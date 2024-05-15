Тороп травмировался после столкновения головами с Алипом. Вратаря ЦСКА увезли с поля, 19-летний Шайхутдинов вышел вместо него
Владислав Тороп получил травму и был заменен в матче против «Зенита».
Команда под руководством Сергея Семака принимает ЦСКА (0:0, первый тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
После подачи стандарта защитник «Зенита» Нуралы Алип пытался сыграть в штрафной ЦСКА головой и врезался в голову голкиперу армейцев Владиславу Торопу. Оба игрока упали на газон, у Торопа пошла кровь из носа, у него опухло лицо, под глазами появились синяки.
В итоге вратарь ЦСКА был заменен, его увезли на электрокаре. Вместо него вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов, хотя на скамейке был Игорь Акинфеев. Это дебютный матч Шайхутдинова за ЦСКА.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Главное, чтобы ничего супер серьезного …
А то очень хорошую игру показывал в последних матчах.
Владу здоровья !!!
Трудно поспорить...
Алипу тоже только одного - чтобы в следующем подобном эпизоде на него шли с коленом!
Владу здоровья 🙏🏻
Так а с кем разбираться если оба лежат ?