«Зенит» в суперфинале Кубка, перелом костей лица у Торопа, «Ювентус» взял Кубок Италии, АПЛ обсудит отказ от ВАР, Фетисов не голосовал за Дегтярева и другие новости

1. «Зенит» вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, выбив ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ. В решающем матче петербуржцы сыграют с «Балтикой». «Зенит» вышел в финал Кубка России впервые с 2020 года, а ЦСКА завершил сезон без трофеев.

Во время матча вратарь ЦСКА Владислав Тороп травмировался после столкновения головами с Нуралы Алипом, его заменили. У голкипера диагностировали тяжелое сотрясение мозга и двойной перелом костей лицевого черепа.

2. Ювентус» взял Кубок Италии, обыграв «Аталанту» в финале благодаря голу Влаховича – 1:0. Это 15-й Кубок «бьянконери» и их первый трофей после возвращения Аллегри. Сам тренер яростно сорвал с себя пиджак и накричал на судью, за что был удален.

3. Кубок Стэнли. «Колорадо» обыграл в гостях «Даллас» (5:3), сократив отставание в серии – 2-3.

4. В АПЛ «Челси» впервые в сезоне выиграл 4 матча подряд, одержав победу над «Брайтоном» – 2:1. «МЮ» выиграл впервые за 4 матча, победив «Ньюкасл» – 3:2.

5. НБА. Плей-офф. «Бостон» выбил из 2-го раунда «Кливленд» (4-1), «Даллас» вышел вперед в серии с «Оклахомой» (3-2).

6. Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта. При этом голосовал по другим вопросам за минуту до и через минуту после. Здесь можно узнать историю конфликта.

7. АПЛ может отказаться от ВАР со следующего сезона. Клубы проголосуют 6 июня. Ожидается, что ряд клубов проголосует за сохранение технологии.

8. ЧМ-2024 по хоккею. Словакия одолела Польшу, Швейцария была сильнее Великобритании, Чехия победила Данию, Германия забросила 8 шайб Латвии.

9. Тюкавин, Максименко, Кассьерра, Сперцян, Глушенков стали финалистами номинации «Игрок сезона» премии Winline Герои РПЛ. На приз лучшему тренеру претендуют Личка, Ивич и Карпин, лучшему комментатору – Генич, Шнякин и Нагучев.

10. Игроки «Енисея» якобы подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт». Гендиректор заявил, что «ребят спровоцировали».

11. Роберт Левандовски не получит «Золотой мяч» за 2020 год. Босс премии назвал информацию «выдумкой».

12. Арина Соболенко прошла Алену Остапенко в четвертьфинале теннисного турнира в Риме. Также в полуфинал вышла Даниэль Коллинс.

13. Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге. Анчелотти, Симеоне, Мичел, Вальверде и Марселино номинированы на приз лучшему тренеру сезона. Ямаль, Родриго, Кубарси, Нико Уильямс, Кубо, 3 игрока «Жироны» претендуют на приз лучшему футболисту U23.

14. «Реал» выплатит «Челси» 5 млн фунтов за Азара после выхода в финал ЛЧ. Эден завершил карьеру прошлой осенью.

15. «Шанхай» Леонида Слуцкого не проигрывает 13 матчей подряд – 10 побед и 3 ничьих. Общий счет – 28:4. В среду команда российского тренера обыграла «Циндао Хайню» (2:0).

16. «Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов, разгромив «Хетафе» (3:0) благодаря хет-трику Гризманна. Мадридцы выходят в ЛЧ во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд. Остальные результаты Ла Лиги можно найти здесь.

17. «Ман Сити» сделал тренеру «Реала» по физподготовке Пинтусу «невероятное» предложение. Он нужен Гвардиоле.

18. «Машук-КМВ» забил «Химику» ударом с центра поля на 3-й секунде матча. Это один из самых быстрых голов в истории футбола.

Цитаты дня.

Владимир Путин: «Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, растет. Но мы еще не достигли оптимальных показателей»

Пирс Морган: «Тоттенхэм» бесполезен, кучка жалких неудачников, Порро – мудак. «Вест Хэм» обыграет «Сити» в знак благодарности Райсу»

«Здесь никто не скучает по сборной России». Гашек о ЧМ в Чехии

Ринат Дасаев: «Лимит надо ужесточать – 3-4 легионера, не больше. Дайте шанс нашим. Тем более, когда мы ни на Европу, ни куда-либо еще не попадаем»

Тен Хаг о возможной отставке: «Это не то, что я чувствую и как вижу ситуацию. Болельщики поддерживают меня, подходят на улицах»

Третьяк о Дегтяреве: «Опытный человек, прошел большую школу. Имел хороший контакт с Минспорта и знает, что творится в регионах»

Вероника Степанова: «Олимпиады становятся похожи на устаревшую модель телефона. Еще работает, но уже не то»

Антон Зиньковский: «Слишкович сказал, что мне не хватает желания на тренировках. 28 лет оно было, а сейчас – нет, видимо»