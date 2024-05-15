Фонбет Кубок России. «Зенит» сыграет с ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
«Зенит» примет ЦСКА в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Путь РПЛ
Финал
Ответный матч
- Дата проведения
- 15 мая, 20.45, «Газпром Арена»
Первый матч – 1:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Посмотрим, какой будет посещаемость сегодня: с одной стороны - вечер среды, а с другой - нет собачьего паспорта.
К черту Фан-Айди.
Поскольку Зенит всеми силами старается не выиграть чемпионат, то может быть Кубок, в котором уже 4 года не побеждали, вызовет хоть какой-то интерес?
Тем более, что до финала последний шаг.
Вперед, Зенит!
Буду рад ошибиться потому, что планирую потратить время на просмотр.
Речь именно о наполнении, а не о результате.