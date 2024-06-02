Фетисов об отъезде молодежи: «Президент дал поручение задержать ребят в России. Доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься»

Теги ФХР Вячеслав Фетисов НХЛ Владимир Путин Государственная дума КХЛ Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку.

Он также дал комментарий касательно возможной независимости Фонбет Чемпионата КХЛ.

В Госдуме на рассмотрении находятся поправки к федеральному закону о спорте. В случае их утверждения профессиональные лиги получат право организовывать соревнования без согласования с всероссийскими национальными федерациями.

КХЛ на данный момент является организатором чемпионата России, права на который ей делегировала ФХР.

«Мне кажется, нужно помочь КХЛ в плане изменения в законе для независимости лиги. У нее все есть.

Самое главное, президент дал поручение задержать у нас ребят. Например, ты доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься здесь.

А если кто-то захочет купить игрока раньше, то не за две копейки, а клуб будет решать, нужно ли ему продать игрока за большие деньги. И самое главное – нельзя будет утащить ни одного игрока.

Я так понимаю, в свое время это была одна из тем защиты наших внутренних интересов. Самое главное – любой суд имеет похожий регламент и никогда не разрешит клубам НХЛ забрать игрока без разрешения его клуба и без соответствующей компенсации, которую тот клуб будет требовать.

В НХЛ знают, что у нас закон регулируется Трудовым кодексом, который предусматривает желание игрока прервать контракт и уехать туда, куда он хочет. И если мы примем изменения в закон, где взаимоотношения между игроком и клубом/лигой будут регламентироваться другими документами, то у нас получается зеркальная ситуация с НХЛ.

Думаю, что они не будут стараться утащить игрока, так как компенсация за него будет запредельной. А хоккеисты до 26 лет будут играть здесь, потом еще смогут отыграть в НХЛ добрые 10-15 лет, не проходя отбор через фарм-клубы, будут приглашены на конкретные позиции и поймут, какие деньги в Америке они получат», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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47 комментариев
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А насчёт крепостного права ничего там президент не говорил? Когда можно будет записаться на госуслугах и выбрать барина?
+111
-1
+110
Интересно, а как Слава на это смотрит через призму СВОЕГО отъезда ;)
+51
-1
+50
Может быть стоит сделать так чтобы ребята оставались не по принуждению, а потому что здесь не хуже чем в Нхл?
+43
0
+43
Ответ Турбомарсоход
Может быть стоит сделать так чтобы ребята оставались не по принуждению, а потому что здесь не хуже чем в Нхл?
Это ж думать надо, что-то делать, что-то развивать. Это тяжело. А тут запретил один раз, и всё, работа выполнена, можно ехать на аквадискотеку или в хоккей под землёй играть.
+33
-1
+32
"Бегите глупцы", талантливые молодые хоккеисты, пока Славик и Ко не продвинул свой законопроект.
+31
-1
+30
Ответ United
А насчёт крепостного права ничего там президент не говорил? Когда можно будет записаться на госуслугах и выбрать барина?
Как челобитную Царю попадёшь?!
+25
-1
+24
Cлава - slave
+10
-1
+9
Ответ United
А насчёт крепостного права ничего там президент не говорил? Когда можно будет записаться на госуслугах и выбрать барина?
Будем записываться в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
+10
-1
+9
Президент и сказал из НХЛ всех вернуть.
Что теперь, условной Новосибирской области весь свой бюджет на Панарина тратить, а не на ремонт больниц и тд?
+7
-1
+6
Расскажите об этом Овечкину, Ковальчуку, Кучерову и другим нашим звёздным хоккеистам уехавшим в НХЛ до 20 лет, и сделавшим за океаном прекрасную карьеру.
+4
0
+4
Чего-то Слава разошёлся........
+3
0
+3
Значит будут парни убегать,как в своё время Могильный,Фёдоров,Малкин.А это нужно?Уедет эта молодёжь освободит места другим.Вы же всё лимит увеличиваете,значит мест для россиян уменьшится.В 26 уже будут ,если не раньше,возвращаться из НХЛ и АХЛ.
+2
0
+2
Жесть ...
И самое главное что это говорит бывший капитан сборной СССР, который скандально уехал сам в НХЛ.
Или как Могильный в 19 лет сбежал после чемпионата мира ...
+2
0
+2
Смог бы Овечкин побить один из самых главных рекордов лиги с 120 летней историей(на что десять таких фетисовых так молится почле каждого гола), если бы ему пришлось вату катать до 26 лет в колхозе?
+3
-1
+2
Ответ Харламов Никита
Интересно, а как Слава на это смотрит через призму СВОЕГО отъезда ;)
Это другое, понимать надо. *Саркастично*
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0
+2
Ответ Харламов Никита
Интересно, а как Слава на это смотрит через призму СВОЕГО отъезда ;)
Скажет, что он уходил из разваливающейся страны, а сегодняшние из собирающейся
+1
0
+1
Ты это родителям скажи, Слава, собери их в каком-то дворце спорта и скажи. Думаю яйцами и помидорами тебя забросают. Родители вкладывают кучу денег в форму, сборы, доп подготовку, питание и восстановление. Ты на старости лет совсем из ума выжил? Не помнишь, как с Тихоновым ругался, что он тебя не отпускал? Так ты на всем готовом был в СССР.
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Тогда уж до 36 лет, что за полумеры.
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И этот говорит тот чувак, который сам сбежал нелагалом.

