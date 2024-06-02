«Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России 13 июля

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Футбол

Определились все участники матча за Olimpbet Суперкубок России.

В первой игре нового сезона встретятся «Зенит» и «Краснодар». Она состоится 13 июля.

Петербуржцы выиграли Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, а «быки» заняли в чемпионате второе место.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит».

Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)

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45 комментариев
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Тяжёлые деньки для болельщиков "вся страна"
+38
-6
+32
И снова Москва без трофея 😎
+29
-6
+23
Хороший шанс у Краснодара выиграть трофей
+18
-1
+17
Ответ CoMoBo3
И снова Москва без трофея 😎
Чемпионство трех туров 2023-2024 у них никто не отберёт, не надо тут!
+12
-1
+11
Ответ владимир семенов
А что же сейчас за Суперкубок был
Суперфинал обычного кубка.
+4
0
+4
Надеюсь Галицкий успеет увидеть как его детище выиграет трофей. Заслужил по совокупности этих лет.
+6
-2
+4
Вчера Финал Лиги Чемпионов был на разогреве у СуперФинала Кубка России, а теперь Финал СуперКубка России будет на разогреве у Финала Чемпионата Европы. ))
+3
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+3
Надеюсь не в Москве.
+1
0
+1
А что же сейчас за Суперкубок был
+2
-1
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На время матча количество болельщиков Краснодара возрастет как обычно вновь появившимися московскими болельщиками (они же бывшие болельщики Балтики, Ростова)
+3
-2
+1
Ста-ди-он гремит
Только Питер и Зенит!
+3
-2
+1
Утешительный приз имени Ивича Краснодару за этот сезон)
+2
-1
+1
Главное чтобы не было Сергеева
+3
-2
+1
Ответ krasota19740
Без Алонсо , сперцяна , сафонова , кади , Кордобы … серьезно есть шансы ? Вы издеваетесь ?
Для первого трофея Краснодару достаточно чтобы не было Кади.
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Ответ Циник Петербургский
Как по мне, в СуперКубке в данной ситуации логичнее играть Балтике, как финалисту Кубка. Но и матч с Краснодаром обещает быть интересным.
Не обещает .. у Никогдадара пол команды лидеров уже разбежались … Алонсо , Кордоба , сперцян , кади , сафонов , баньянц … какие шансы ? Вы издеваетесь ?
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Ответ Алексей Колесников
летом у краснодара пол состава разбегуться поэтому зенит выграет снова трофей
В данном случае Бабка на двое сказала 🫤🫤🫤
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Хороший шанс у Краснодара выиграть трофей
И очень хороший шанс 🤘🤘🤘
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Хороший шанс у Краснодара выиграть трофей
Краснодар два сезона подряд упускает шанс выиграть трофей - в прошлом сезоне Кубок, в этом сезоне чемпионство.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Хороший шанс у Краснодара выиграть трофей
Без Алонсо , сперцяна , сафонова , кади , Кордобы … серьезно есть шансы ? Вы издеваетесь ?
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Изидора и Ахметова тоже
Поддерживаю.
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Ответ SMART789
московские болельщики Краснодара уже заказали черно зеленые шарфы?)
Конечно.
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Ответ Алексей Колесников
краснодар без сафонова,кордобы,алонсо,спертяна против сильного зенита я жумаю питер возмет титул снова
У Кордобы контракт еще. Сафонова есть кем заменить. Сперцян еще не ушел.
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Ответ idemidov
Надеюсь Галицкий успеет увидеть как его детище выиграет трофей. Заслужил по совокупности этих лет.
Согласен, очень заслуживает. Должен увидеть.
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Ответ rychkovm1970@gmail.com
Главное чтобы не было Сергеева
Изидора и Ахметова тоже
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Ответ Саня Беляков
там уже будет другая Балтика
Это понятно. И это жаль. Я всего лишь про регламент. Все-таки, по идее, СуперКубок - это матч между победителями Чемпионата и Кубка, а не между победителем и серебряным призером чемпионата ;)
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Ответ Циник Петербургский
Как по мне, в СуперКубке в данной ситуации логичнее играть Балтике, как финалисту Кубка. Но и матч с Краснодаром обещает быть интересным.
там уже будет другая Балтика
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Ответ владимир семенов
А что же сейчас за Суперкубок был
Просто 🏆🏆 России финал 🫤🫤
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Ответ Старик Стариканов
Тяжёлые деньки для болельщиков "вся страна"
У тебя что не комменты, то в адрес московских болельщиков. У вас по умолчанию идут комплексы и желание доказать что-то?
Зенит обыграл Балтику, которая вылетает в ФНЛ, уровнь бразильцев на голову сильнее других легионеров.
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московские болельщики Краснодара уже заказали черно зеленые шарфы?)
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Где матч будет? Опять в Лужниках?
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