Фетисов об отъезде молодежи: «Президент дал поручение задержать ребят в России. Доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься»

Вячеслав Фетисов высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку.

Он также дал комментарий касательно возможной независимости Фонбет Чемпионата КХЛ.

В Госдуме на рассмотрении находятся поправки к федеральному закону о спорте. В случае их утверждения профессиональные лиги получат право организовывать соревнования без согласования с всероссийскими национальными федерациями.

КХЛ на данный момент является организатором чемпионата России, права на который ей делегировала ФХР.

«Мне кажется, нужно помочь КХЛ в плане изменения в законе для независимости лиги. У нее все есть.

Самое главное, президент дал поручение задержать у нас ребят. Например, ты доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в или останешься здесь.

А если кто-то захочет купить игрока раньше, то не за две копейки, а клуб будет решать, нужно ли ему продать игрока за большие деньги. И самое главное – нельзя будет утащить ни одного игрока.

Я так понимаю, в свое время это была одна из тем защиты наших внутренних интересов. Самое главное – любой суд имеет похожий регламент и никогда не разрешит клубам НХЛ забрать игрока без разрешения его клуба и без соответствующей компенсации, которую тот клуб будет требовать.

В НХЛ знают, что у нас закон регулируется Трудовым кодексом, который предусматривает желание игрока прервать контракт и уехать туда, куда он хочет. И если мы примем изменения в закон, где взаимоотношения между игроком и клубом/лигой будут регламентироваться другими документами, то у нас получается зеркальная ситуация с НХЛ.

Думаю, что они не будут стараться утащить игрока, так как компенсация за него будет запредельной. А хоккеисты до 26 лет будут играть здесь, потом еще смогут отыграть в НХЛ добрые 10-15 лет, не проходя отбор через фарм-клубы, будут приглашены на конкретные позиции и поймут, какие деньги в Америке они получат», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.