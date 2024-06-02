Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом.

Команда одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.

«Золотой требл «Зенита»! И снова после волевой победы!

В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и в чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.

Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно, как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!

Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта!

Поздравляю с золотым треблом «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!

«Зенит» – чемпион! И обладатель Кубка России и Суперкубка России!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

Материалы по теме

80 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
💩💩💩
+150
-3
+147
Бесспорно, Газпром за 15 лет победно прошел путь от одной из самых дорогих компаний в мире до убыточной компании :)
+117
-7
+110
Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО «Газпром»!
Честный парень, объяснил, почему Зенит - позор рф.
+51
-3
+48
Если бы Ротенберга не было, его стоило бы придумать 😂
+46
-1
+45
Ответ Strannix
💩💩💩
Еще есть хороший вариант - 🤡🤡🤡
+41
-3
+38
Где Газпром там позор
+38
-2
+36
Вообще-то у Газпрома убытки в 629 ярдов по итогам 23 года. Какой-то трэш, а не победы. Скоро сажать начнут
+30
-2
+28
Как от них тошнит…
+22
-1
+21
Они уже в открытую признают что эти победы принадлежат Газпрому
+22
-1
+21
зенит позор Российского футбола..
+22
-2
+20
Ответ Тимур Тимербаев
Про каких земляков на поле он говорит?)
А Вы не знали? Борис Ротенберг бедный мальчишка из бразильских фавелл трудом и талантом достигший высот.
+18
0
+18
Победы там где Газпром и нет Брюгге, добавил Ротенберг
+21
-4
+17
Этот даже не стесняется говорить, что побеждают деньги газпрома. Позорище
+11
0
+11
Про каких земляков на поле он говорит?)
+12
-1
+11
Ещё раз убедились, где Ротенберг, там - 🤢🤮
+11
0
+11
Победы там где деньги Газпрома...дай денег той же Балтики,тоже были бы победы и кубки
+10
0
+10
🤦🏻‍♂️
+8
0
+8
Роман Борисович, Йозе Марино поднимает футбол в Турции со следующего года. Может присоединиться и Вам к турецкому хоккею, дайте хоть годик отдохнуть от Вас. Академия СКА Стамбул, как пример
+7
0
+7
Не поспоришь. С золотой то картой как в «орел и решка».
+6
0
+6
Напомните сколько Кубков Гагарина у СКА за 16 лет при самом большом бюджете?
В футболе хотя Зенит хотя бы побеждает, а в хоккее при гениальном менеджере Ротенберге 7 лет в финал не могут выйти при возможностях Газпрома
+6
0
+6
Ответ bksenofontov
Бесспорно, Газпром за 15 лет победно прошел путь от одной из самых дорогих компаний в мире до убыточной компании :)
Да быть того не может. Миллер же обещал, что Газпром будет стоить триллион. Как можно не верить такому человеку. Подождать надо.
+7
-1
+6
Ну так-то забили Балтике как и Динамо на добавочных минутах, последних...
+8
-3
+5
В стране объявлен трёхдневный траур.
+6
-1
+5
Ответ alienjus
Вообще-то у Газпрома убытки в 629 ярдов по итогам 23 года. Какой-то трэш, а не победы. Скоро сажать начнут
Об этом нельзя вслух говорить.
+5
-1
+4
« Убедились победы там где Газпром «

Роман, это и в комментариях тут могли бы объяснить ))
+4
0
+4
Очередная кринжовая простыня от Йозе
+3
0
+3
Физрук с мозгом ребенка ожидаемо вылез
+3
0
+3
"Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта!"
____
Фейспалм.
+4
-1
+3
"Победы там где газпром"- пахнет блевотиной. Просрать европейский рынок и увести компанию, которая просто качает недры в убыток- это Газпром и Зенит, да)
+3
0
+3
Дух газпромовского💩 чемпионства: астраханский "Волгарь-Газпром" вылетевший во Вторую лигу и оренбургский "Газовик-Газпром", ныне именуемый "Оренбургом" еле удержавшийся в РПЛ. Ну это видимо другое, понимать надо? )))
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий