Вратарь «Динамо» Лещук – хейтерам: «Я буду идти своим путем к целям и желаниям, не обращая внимания на мнения некомпетентных людей»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил хейтерам по итогам сезона.

Бело-голубые упустили первое место в Мир в заключительном туре, уступив «Краснодару» (0:1). Для чемпионства было достаточно ничьей.

«Всем привет! Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.

После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошел через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!

Многие считают, что моя фраза «вообще похер» относится к неудачным играм или к тому, что нам не удалось достичь трофея в этом сезоне. Но эта фраза и стиль жизни совсем о другом. Она означает, что я не обращаю внимания на обстоятельства, если у меня есть цель и желание достичь ее.

Я буду идти дальше своим путем к своим целям и желаниям, продолжая не обращать внимания на мнения людей, которые некомпетентны в том, о чем они говорят.

Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я ценю вашу поддержку и понимание», – написал Лещук.

28-летний футболист также опубликовал видео с вратарскими сэйвами.

«А это к тому, что вратари в «Динамо» плохие. И это не считая спасений [Шунина] в первой части чемпионата, который тоже внес свой большой вклад в этот сезон.

15 игр в чемпионате, 24 очка. «Балтика» +3, «Сочи» +3, «Ахмат» +3, «Локомотив» +3, «Рубин» +3, «Оренбург» +3, «Сочи» +1, «Урал» +3, «Локомотив» +1, «Факел» +1», – добавил .

Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»