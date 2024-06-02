Перес о победе «Реала» в ЛЧ: «Мадрид» вновь вошел в историю. Теперь у клуба новая цель – 16-й трофей Лиги чемпионов»

Флорентино Перес высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ-2023/23 «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) и стал обладателем трофея в 15-й раз.

«Вот и пятнадцатая Лига чемпионов. «Реал» снова покорил сердца миллионов людей. На «Уэмбли» мы вновь вошли в историю.

Каждый раз, оказываясь здесь, мы чувствуем поддержку мадридцев. Это клуб мирового масштаба, но Мадрид – это наше начало и наша отправная точка. Здесь в 1902 году родился «Реал», и отсюда мы транслируем наши ценности, благодаря которым мы вновь выиграли Лигу чемпионов. Наши игроки отдали все, как мы видели вчера в очень сложном матче. «Боруссия» была отличным соперником, и я хочу поздравить их игроков, тренерский штаб и генерального директора [Ханса-Йоахима Ватцке], с которым мы в дружеских отношениях. Дружественный клуб вновь доказал свою состоятельность в Лондоне.

Травмы стали препятствием, которое команде удалось преодолеть. Перед нами легенды «Реала» и мирового футбола. Дорогие игроки, я хочу, чтобы вы знали, что вы дарите нам радость, которую мы никогда не забудем. Некоторые из вас достигли того, что ранее удавалось лишь Пако Хенто – шесть титулов чемпионов Европы. Начо, , и еще кое-кто, кого мы должны поблагодарить за все, что он показал на поле и за его пределами. Спасибо, . Спасибо вам за ваш превосходный футбол и неизменно образцовое поведение на протяжении всех этих лет.

Эта команда, выиграла 6 титулов за 10 лет. Это знает Карло Анчелотти, выигравший 5 трофеев Лиги чемпионов в качесте тренера, три из которых – в нашем клубе, – и еще два в качестве игрока. Карло – эталон всего, что олицетворяет « ».

Это был впечатляющий сезон – Лига чемпионов, и Суперкубок Испании. С этого момента у этого клуба есть новая цель – 16-й трофей Лиги чемпионов», – сказал президент «Реала».

«Реал»: великий и счастливый