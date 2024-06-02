Алип разбил голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Балтика Нуралы Алип Спорт-Экспресс Футбол

Нуралы Алип разбил себе голову Кубком России.

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита» и автор победного гола поднял над головой Кубок, и в этот момент крышка трофея упала футболисту на голову. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом.

До этого Нуралы сам чуть не разбил кубок, уронив его на газон «Лужников».

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104 комментария
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Кубок наносит ответный удар.
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Ответ Сергей Хрищанович
С этой крышкой что-то делать нужно. В прошлый раз Зенит эту крышку разбил)
Кубок победителю, крышку финалисту.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ахахахахк, дух Торопа вернул должок
Какой дух, Торлп жив, слава богу, тьфу-тьфу
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По технике безопасности должен был быть в каске. Оштрафуют ещё небось на полторы тыщи.
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Ну, что сказать?! Это Нурик) Никого не жалеет.
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С этой крышкой что-то делать нужно. В прошлый раз Зенит эту крышку разбил)
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наш Слоняра
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Как говорил Керж: "Столкнуться с Нуриком - станешь жмуриком😆"
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Ещё лет 50 и РФС придумает какое-нибудь крепление для крышки
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Ответ bm9z9dpnwx
Такой лол 😜
Лол? Забил победный,разбил голову кубком..
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Алипу спасибо за победу и пожелания, чтобы лоб быстренько зажил!

Кстати, у Кубка после этой победы вроде как должен появиться новый дизайн по регламенту.
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Ответ Nogoi89
Ну, что сказать?! Это Нурик) Никого не жалеет.
Даже себя)))
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Ахахахахк, дух Торопа вернул должок
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Ответ AryanPamir
Ну у него на лице уровень интеллекта изображён
Страшно представить какое у тебя лицо.
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когда не знаешь, что кубок разборный))
ну хоть не разбили в этот раз)
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Казахский терминатор!
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Невероятный сезон и невероятный кубок! Зенит спасибо за лучшие эмоции!
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Настоящий казах.
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В прошлый раз по-моему Мага Оздоев и Бано Иванович уронили кубок.
Так что - традиция))
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кубок из хрусталя в 2024м - это какой-то колхоз.
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Футбол получился топовый, как бы там не рвались попки у хранителей маяка, борща, пятого колеса и смотрителей конюшни.

Зенит - с заслуженной победой!
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Каменная башка ))
+6
-2
+4
Такой шрам украшение для мужчины, гордиться можно.
+5
-2
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Идиотизм делать такой Кубок с крышкой !!! Ясное дело, что футболисты в порыве радости и страсти будут его трясти, поднимать, а то и подкидывать над головой !!! Ждут что-ли чтобы кому-то этой крышкой в висок прилетело ???
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За ВДВ при этом не кричал? ))
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Ответ Mr. Fett
Какой дух, Торлп жив, слава богу, тьфу-тьфу
Дух не душа, хотя звучиь правда не очень)
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Ответ Юрий Кечко
Дух бесплодный , Шаман Кинг что ли не смотрел ?)
Бесплодный?
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Нуралы Поттер и Кубок России
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Комментарий удален модератором
С географией у тебя не очень)
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Ответ kutavlik
У него же с координацией - беда, как он гол забил на 2000миллиардной добавленной минуте???? Опять газпром вытянули за уши!!!! Тьфу на вас, у ...дки!!!!
При этом ещё сами себе голы не защитывают) 😂
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