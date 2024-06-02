Семак выиграл 12 трофеев за 6 сезонов в качестве тренера «Зенита»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Сергей Семак завоевал 12-й трофей в тренерской карьере.

«Зенит» под руководством Семака стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале «Балтику» (2:1).

За 6 сезонов во главе «Зенита» Семак 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 4 раза завоевал Суперкубок России.

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

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56 комментариев
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Но три лучших тренера сезона это Карпин, Ивич и Личка, не забывайте и выбирайте лучшего среди них)
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Кстати, принято хвалить Латышонка, но многие не замечают скрытого героя финала - Адамова. Именно его сейв при 0-1 оставил Зенит в игре и, скорее всего, этот сейв стоит всех сейвов Латышонка в сегодняшнем матче. Даже с учетом сегодняшних привозов.
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"Никакущий" он. Должен был в 30 турах одержать 31 победу
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Слабый тренер. Уберите его. - умоляет Москва.
А Семак куканит их по полной программе))
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Семака в районе 28-го тура все диванные аналитики увольняли.
А руководство продлило контракт на 5 лет.
Итог - требл.
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Отдельный респект Балтике. Играли в футбол, приятно было смотреть. Не трусили, имели шансы победить.
Сравните их с позорными ЦСКА, Рубином или Факелом, которые трусливо жались во вратарскую и тянули время.
Жду возвращения в РПЛ.
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+26
Ответ Miron_8383
Но три лучших тренера сезона это Карпин, Ивич и Личка, не забывайте и выбирайте лучшего среди них)
Мостовой выиграл бы 13.) Не верите? Просто позвоните Царю.
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+22
Собаки лают - караван идёт. Богданыч - топ!
+22
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+20
Ответ Эдуард Глянцев
Кстати, принято хвалить Латышонка, но многие не замечают скрытого героя финала - Адамова. Именно его сейв при 0-1 оставил Зенит в игре и, скорее всего, этот сейв стоит всех сейвов Латышонка в сегодняшнем матче. Даже с учетом сегодняшних привозов.
Сумасшедший сейв
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Семак веган, соперники для него овощи.
+22
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Сергей Богданович, мое уважение
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Сумасшедший сейв
Поддерживаю ✊
Лупили с близкой дистанции, удар мощный, обзор закрывали свои. Я удивился, когда увидел, что он перевел в штангу. Изначально думал, просто штанга спасла.
+17
-1
+16
Но подождите-ка, он же "физрук и ничего не может". С ним же не надо было продлевать контракт. А также воспитанники не играют!!!! Кому нужны 12 кубков за 6 лет, когда тут такие минусы?😭😭
+13
-1
+12
В Москве на диванах сидят серьезные эксперты, и их такими цифрами не обманешь. Семак - сельдереич и т.д.
С победой всех СБГ!
+14
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Лучший тренер для Зенита. Без истерик делает свое дело.
+11
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+9
Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
Зато всё)
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+8
Сейчас главное не обманываться сезоном с домашним треблом и обновиться летом. И по тактике и по трансферам.

Зенит прошлого года, который не выиграл Кубок всё равно на голову сильнее, чем Зенит этого сезона. Пусть успех не вскружит голову, а то есть вероятность больно упасть.
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Был великим игроком - стал великим тренером.
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Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
Команда перестраивалась по ходу сезона, поэтому не было уверенной игры. Зато показали чемпионский характер!)
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Семак уже вписал в себя в список великих тренеров
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Вот кого Сити должны брать, если уйдёт Гвардиолла. Только Семак сможет продолжить победную серию Сити в АПЛ.
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Ответ Матрос Кот
Семак трус и приспособленец. О каком великом тиенере тут пишут? Полный провал в еврокубках. А за трофеи в РПЛ надо хвалить и награждать Алексея Борисовича Миллера, и только его!
В последние два сезона Семак ни одного матча не проиграл в еврокубках.
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Жаль что евро кубки для нас закрыты, поняли бы какой Богданыч великий, да его давно бы уволили, Зенит не смог бы пройти не Шериф, ни Карабах, не говоря о Славии, Олимпиакоса, и других середняков Европы, Семак при всей увпжении к нему далеко не Газзаев, Семин, Романцев, и даже Тарханов был сильнее как тренер Семака, да и сейчас чем он лучше Талалаеаа, просто один тренерует Химки, а другой Зенит, середняк хуже Черчесова, Карпина, да и Слуцкого...
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Богданычу респект 👍⚽️🏆
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Ждём квадрупл 😎
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Семаку лучшего тренера, только если он ЛЕ возьмёт. И то не факт, что Валере не отдадут.
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Ответ Miller83
Быть тренером Зенита то же самое что быть дитёй барским:) На одной ложке суют пюре, на другой нападающего, на третьей защитника, на десерт вынут да положат Латышонка... Не жизнь, а фруктовый кефир. Впрочем, с победой, конечно же, Сергей Богданыч. Не пресытьтесь-сссс
Получил удовольствие от Вашего комментария.
Думаю вот тоже 800 матчей НХЛ посмотреть,мож тренером возьмут,а то доктором трудиться надоело
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Ответ Фарид Харисов
Сейчас главное не обманываться сезоном с домашним треблом и обновиться летом. И по тактике и по трансферам. Зенит прошлого года, который не выиграл Кубок всё равно на голову сильнее, чем Зенит этого сезона. Пусть успех не вскружит голову, а то есть вероятность больно упасть.
У Зенита в принципе очень хороший состав, но есть те, кто не тянет. Мостовой, несмотря на голевую передачу, выглядил большую часть сезона плохо. Ахметов не вписывается пока в Зенит, проблемы испытывает Алип и Изидор. Нужно как-то с ними решать вопрос (аренда или продажа).
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Ответ Эдуард Глянцев
Кстати, принято хвалить Латышонка, но многие не замечают скрытого героя финала - Адамова. Именно его сейв при 0-1 оставил Зенит в игре и, скорее всего, этот сейв стоит всех сейвов Латышонка в сегодняшнем матче. Даже с учетом сегодняшних привозов.
Чудил конечно знатно он. Нельзя так у ворот оставлять
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Ответ Эдуард Глянцев
Кстати, принято хвалить Латышонка, но многие не замечают скрытого героя финала - Адамова. Именно его сейв при 0-1 оставил Зенит в игре и, скорее всего, этот сейв стоит всех сейвов Латышонка в сегодняшнем матче. Даже с учетом сегодняшних привозов.
Не согласен. Да, Адамов вытащил свой момент, красавец. Но в конце матча два косяка. Сначала по центру мяч выбил, просто покатил игрокам Балтики, а потом еще и обработал передачу в сторону своих ворот и его чуть не накрыли. У Латышонка этих косяков не было и сейвов у него было больше. Так что Адамов молодец, но вратарь Зенита не имеет права в финале, в концовке, создавать 2 опаснейших момента у своих ворот. Да, не забили, но учитывать это нужно. Сегодня не забили, а потом будет как с ЦСКА, когда Кержа накрыли или как с... Крыльями? Тоже какой-то суперкосяк вратарский был.
Зениту надо обязательно выкупать вратаря Балтики. Пусть они уже там на тренировках и в матчах решают кто лучший, но оставлять Адамова №1 без конкуренции - ни в коем случае.
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