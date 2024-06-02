«Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России 13 июля

Определились все участники матча за Olimpbet Суперкубок России.

В первой игре нового сезона встретятся «Зенит» и « ». Она состоится 13 июля.

Петербуржцы выиграли Мир и , а «быки» заняли в чемпионате второе место.

Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит».

Третий золотой дубль «Зенита»! Догнал ЦСКА и «Спартак» (а по трофеям уже далеко впереди)