Вратарь «Динамо» Лещук – хейтерам: «Я буду идти своим путем к целям и желаниям, не обращая внимания на мнения некомпетентных людей»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил хейтерам по итогам сезона.
Бело-голубые упустили первое место в Мир РПЛ в заключительном туре, уступив «Краснодару» (0:1). Для чемпионства было достаточно ничьей.
«Всем привет! Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.
После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошел через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!
Многие считают, что моя фраза «вообще похер» относится к неудачным играм или к тому, что нам не удалось достичь трофея в этом сезоне. Но эта фраза и стиль жизни совсем о другом. Она означает, что я не обращаю внимания на обстоятельства, если у меня есть цель и желание достичь ее.
Я буду идти дальше своим путем к своим целям и желаниям, продолжая не обращать внимания на мнения людей, которые некомпетентны в том, о чем они говорят.
Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я ценю вашу поддержку и понимание», – написал Лещук.
28-летний футболист также опубликовал видео с вратарскими сэйвами.
«А это к тому, что вратари в «Динамо» плохие. И это не считая спасений Антона [Шунина] в первой части чемпионата, который тоже внес свой большой вклад в этот сезон.
15 игр в чемпионате, 24 очка. «Балтика» +3, «Сочи» +3, «Ахмат» +3, «Локомотив» +3, «Рубин» +3, «Оренбург» +3, «Сочи» +1, «Урал» +3, «Локомотив» +1, «Факел» +1», – добавил Игорь.
Соболев?)))
Даже домохозяйка увидев бы два гола от Спартака это бы сказала
Вот так сильно не волнует мнение болельщиков
За те деньги, что Вы получаете и с минимум ответственности и рисков, Вы обязаны не допускать критических ошибок, а помарки.
Это не упрек, а констатация факта.
Вы не за операционным столом, Вы не в шахте, Вы ловите преступников, Вы не ведёт уроки в школе. Вы просто стоите на воротах, здоровый молодой человек. Без заболеваний ССС, эндокринных и т.д.
Вас кормят, обследуют лучше практически любого россиянина, лечат за бугром, одевают и носятся , как с писанными торбами.
Вы просто все, не только Вы, немного вознеслись и возомнили о себе и своей деятельности слишком много, больше, чем надо.
Вы, футболисты, не зарабатываете деньги, а получаете из бюджета или от доброго глупого дяди.
Старайтесь тренироваться и работать добросовестно. Хотя бы.
Полюбому туда абстрагироваться и полетел, в ненавистные штаты. Как говорится - вышел из зоны комфорта, будет страдать и закаляться) под песню из Рокки "Eye of the Tiger".
Игнор - лучший способ.
Добавил Лещук.