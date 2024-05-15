Фонбет Кубок России. «Зенит» сыграет с ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ. Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Теги ЦСКА Зенит ФОНБЕТ Кубок России результаты онлайны Футбол

«Зенит» примет ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Okko.

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
15 мая, 20.45, «Газпром Арена»
Онлайн матча

Первый матч – 1:1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

27 комментариев
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На матче чемпионата в субботу было 33027 зрителей.
Посмотрим, какой будет посещаемость сегодня: с одной стороны - вечер среды, а с другой - нет собачьего паспорта.
К черту Фан-Айди.

Поскольку Зенит всеми силами старается не выиграть чемпионат, то может быть Кубок, в котором уже 4 года не побеждали, вызовет хоть какой-то интерес?
Тем более, что до финала последний шаг.

Вперед, Зенит!
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И пусть победит сильнейший, достойный сыграть с Балтикой ))
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за ЦСКА!
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Ну, Зенит, надо уже побеждать, шанс на трофей нельзя упускать. Постарайтесь, пожалуйста
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Ответ dimitrii36
чтобы не нарушить традицию и не отойти от принципа, желаю чтобы позорники российского футбола и в финале кубка за Балтику притопили, хотя лицимеры могут и за своих сопереживать, один город - одна команда
позор российского футбола вчера 15 команде лиги продул
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Подозреваю, что чуда не будет и ЦСКА продолжит линию последних соперников Зенита(и свою в том числе) на достаточно пассивную оборону числом на своей половине поля в надежде на редкую контратаку.
Буду рад ошибиться потому, что планирую потратить время на просмотр.
Речь именно о наполнении, а не о результате.
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За грусть и уныние в Миллергофе!
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Ответ Vyksa
допустим выиграет Зенит, и кто и в каком количестве придёт в Лужники?
Наполняемость ваших Лужников как-то до одного места
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чтобы не нарушить традицию и не отойти от принципа, желаю чтобы позорники российского футбола и в финале кубка за Балтику притопили, хотя лицимеры могут и за своих сопереживать, один город - одна команда
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Колхозный кубок должен доставаться передовикам сельского хозяйства. За Зенит здесь, пожалуй.
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За Цска 🤘🤘🤘
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Вся страна за коней!
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допустим выиграет Зенит, и кто и в каком количестве придёт в Лужники?
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Ну тут то Сельдерей Богданович не облажается. Форца зенит! 😄
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Вся планета за ЦСКА.. Зло должно быть наказано)
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Ответ Дмитрий Калибабчук
На матче чемпионата в субботу было 33027 зрителей. Посмотрим, какой будет посещаемость сегодня: с одной стороны - вечер среды, а с другой - нет собачьего паспорта. К черту Фан-Айди. Поскольку Зенит всеми силами старается не выиграть чемпионат, то может быть Кубок, в котором уже 4 года не побеждали, вызовет хоть какой-то интерес? Тем более, что до финала последний шаг. Вперед, Зенит!
Хорошего вам проигрыша!))
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кони фавориты. игра будет складываться по заветам дзагоева.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Раз топовый финал Кубка РФ в Лужниках сорвался (из-за тренера СМ. деревяшек СМ) ТО настоящий Финал Кубка 2024 пройдёт сегодня в Питере. А лужниковскую игру 2 июня стоит перенести из МСК всё равно куда, Новгород, Казань, Сочи...
Непонятно пренебрежительное отношение к Балтике. Смысл Кубка не в вывесках, а как раз в том чтобы давать шанс на трофей уездным командам. Таким как Балтика и Зенит, пхх.
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Ответ dimitrii36
у чернослива есть шанс, в финале Балтики15 испробовать, небольшой
стыдно о таком думать, будем честны и объективны
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Ответ Андрей Демин
стыдно о таком думать, будем честны и объективны
25 мая, в честь 99 - летия будете отправлены в пердив, объективно
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