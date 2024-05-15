Тороп травмировался после столкновения головами с Алипом. Вратаря ЦСКА увезли с поля, 19-летний Шайхутдинов вышел вместо него

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Владислав Тороп Владимир Шайхутдинов Футбол

Владислав Тороп получил травму и был заменен в матче против «Зенита».

Команда под руководством Сергея Семака принимает ЦСКА (0:0, первый тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

После подачи стандарта защитник «Зенита» Нуралы Алип пытался сыграть в штрафной ЦСКА головой и врезался в голову голкиперу армейцев Владиславу Торопу. Оба игрока упали на газон, у Торопа пошла кровь из носа, у него опухло лицо, под глазами появились синяки. 

В итоге вратарь ЦСКА был заменен, его увезли на электрокаре. Вместо него вышел 19-летний Владимир Шайхутдинов, хотя на скамейке был Игорь Акинфеев. Это дебютный матч Шайхутдинова за ЦСКА.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

168 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Алип абсолютно грязный и бездумный игрок. Идиот
+261
-45
+216
Столкновение страшно выглядело, здоровья Торопу!
+102
-1
+101
Понимаю желание обвинить Алипа во всех смертных грехах, но блин, он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел. Столкновение ужасное, но это несчастный случай. Обычно такие столкновения происходят корпус в корпус, а здесь так... Кошмар. Торопу здоровья.
+103
-24
+79
Этот алип конченый, ведёт себя как казахский бык
+85
-20
+65
Владу только здоровья, очень жесткое столкновение было с Алипом…

Главное, чтобы ничего супер серьезного …
А то очень хорошую игру показывал в последних матчах.
+61
0
+61
Вернблума нет на этого юфсишника Алипа
Владу здоровья !!!
+67
-9
+58
Ответ St. Jimmy
Понимаю желание обвинить Алипа во всех смертных грехах, но блин, он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел. Столкновение ужасное, но это несчастный случай. Обычно такие столкновения происходят корпус в корпус, а здесь так... Кошмар. Торопу здоровья.
Безрассудная игра, смотреть надо, куда летишь
+61
-16
+45
Ответ St. Jimmy
Понимаю желание обвинить Алипа во всех смертных грехах, но блин, он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел. Столкновение ужасное, но это несчастный случай. Обычно такие столкновения происходят корпус в корпус, а здесь так... Кошмар. Торопу здоровья.
А когда этот голубой ... (цензура) головой Заболотного бодал, тоже не видел? И когда все остальные многочисленные грубы нарушения совершал, тоже не видел?
+58
-17
+41
Какой же баран этот Алип. Даже во взгляде видно, что ума- ноль
+49
-10
+39
Ответ forzen
Комментарий скрыт
Карма- это травма молодого парня? Надеюсь тебя за твои слова тоже настигнет карма и перекосит 10-ти кратно
+31
-3
+28
Жду когда кто нибудь сломает самого Алипа. Мерзкий игрок всегда пытается нанести максимальный ущерб сопернику.
+32
-6
+26
Ответ Виталий Крашенинников
Этот алип конченый, ведёт себя как казахский бык
А он разве не такой??? тупой бычара...
+35
-9
+26
Помазун бы в такой ситуации выставил бы колено вперёд, тогда бы Алипа увезли бы на тележке.
+24
0
+24
Алип - мерзавец....
Трудно поспорить...
+30
-8
+22
Почему не Игорь вышел?
+18
0
+18
Славе только одного - здоровья!
Алипу тоже только одного - чтобы в следующем подобном эпизоде на него шли с коленом!
+22
-4
+18
Мамбет очень грязно сыграл.
+25
-9
+16
Здоровья парню!
+14
-1
+13
А почему не Игорь вышел?
+12
0
+12
Лучшего игрока выбили, ### :(
Владу здоровья 🙏🏻
+12
0
+12
то что Алип с его манерой игры рано или поздно кого то сломает было только вопросом времени... Владу здоровья
+15
-4
+11
Слушайте, реально, жесткое столкновение. Но это даже не штрафной. Это игра. Вратарю здоровья.
+10
0
+10
То что я увидел крупно, это перелом лицевых костей, сотряс 2-3 степени. Про нос непонятно, кость может и цела. В целом ужасно, главное чтобы шейные позвонки не сдвинулись, ибо голова очень сильно и непроизвольно назад пошла. Он не видел, не концентрировался на этом моменте. Это страшно.
+10
0
+10
у Алина мозги есть? Причём понимал, что парня молодого бьёт
+17
-8
+9
Ответ хэнкок
Комментарий скрыт
Голубой красавчик - как и ты...
+10
-1
+9
Ответ St. Jimmy
Понимаю желание обвинить Алипа во всех смертных грехах, но блин, он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел. Столкновение ужасное, но это несчастный случай. Обычно такие столкновения происходят корпус в корпус, а здесь так... Кошмар. Торопу здоровья.
вообщето такие вещи на интуиции чувствуют - летит головой вперед в то место где приблизительно вратарь.. Так и удары локтем в лицо можно оправдать спиной же выпрыгивают не видят где соперник, но всегда ЖК или КК.
+10
-2
+8
Здоровья Торопу! 🙏
+8
0
+8
это ужасно! Здоровья, без всяких последствий.
+8
0
+8
Ответ Много мяса мало теста
у Алина мозги есть? Причём понимал, что парня молодого бьёт
А разве у него на лице все не написано? Там ума быть не может априори
+12
-4
+8
Ответ Аслан Мендыгалиев
А почему игроки ЦСКА не пошли разбираться? А потому что это игровой момент и если бы на месте Алипа был бы другой условно Иванов то ты бы так же говорил?
Абсолютно также
Так а с кем разбираться если оба лежат ?
+8
-1
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий