Тороп травмировался после столкновения головами с Алипом. Вратаря ЦСКА увезли с поля, 19-летний Шайхутдинов вышел вместо него

Владислав Тороп получил травму и был заменен в матче против «Зенита».

Команда под руководством Сергея Семака принимает ЦСКА (0:0, первый тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

После подачи стандарта защитник «Зенита» Нуралы Алип пытался сыграть в штрафной ЦСКА головой и врезался в голову голкиперу армейцев Владиславу Торопу. Оба игрока упали на газон, у Торопа пошла кровь из носа, у него опухло лицо, под глазами появились синяки.

В итоге вратарь ЦСКА был заменен, его увезли на электрокаре. Вместо него вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов, хотя на скамейке был Игорь Акинфеев. Это дебютный матч Шайхутдинова за ЦСКА.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»