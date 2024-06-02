«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

«Зенит» впервые в истории России выиграл три трофея за сезон.

Команда Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

Ранее петербуржцы выиграли и Мир .

« » до этого года ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.

Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)