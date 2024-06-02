Алип разбил голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой
Нуралы Алип разбил себе голову Кубком России.
Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита» и автор победного гола поднял над головой Кубок, и в этот момент крышка трофея упала футболисту на голову. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом.
До этого Нуралы сам чуть не разбил кубок, уронив его на газон «Лужников».
Кстати, у Кубка после этой победы вроде как должен появиться новый дизайн по регламенту.
ну хоть не разбили в этот раз)
Так что - традиция))
Зенит - с заслуженной победой!