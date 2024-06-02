Вратарь «Динамо» Лещук – хейтерам: «Я буду идти своим путем к целям и желаниям, не обращая внимания на мнения некомпетентных людей»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Антон Шунин Игорь Лещук Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил хейтерам по итогам сезона.

Бело-голубые упустили первое место в Мир РПЛ в заключительном туре, уступив «Краснодару» (0:1). Для чемпионства было достаточно ничьей.

«Всем привет! Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.

После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошел через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!

Многие считают, что моя фраза «вообще похер» относится к неудачным играм или к тому, что нам не удалось достичь трофея в этом сезоне. Но эта фраза и стиль жизни совсем о другом. Она означает, что я не обращаю внимания на обстоятельства, если у меня есть цель и желание достичь ее.

Я буду идти дальше своим путем к своим целям и желаниям, продолжая не обращать внимания на мнения людей, которые некомпетентны в том, о чем они говорят.

Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я ценю вашу поддержку и понимание», – написал Лещук.

28-летний футболист также опубликовал видео с вратарскими сэйвами.

«А это к тому, что вратари в «Динамо» плохие. И это не считая спасений Антона [Шунина] в первой части чемпионата, который тоже внес свой большой вклад в этот сезон.

15 игр в чемпионате, 24 очка. «Балтика» +3, «Сочи» +3, «Ахмат» +3, «Локомотив» +3, «Рубин» +3, «Оренбург» +3, «Сочи» +1, «Урал» +3, «Локомотив» +1, «Факел» +1», – добавил Игорь.

Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»

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65 комментариев
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Кто этот единственный сумасшедший, кто поддерживает Лещука?
Соболев?)))
+89
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+89
Какооой важный курица! Царь во дворца. Царь во дворца.
+86
-1
+85
То есть он не будет обращать внимание на собственные комментарии?
+29
0
+29
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Какооой важный курица! Царь во дворца. Царь во дворца.
Лещук хороший вратарь….(пауза) НЕ ОЧЕНЬ!
+29
-1
+28
Не обязательно быть компетентным что бы сказать что вратарь ты херовый
Даже домохозяйка увидев бы два гола от Спартака это бы сказала
+25
-1
+24
Лещук: " Привозил, привожу и буду привозить! "
+18
0
+18
Из загнивающих Штатов пишет?
+16
0
+16
Некомпетентен в первую очередь оказался ты, играя в воротах Динамо😎
+17
-2
+15
Поэтому начал публиковать оправдания в конце сезона
Вот так сильно не волнует мнение болельщиков
+7
0
+7
Уважаемый Игорь!

За те деньги, что Вы получаете и с минимум ответственности и рисков, Вы обязаны не допускать критических ошибок, а помарки.
Это не упрек, а констатация факта.

Вы не за операционным столом, Вы не в шахте, Вы ловите преступников, Вы не ведёт уроки в школе. Вы просто стоите на воротах, здоровый молодой человек. Без заболеваний ССС, эндокринных и т.д.

Вас кормят, обследуют лучше практически любого россиянина, лечат за бугром, одевают и носятся , как с писанными торбами.

Вы просто все, не только Вы, немного вознеслись и возомнили о себе и своей деятельности слишком много, больше, чем надо.

Вы, футболисты, не зарабатываете деньги, а получаете из бюджета или от доброго глупого дяди.

Старайтесь тренироваться и работать добросовестно. Хотя бы.
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Из загнивающих Штатов пишет?
"Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время".
Полюбому туда абстрагироваться и полетел, в ненавистные штаты. Как говорится - вышел из зоны комфорта, будет страдать и закаляться) под песню из Рокки "Eye of the Tiger".
+6
0
+6
Есть некая высшая кармическая справедливость, что такой слабый игрок не стал чемпионом. Это как бы обесценило бы титул чемпиона. Всегда есть "махальщики полотенец", которые либо не играют, либо играют 1 минуту, являются не особо сильными игроками, но "лутают титулы", это как бы еще норма. Но если ты лутаешь титул будучи основным игроком, то должен обладать каким-то уровнем, а Лещук вратарь уровня ФНЛ.
+6
0
+6
Игорёк, меняй психолога мотиватора, он тебя подставил. Этот вью-высер закапывает тебя ещё глубже)))
+6
0
+6
динамо могло стать чемпионом, если лещук хотя бы один удар из двух поймал от соболева)
+6
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+6
Правильно, иди своей дорогой... мимо Динамо.
+6
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+5
Ой , он всё-таки реально тупой , даже по меркам футболиста , хотя бабки есть по..й
+4
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Иди, иди)
+4
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Правильно, а Динамо пусть идёт своим путём и приобрёт хорошего кипера
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0
+4
Пропускал! Пропускаю! И буду пропускать!)
+4
0
+4
Лещук, иди на ...
+4
0
+4
Напомните кто -нибудь, кто из ассистентов основных голкиперов Динамо за всю историю был хуже Лещука! Все дублеры в любой момент готовы были стать основными. И , да , нам тоже «похер» на твое мнение.
+5
-1
+4
Цитатник Смолову отдай
+3
0
+3
Его путь не выше ФНЛ 2Б
+3
0
+3
Дырка Лещук
+3
0
+3
Одним только этим комментарием Лещук себе противоречит: таки обращает внимание на мнение людей вне зависимости от уровня компетентности.

Игнор - лучший способ.
+3
0
+3
Ответ Black Phoenix
Одним только этим комментарием Лещук себе противоречит: таки обращает внимание на мнение людей вне зависимости от уровня компетентности. Игнор - лучший способ.
Лещук ! Ты бы молчал. А тебе все по хер. Ну и иди своей дорогой без Динамо
+4
-1
+3
Игорь не нужно слов иди ради бога своим путём кто против только не с Динамо Москва...и это давно уже ясно...
+4
-1
+3
А так же буду рассказывать , какая Америка плохая , находясь там.
Добавил Лещук.
+2
0
+2
Интересно, а комментарии к этой новости он успеет прочитать, или уже всё?
+2
0
+2
Не сыграй бестолково со Спартаком и Динамо чемпион!!!
+2
0
+2
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