Старый представитель древнейшей профессии.
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Вечеслав а сам почему в перейди поезда бежал ?
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Это называется крепостное право, и его другой царь отменил ещё 160 лет назад так-то. Но мы историю знаем только из уст президента, все эти маленькие исторические справки, печенеги, несуществующие страны. Оно и не удивительно. Если застрял языком в одном телесном отверстии, других людей оттуда не слышно.
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Ответ Serh08
Комментарий скрыт
Он уехал, как только смог, мог бы раньше, забил бы на все эти турниры
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Ответ Crazy Writer
Ну в этом то и дело. Они ее сделали себе и там. А здесь всей их крутости никто не видит. Очень немногие ищут пиратские трансляции НХЛ в 3-4 часа ночи. А раньше, когда интернет таким массовым не был, вообще никак их игру увидеть нельзя было, кроме мб ЧМ и ОИ. Что сейчас, что раньше НХЛ у нас официально не показывали на ТВ. На Яндексе вот на пару лет начали показывать, так тут же госканал начал ныть мол это монополия, хотя им предлагали скинуться на права и поделить трансляции. И так НХЛ у нас и не показывают.
Как это не показывали. В нулевые и виасат и НТВ+, в десятые "Спорт", потом матч-тв, Евроспорт (включая "Голд") и Сетанта, и лишь затем в 2019 году пришел Яндекс, кого заставили "делиться".
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Ответ Андрей Спиркин
Он уехал, как только смог, мог бы раньше, забил бы на все эти турниры
Он уехал состоявшимся игроком по факту, раньше уехал бы возможно ибо по з. п была большая пропасть между НХЛ и чемпионатом СССР.
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Ответ Турбомарсоход
Это другое, понимать надо. *Саркастично*
там они честь родины поднимали)
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Ответ Пнин
Расскажите об этом Овечкину, Ковальчуку, Кучерову и другим нашим звёздным хоккеистам уехавшим в НХЛ до 20 лет, и сделавшим за океаном прекрасную карьеру.
Ну в этом то и дело. Они ее сделали себе и там. А здесь всей их крутости никто не видит. Очень немногие ищут пиратские трансляции НХЛ в 3-4 часа ночи. А раньше, когда интернет таким массовым не был, вообще никак их игру увидеть нельзя было, кроме мб ЧМ и ОИ. Что сейчас, что раньше НХЛ у нас официально не показывали на ТВ. На Яндексе вот на пару лет начали показывать, так тут же госканал начал ныть мол это монополия, хотя им предлагали скинуться на права и поделить трансляции. И так НХЛ у нас и не показывают.
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Ответ deligy
"Бегите глупцы", талантливые молодые хоккеисты, пока Славик и Ко не продвинул свой законопроект.
Молодые хоккеисты, пересекайте быстрее границу, пока Слава Макинтош ее не перекрыл.
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Тут многие за крепостное право заговорили, а чего же вы за НХЛ молчите тогда? Там вообще клубы владеют правами на игроков после их драфта, и могут в любой момент без ведома игрока обменять его или даже тупо продать в другой клуб . Это ли не рабство по вашей интерпретации ?) Да, там есть бумажные моменты, что с некоторыми игроками прописывают в контрактах их обмен или перевод в ту же АХЛ, но это с реально статусными игроками. В НХЛ все устроено очень непросто.) А насчет инициативы президента, то считаю, что он немного погорячился.) Надо делать реально НЕзависимую профессиональную лигу, которая сама будет определять как НХЛ что куда и зачем. Ну а ее контракты должны конечно же соответствовать трудовому законодательству России, но при этом должны учитываться и хоккейные интересы клубов и игроков. В синхронизации решений этих проблем и есть основная задача государства, а не тупо взять и все по возрасту ограничить. А инициатива насчет 26 -ти лет была взята из хоккейной федерации Советского Союза на его закате, когда стали уезжать наши звезды в НХЛ. Но тогда были другие реалии , и это просто необходимо учитывать.
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Вот оно как)
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Шаг за шагом движемся в сторону Северной Кореи.
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