Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом.

Команда одолела «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.

«Золотой требл «Зенита»! И снова после волевой победы!

В этом сезоне сине-бело-голубые показали, что они команда с настоящими бойцовскими качествами, с настоящим чемпионским духом. И в Суперкубке, и в чемпионате, и в Кубке России для «Зенита» все складывалось непросто, но наши земляки боролись, переламывали сложнейшие игры и добивались важнейших побед.

Мы обязательно возьмем на вооружение зенитовский дух победителей, и в следующем сезоне будем бороться так же самоотверженно, так же хладнокровно, как и сине-бело-голубые. Таков наш общий путь к победам!

Мы еще раз убедились, что победы там, где ПАО «Газпром»! Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за постоянную помощь и поддержку всего петербургского спорта!

Поздравляю с золотым треблом «Зенита» всех футболистов, тренеров, персонал, менеджеров команды, всех петербуржцев, всех болельщиков сине-бело-голубых по всей стране!

«Зенит» – чемпион! И обладатель Кубка России и Суперкубка России!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России