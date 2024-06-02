Семак выиграл 12 трофеев за 6 сезонов в качестве тренера «Зенита»

Сергей Семак завоевал 12-й трофей в тренерской карьере.

« » под руководством стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале «Балтику» (2:1).

За 6 сезонов во главе «Зенита» Семак 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 4 раза завоевал Суперкубок России.

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России