Перес о победе «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» вновь вошел в историю. Теперь у клуба новая цель – 16-й трофей Лиги чемпионов»

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Флорентино Перес высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ-2023/23 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) и стал обладателем трофея в 15-й раз.

«Вот и пятнадцатая Лига чемпионов. «Реал» снова покорил сердца миллионов людей. На «Уэмбли» мы вновь вошли в историю.

Каждый раз, оказываясь здесь, мы чувствуем поддержку мадридцев. Это клуб мирового масштаба, но Мадрид – это наше начало и наша отправная точка. Здесь в 1902 году родился «Реал», и отсюда мы транслируем наши ценности, благодаря которым мы вновь выиграли Лигу чемпионов. Наши игроки отдали все, как мы видели вчера в очень сложном матче. «Боруссия» была отличным соперником, и я хочу поздравить их игроков, тренерский штаб и генерального директора [Ханса-Йоахима Ватцке], с которым мы в дружеских отношениях. Дружественный клуб вновь доказал свою состоятельность в Лондоне.

Травмы стали препятствием, которое команде удалось преодолеть. Перед нами легенды «Реала» и мирового футбола. Дорогие игроки, я хочу, чтобы вы знали, что вы дарите нам радость, которую мы никогда не забудем. Некоторые из вас достигли того, что ранее удавалось лишь Пако Хенто – шесть титулов чемпионов Европы. Начо, Дани Карвахаль, Лука Модрич и еще кое-кто, кого мы должны поблагодарить за все, что он показал на поле и за его пределами. Спасибо, Тони Кроос. Спасибо вам за ваш превосходный футбол и неизменно образцовое поведение на протяжении всех этих лет.

Эта команда, выиграла 6 титулов за 10 лет. Это знает Карло Анчелотти, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов в качесте тренера, три из которых – в нашем клубе, – и еще два в качестве игрока. Карло – эталон всего, что олицетворяет «Реал Мадрид».

Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, Ла Лига и Суперкубок Испании. С этого момента у этого клуба есть новая цель – 16-й трофей Лиги чемпионов», – сказал президент «Реала».

