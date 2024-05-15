«Здесь никто не скучает по сборной России». Гашек о ЧМ в Чехии
Доминик Гашек считает, что отсутствие России не повлияло на ЧМ по хоккею.
«Здесь никто не скучает по сборной России. Речь идет о жизнях людей, которые мы должны защищать.
Я буду рад, когда россияне смогут вернуться, но на данный момент такая ситуация не обсуждается», – сказал экс-вратарь сборной Чехии в шоу «Co Čech, to treněr».
Напомним, в этом году турнир проходит в чешских городах Праге и Остраве. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
У него что там в голове? Но надеюсь просто криво перевели...