Фонбет Кубок России. «Зенит» сыграет с ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Зенит» примет ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

Первый матч – 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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