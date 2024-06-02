Сын Анчелотти после победы в ЛЧ: «Мы все уже затрахали отца. Он хочет в отпуск, поедет в Монтану пасти коров, думаю»

Сын Карло Анчелотти рассказал, что отец мечтает пасти коров в отпуске.

Вчера «Реал» в финале победил «Боруссию» Дортмунд (2:0) и в 15-й раз выиграл трофей, для Анчелотти-тренера это 5-я победа.

, ассистент Карло, рассказал о настроении отца.

« принимает решения, но можно сказать, что мы (тренеры и футболисты – Sports) уже затрахали его (Анчелотти-младший использовал выражение tocamos mucho los huevos a mi padre, которое дословно переводится как «часто трогаем яйца моего отца» и обозначает ситуацию, в которой человека достают, беспокоят, из-за чего он злится, чувствует усталость и раздражение – Sports).

Он больше не может этого терпеть, он хочет в отпуск, думаю, поедет в Монтану пасти коров, и этот человек этого заслуживает», – сказал Давиде.

Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Как «Реал» укротил «Боруссию» после такого проблемного первого тайма?