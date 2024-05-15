«Здесь никто не скучает по сборной России». Гашек о ЧМ в Чехии

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Доминик Гашек КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Доминик Гашек считает, что отсутствие России не повлияло на ЧМ по хоккею.

«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать.

Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», – сказал экс-вратарь сборной Чехии в шоу «Co Čech, to treněr».

Напомним, в этом году турнир проходит в чешских городах Праге и Остраве. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

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24 комментария
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Приезд сборной России по хоккею на ЧМ угрожал чьим то жизням? Совсем у Гашека шарики за ролики, шайба в голову, бес в ребро
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Очередной инфо повод, достойный обсуждения всем хоккейным сообществом. На местечковом телешоу задали дежурный вопрос, на который Гашек дежурно ответил. А какого ответа вы ожидали? Всем понятно, что с Россией чемпионат был бы интереснее. Означает ли это, что чехи, шведы, финны и латыши потеряли к нему интерес? Нет, не означает. Они болеют за свои команды и кайфуют от игр. Сильно меньше бы в России болели за сборную, если бы на чемпионат в Москве не приехали чехи?
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Ответ sergey2022
По сборной может нет, но отельеры и рестораторы от лишней копеечки от туристов не отказались бы))
в чм как участвовало 16 команд так и участвует. а приехать в чехию из той же польши куда проще чем и рф. так что отельеры и рестораторы тоже не скучают )
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Ответ kost68
в чм как участвовало 16 команд так и участвует. а приехать в чехию из той же польши куда проще чем и рф. так что отельеры и рестораторы тоже не скучают )
Хоть тебя и минусят, но ты совершенно прав. Я сейчас в Остраве: тут толпы поляков (больше только словаков), на все игры Польши кроме Казахстана билеты (весьма недешевые) распроданы. Мало кто из них, правда, останавливается в отелях (тут полчаса езды до границы), но денег в барах и фан зонах больше поляков оставляют разве что словаки.
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Его цитата «которые мы должны защищать»....так в чём проблема,гашек?? Бери автомат и иди защищай. Там сейчас,у них,как раз,недобор
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Ответ Russ Ivan
Смотри не подавись своим шарашкиным турниром, Россия сильно обстрадалась, что не катает с величайшими хоккейными державами вроде франции, латышии, полякии и особенно Австрии... хотя да, австрияки точно великие, вчера сами кануки 18м составом отскачили))
припекло чтоль? )
+11
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+4
ахахаха, кроме Хасека который только об этом и говорит)) исстрадался бедняга
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По сборной может нет, но отельеры и рестораторы от лишней копеечки от туристов не отказались бы))
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Конечно, все хотят на великих поляков и островных смотреть, а не на кучерова и капризова
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как он уже достал этот клоун. А спортс постит всё,что этот андеграунд мямлит??
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Ответ Космический Котик
Крюк в ребро.
И кол в задницу!
+8
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я надеюсь, даже в случае если вдруг иихф вернет сб. рф на чм, сб. рф гордо откажется. ну а какой смысл играть со всякими поляками и австрияками? )
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Никак не отпустит мужика Россия...
+4
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"Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать"
У него что там в голове? Но надеюсь просто криво перевели...
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Сейчас Кожевников проспится и расставит точки над е.
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