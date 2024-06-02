Сын Анчелотти после победы в ЛЧ: «Мы все уже затрахали отца. Он хочет в отпуск, поедет в Монтану пасти коров, думаю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Давиде Анчелотти ахахаха брань контент Футбол

Сын Карло Анчелотти рассказал, что отец мечтает пасти коров в отпуске.

Вчера «Реал» в финале Лиги чемпионов победил «Боруссию» Дортмунд (2:0) и в 15-й раз выиграл трофей, для Анчелотти-тренера это 5-я победа.

Давиде Анчелотти, ассистент Карло, рассказал о настроении отца.

«Карло принимает решения, но можно сказать, что мы (тренеры и футболисты – Sports) уже затрахали его (Анчелотти-младший использовал выражение tocamos mucho los huevos a mi padre, которое дословно переводится как «часто трогаем яйца моего отца» и обозначает ситуацию, в которой человека достают, беспокоят, из-за чего он злится, чувствует усталость и раздражение – Sports).

Он больше не может этого терпеть, он хочет в отпуск, думаю, поедет в Монтану пасти коров, и этот человек этого заслуживает», – сказал Давиде.

Сын Анчелотти предложил выпустить Хоселу. Форвард забил «Баварии» на 88-й и 91-й минутах

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

Как «Реал» укротил «Боруссию» после такого проблемного первого тайма?

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32 комментария
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Я не удивлюсь если коровы на пастбище строго по схеме 4-4-2 передвигаются😂
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Анчелотти об лч: «это наша корова и мы ее доим»
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Атмосфера в клубе среди игроков и в тренерском штабе просто топ.
Образец🔥
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Я не удивлюсь если коровы на пастбище строго по схеме 4-4-2 передвигаются😂
Делятся на две команды и выстраиваются в 4:3:3 и 4:4:2. Победитель будет пастись на лучшем участке и получит самую сочную травку
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Пусть Сетьена прихватит с собой пасти коров. У него большой опыт. Поможет)
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Карло заслужил хороший отпуск!
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Я настаиваю на том, чтоб в новостях, к каждым ругательствам иностранцев прилагался оригинал выражения как в этом случае
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какой же Карло затраханный)

PS: не баньте, ноу криминалити, судя по заголовку)
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Ответ Нұржан
А нельзя было написать "достали", вместо "затрахали"? Мне кажется это слишком.
Так это же цитирование прямой речи и там "достали" никак не подходит. Там больше даже подходит слово с буквой "е" чем так как написано.
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+7
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Я не удивлюсь если коровы на пастбище строго по схеме 4-4-2 передвигаются😂
Ты лучший бро)) расмешнил меня)
+8
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+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
какой же Карло затраханный) PS: не баньте, ноу криминалити, судя по заголовку)
Статья через 10 лет на спортсе

« Те кто затрахали Анчелотти , где они сейчас ? «
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Ответ Zlatan!
Пусть Сетьена прихватит с собой пасти коров. У него большой опыт. Поможет)
После работы в Барселоне?)
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Ответ Нұржан
А нельзя было написать "достали", вместо "затрахали"? Мне кажется это слишком.
Лично я за прямую речь
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И выжмет из них максимум!
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Ответ prezprez
И выжмет из них максимум!
Выведет в Серию А)))
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Ответ Нұржан
А нельзя было написать "достали", вместо "затрахали"? Мне кажется это слишком.
Так эта новость выпущена ради этого слова. В другом случае никто бы на спортсе это не выпустил
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Удивительная история возвращения Анчелотти в Реал: позвонил поинтересоваться игроками для Эвертона и после разговора все решили, что никакие Аллегри с Контами нам не нужны))
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А чего не в Аравию верблюдов пасти?.. Там же по словам Авейру лучше. А-ха-ха-ха.. 🐪🐫
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Устроили гей-групповуху
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"меня твои истории просто ***** уже"
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С Даттонами будет вискарь глушить))
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Яйца по шпански - лось хуёвас.
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Бартеру на удачу голову целовали. Анчелотти яйца трогают. Чего только не сделаешь ради победы)
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Мне кажется я понимаю испанский язык: токамос мучо очень хуевос
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Ответ Фран
Так это же цитирование прямой речи и там "достали" никак не подходит. Там больше даже подходит слово с буквой "е" чем так как написано.
"затрЕ́хали"?
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Дона Карло опасно оставлять пасти коров. Учитывая его любовь к еде, того и глядишь коров недосчитаешься, зато на столе будет красоваться великолепный стейк.
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