть не помер на стадионе и сегодня у телека тоже,Зенит вы молодцы.Чемпионы.
+31
-1
+30
Слезы хейтеров делают этот требл намного слаще, будем объективны 🙃
+31
-4
+27
Ответ Рассол Уэстбрик
Друзья, будем объективны – Зенит прямо на наших глазах творит величие и постепенно выходит на статус величайшего клуба в истории России/СССР. Плаки-плаки от фанатов Спартака в комментах не должны затмевать здравый смысл.
Свекольный суп с фрикадельками от доктора Лю будет кипеть вплоть до следующего сезона и потенциального второго чемпионства за три тура подряд🎅🏿
+28
-3
+25
Кому-то требл, а кому-то кричалки
+24
-1
+23
Награда за всю несправедливость в этом сезоне
+22
-2
+20
Парадоксальный сезон. Очень тяжело всё шло. На зубах взяли чемпионство, а потом кубок. А в итоге, получилось, что это самый успешный сезон Зенита. Зенит, Браво!!!
+20
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+20
Как же цинично взяты чемпионат и кубок, когда у "всей страны" такие надежды были на проигрыш Зенита, а он забрал своё ))
Хейтерам здоровья ))
+22
-2
+20
Ответ Эдуард Глянцев
Обычно когда чьи-то болельщики кричат про "позор России", их команда потом жестко расплачивается за эти слова. Всем хейтерам хорошего вечера, всех болельщиков Зенита с победой!
Это карма называется. Таких не жалко.
+21
-3
+18
Зенит с победой! Эмоциональный финал получился
+14
0
+14
Все трофеи были завоеваны нетипично для Зенита:
Суперкубок - впервые взяли титул, играя от обороны.
Чемпионат - при минимальных шансах на флажке в драматической развязке.
Кубок - отыгрываясь и забивая гол на последней минуте.
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0
+12
Ответ Великий Спартак
Требл 3-го сорта😄 Даже у псж было бы ценнее
Лучше вообще без трофеев,согласен)
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Ответ Amroyan
опять Зенит заставляет страдать московских "болельщиков "Балтики"", да что ж ты будешь делать!
То они за Ахмат, дон, то реально за команду с Дона, теперь за Балтику. У них энергии за свои команды болеть хватает, или только Зенит интересует?
+11
0
+11
Тяжелый сезон, но такая россыпь призов. Молодцы! Теперь отдыхать и готовиться к защите титулов.
+11
0
+11
И это в худший сезон при Семаке. Все запланировано было короче))
+9
0
+9
Что интересно, 30-й тур Зенит затащил на характере. Конечно отдельное спасибо нужно сказать Краснодару, но факт.
Суперфинал Кубка Зенит затащил тоже на характере. Этот факт невозможно отрицать.

Думается мне, Зенит преодолел дно кризиса и, если не напортачить, впереди ожидается только рост в качестве игры.
+9
0
+9
Полностью заслуженная победа
Столько моментов профукать это конечно полный пипец😂
+8
0
+8
Ну это просто огненная концовка чемпионата и кубка!!!!
За это можно легко простить команде и тренеру уныло проведенные матчи, которых было не мало!!!!
Где только нервы новые взять???
+8
0
+8
Финал Кубка без московских команд прекрасен!
Отличный футбол!
+9
-1
+8
Шикарный матч!
+8
-1
+7
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