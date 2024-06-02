Семак выиграл 12 трофеев за 6 сезонов в качестве тренера «Зенита»
Сергей Семак завоевал 12-й трофей в тренерской карьере.
«Зенит» под руководством Семака стал обладателем Фонбет Кубка России, обыграв в финале «Балтику» (2:1).
За 6 сезонов во главе «Зенита» Семак 6 раз становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и 4 раза завоевал Суперкубок России.
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
А Семак куканит их по полной программе))
А руководство продлило контракт на 5 лет.
Итог - требл.
Сравните их с позорными ЦСКА, Рубином или Факелом, которые трусливо жались во вратарскую и тянули время.
Жду возвращения в РПЛ.
Лупили с близкой дистанции, удар мощный, обзор закрывали свои. Я удивился, когда увидел, что он перевел в штангу. Изначально думал, просто штанга спасла.
С победой всех СБГ!
Зенит прошлого года, который не выиграл Кубок всё равно на голову сильнее, чем Зенит этого сезона. Пусть успех не вскружит голову, а то есть вероятность больно упасть.
Думаю вот тоже 800 матчей НХЛ посмотреть,мож тренером возьмут,а то доктором трудиться надоело
Зениту надо обязательно выкупать вратаря Балтики. Пусть они уже там на тренировках и в матчах решают кто лучший, но оставлять Адамова №1 без конкуренции - ни в коем случае.