Фетисов об отъезде молодежи: «Президент дал поручение задержать ребят в России. Доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься»
Вячеслав Фетисов высказался об отъезде молодых хоккеистов в Северную Америку.
Он также дал комментарий касательно возможной независимости Фонбет Чемпионата КХЛ.
В Госдуме на рассмотрении находятся поправки к федеральному закону о спорте. В случае их утверждения профессиональные лиги получат право организовывать соревнования без согласования с всероссийскими национальными федерациями.
КХЛ на данный момент является организатором чемпионата России, права на который ей делегировала ФХР.
«Мне кажется, нужно помочь КХЛ в плане изменения в законе для независимости лиги. У нее все есть.
Самое главное, президент дал поручение задержать у нас ребят. Например, ты доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься здесь.
А если кто-то захочет купить игрока раньше, то не за две копейки, а клуб будет решать, нужно ли ему продать игрока за большие деньги. И самое главное – нельзя будет утащить ни одного игрока.
Я так понимаю, в свое время это была одна из тем защиты наших внутренних интересов. Самое главное – любой суд имеет похожий регламент и никогда не разрешит клубам НХЛ забрать игрока без разрешения его клуба и без соответствующей компенсации, которую тот клуб будет требовать.
В НХЛ знают, что у нас закон регулируется Трудовым кодексом, который предусматривает желание игрока прервать контракт и уехать туда, куда он хочет. И если мы примем изменения в закон, где взаимоотношения между игроком и клубом/лигой будут регламентироваться другими документами, то у нас получается зеркальная ситуация с НХЛ.
Думаю, что они не будут стараться утащить игрока, так как компенсация за него будет запредельной. А хоккеисты до 26 лет будут играть здесь, потом еще смогут отыграть в НХЛ добрые 10-15 лет, не проходя отбор через фарм-клубы, будут приглашены на конкретные позиции и поймут, какие деньги в Америке они получат», – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Что теперь, условной Новосибирской области весь свой бюджет на Панарина тратить, а не на ремонт больниц и тд?
И самое главное что это говорит бывший капитан сборной СССР, который скандально уехал сам в НХЛ.
Или как Могильный в 19 лет сбежал после чемпионата мира ...
Старый представитель древнейшей профессии.