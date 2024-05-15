Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта. При этом голосовал по другим вопросам за минуту до и через минуту после

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Легкая атлетика

Фетисов не голосовал по вопросу утверждения Дегтярева министром спорта РФ.

Информация опубликована на официальном сайте Госдумы. 

Голосование состоялось 14 мая, 350 депутатов выступили за, 79 воздержались, против не выступил никто. 

Член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисов в голосовании не участвовал.

При этом за минуту до этого он проголосовал по вопросу утверждения Антона Алиханова министром промышленности и торговли и через минуту – по вопросу утверждения Александра Козлова министром природных ресурсов и экологии.

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11 комментариев
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Поди сам хотел в минспорт залезть. Обиделся. Постоянный лизинг Василичу даже не помог
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Еще не смог сформировать своё мнение
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Чего это Фетисов так настроен против Дегтярева ?
Дегтярев раньше в баню не приглашал ?
Или отпарил не так как привык Фетисов ?
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Просто пальцы устали кнопку жмякать. Передохнул минутку.
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Фетисова просто пока ещё в баню не приглашали, потом мнение поменяет о Мише-парильщике.
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Со спортса поставка Фетисову, смогли протащить очередную спортивную новость на наш политический сайт
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Пописать выходил
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У Славика проблески совести?
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Фетисов сам был министром, может он думает, что Дегтярев бездарь по сравнению с ним, может завидует потенциальным возможностям по обогащению, а может просто не любит лгбт)))
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