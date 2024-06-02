Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом.
Команда одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.
«Золотой требл «Зенита»! И снова после волевой победы!
В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и в чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.
Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно, как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!
Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта!
Поздравляю с золотым треблом «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!
«Зенит» – чемпион! И обладатель Кубка России и Суперкубка России!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
Честный парень, объяснил, почему Зенит - позор рф.
В футболе хотя Зенит хотя бы побеждает, а в хоккее при гениальном менеджере Ротенберге 7 лет в финал не могут выйти при возможностях Газпрома
Роман, это и в комментариях тут могли бы объяснить ))
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Фейспалм.