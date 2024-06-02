Алип разбил голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой

Нуралы Алип разбил себе голову Кубком России.

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник « » и автор победного гола поднял над головой , и в этот момент крышка трофея упала футболисту на голову. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом.

До этого сам чуть не разбил кубок, уронив его на газон «Лужников».