«Реал»: великий и счастливый

29 комментариев
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Как же приятно, когда болеешь за команду с детства, проходишь через всё с ней. И в итоге быть на вершине, радуясь за ребят. В этом году исполняется 22 года с тех пор, как я полюбил футбол, полюбил Реал Мадрид. Спасибо Вам, Флорентино Перес, за то, что Вы всей душой и сердцем с командой. Это всё Ваша заслуга. Ценности мадридизма, лучшие из лучших в команде, боги и легенды в составе и на тренерском мостике. Лучшая организация всего, что только возможно. Браво.
+32
-3
+29
Спасибо Пересу за выражение лица чефирина. За этим было приятно наблюдать. Реал обязан был выиграть ЛЧ перед тем как уефа сделали из него «недосупер лигу»
+10
-2
+8
Хорошие слова про Дона Карло и Тони Крооса.
+8
-2
+6
Ответ Leon Petov
Вспоминается фраза Балотелли, только отрыв уже 10 титулов ЛЧ
Оглянуться не успеем, а у Реала уже будет 20 титулов ЛЧ.
+9
-3
+6
Ответ Dexter Morgan
Как же приятно, когда болеешь за команду с детства, проходишь через всё с ней. И в итоге быть на вершине, радуясь за ребят. В этом году исполняется 22 года с тех пор, как я полюбил футбол, полюбил Реал Мадрид. Спасибо Вам, Флорентино Перес, за то, что Вы всей душой и сердцем с командой. Это всё Ваша заслуга. Ценности мадридизма, лучшие из лучших в команде, боги и легенды в составе и на тренерском мостике. Лучшая организация всего, что только возможно. Браво.
Болею 18 лет за этот клуб, и все неудачи которые я с ним прошел в качестве болельщика восполнились сполна.
+8
-3
+5
За Мадрид с 2001 года! 23 года прошло! Чемпионство в 2002 году, радость! А потом 12 лет без ЛЧ и терпение во внутреннем чемпе, вылеты с 1/8! Тяжело было когда была праймовая Барса(надо признать). Спасибо тебе мой любимый Реал Мадрид! Я счастлив, что начал смотреть футбол в детстве и болеть за Реал!
+2
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+2
Реал последний обладатель нормальной ЛЧ! Очень горд за команду, 15 титулов это величайшее достижение всех времён, и в то что кто-то сможет приблизиться к этому показателю в ближайшие 20 лет слабо верится. С победой Реал, с победой собратья болельщики! Hala Madrid!!!
+2
0
+2
Трансляция празднования Мадрида #CHAMP15NS! https://www.youtube.com/watch?v=_d51JGIt-dA
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
На фоне Переса все политики и чиновники мира вместе взятые просто эффективные менеджеры, которых родители пристроили.
Перес феноменален. Перестраивает команду, стадион, вынужден ждать несколько лет Мбаппе и…побеждает. А к примеру Ливерпуль в перестройку вообще не квалифицировался в ЛЧ
+2
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+2
Ответ meringue
Болею 18 лет за этот клуб, и все неудачи которые я с ним прошел в качестве болельщика восполнились сполна.
Вот, поддерживаю. Уважаю. Настоящие болельщики всегда с клубом. Прошли через многое. И пройдём ещё. Правильный выбор сделали в своё время.
+3
-2
+1
Ответ Killer_na_belom_barse$
26 лет болею всем сердцем) тоже через многое прошёл, вылеты каждый год в нулевых и потом в полуфиналах с моуром... С победой нас! Hala Madrid!!!
77 лет болею, ещё мой прадед болел!
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Как же приятно, когда болеешь за команду с детства, проходишь через всё с ней. И в итоге быть на вершине, радуясь за ребят. В этом году исполняется 22 года с тех пор, как я полюбил футбол, полюбил Реал Мадрид. Спасибо Вам, Флорентино Перес, за то, что Вы всей душой и сердцем с командой. Это всё Ваша заслуга. Ценности мадридизма, лучшие из лучших в команде, боги и легенды в составе и на тренерском мостике. Лучшая организация всего, что только возможно. Браво.
26 лет болею всем сердцем) тоже через многое прошёл, вылеты каждый год в нулевых и потом в полуфиналах с моуром... С победой нас! Hala Madrid!!!
+1
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+1
Горжусь величайшим клубом в истории Вселенной.
+9
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Вспоминается фраза Балотелли, только отрыв уже 10 титулов ЛЧ
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Жадный до славы дед
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0
0
Ответ Dexter Morgan
Как же приятно, когда болеешь за команду с детства, проходишь через всё с ней. И в итоге быть на вершине, радуясь за ребят. В этом году исполняется 22 года с тех пор, как я полюбил футбол, полюбил Реал Мадрид. Спасибо Вам, Флорентино Перес, за то, что Вы всей душой и сердцем с командой. Это всё Ваша заслуга. Ценности мадридизма, лучшие из лучших в команде, боги и легенды в составе и на тренерском мостике. Лучшая организация всего, что только возможно. Браво.
я болел за Реал еще с Саморано, Йерро и Луисом Энрике в составе, потом пришел Миятович, столько лет прошло, капец
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В ближайшее 20 лет судейский реал не выиграет лигу чемпионов
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Ответ meringue
Болею 18 лет за этот клуб, и все неудачи которые я с ним прошел в качестве болельщика восполнились сполна.
Какие неудачи? Вечно вам благоволит все на свете. Поболел бы за Ливерпуль, я бы на тебя посмотрел.

Или еще лучше за Валенсию. Или вообще Эвертон.

Его команда 6 ЛЧ взяла за 10 лет, а он про неудачи втирает.

Если даже взять 2000-е, то и там было трофеев сполна.
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Ответ Dexter Morgan
Вот, поддерживаю. Уважаю. Настоящие болельщики всегда с клубом. Прошли через многое. И пройдём ещё. Правильный выбор сделали в своё время.
Через что вы прошли, неженки? Несколько лет подряд из 1/8 вылетали? Тоже мне страдание...

Нет, тяжёлых лет у вас ещё не было.
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Ответ v.belorussky
Через что вы прошли, неженки? Несколько лет подряд из 1/8 вылетали? Тоже мне страдание... Нет, тяжёлых лет у вас ещё не было.
Так для лучшего клуба в мире есть только трофеи. Всё остальные места являются поражением.
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Ответ Нефанатик
Спасибо Пересу за выражение лица чефирина. За этим было приятно наблюдать. Реал обязан был выиграть ЛЧ перед тем как уефа сделали из него «недосупер лигу»
На фоне Переса все политики и чиновники мира вместе взятые просто эффективные менеджеры, которых родители пристроили.
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А ты не обнаглел? 16 тебе. Дай другим командам, старый мафиозник.
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Ответ Евгений Резцов
Перес феноменален. Перестраивает команду, стадион, вынужден ждать несколько лет Мбаппе и…побеждает. А к примеру Ливерпуль в перестройку вообще не квалифицировался в ЛЧ
Именно так.
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