«Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России 13 июля
Определились все участники матча за Olimpbet Суперкубок России.
В первой игре нового сезона встретятся «Зенит» и «Краснодар». Она состоится 13 июля.
Петербуржцы выиграли Мир РПЛ и Фонбет Кубок России, а «быки» заняли в чемпионате второе место.
Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит».
Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)
Только Питер и Зенит!
Зенит обыграл Балтику, которая вылетает в ФНЛ, уровнь бразильцев на голову сильнее других легионеров.