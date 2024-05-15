Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге

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Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку сезона.

В число номинантов по итогам сезона-2023/24 вошли Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Такефуса КубоРеал Сосьедад»), Артем Довбик, Алеиш Гарсия (оба – «Жирона»), Роберт ЛевандовскиБарселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Иско («Бетис»), Кириан Родригес («Лас-Пальмас») и Александр Серлот («Вильярреал»).

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.

57 комментариев
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Наверное, все-таки Беллингем. Несмотря на спад во второй части сезона ( спад, чисто статистический, потому что играть он хуже не стал, просто немного изменилась его позиция на поле), именно его игра и его голы оставили Реал на плаву, а дальше уже травмированные вернулись, после нового года и дальше все пошло как по маслу. Ну и забивал он конкретно соперникам по чемпионской гонке - обоим каталонским клубам. Я за Беллигола
+39
-9
+30
Иско в этом сезоне:

- 28 матчей
- 19 раз признавался лучшим игроком матча.
+23
-1
+22
Ответ meringue
Я бы понял, если бы от барсы добавили Гюндогана или там Ямаля, но Левандовски, вы серьёзно? да его хейтят даже сами барселонцы, сезон уровня Хоселу.
Ямаля? 5 голов за 35 матчей от вингера? Гюлер забил 4 мяча за 9 игр, давайте его добавим?
+14
-4
+10
Я бы понял, если бы от барсы добавили Гюндогана или там Ямаля, но Левандовски, вы серьёзно? да его хейтят даже сами барселонцы, сезон уровня Хоселу.
+13
-4
+9
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
это лучший игрок ла лиги, а не лч или сезона
+5
-1
+4
Ответ Anya Belova
Левандовски без шансов заберет
Если это рофл, то не самый удачный
+10
-7
+3
Я думаю Довбик, вы только представьте остальных ребят в жироне ) и я не уверен что условный левандовски там добился бы успеха ) конечно мои рассуждения, если бы да кабы ) но все же
+7
-5
+2
Ответ endoz9@rambler.ru
Ямаля? 5 голов за 35 матчей от вингера? Гюлер забил 4 мяча за 9 игр, давайте его добавим?
Футбол ≠ статистика) 5+4 для 16 летнего пацана в большом клубе это охренительный результат. И даже он не отражает его вклад в игру.
+2
0
+2
Ответ endoz9@rambler.ru
Ямаля? 5 голов за 35 матчей от вингера? Гюлер забил 4 мяча за 9 игр, давайте его добавим?
да пусть и 5 голов, его вклад в кое-какие успехи и удержание наплавку Барселоны куда больше чем мертвого поляка.
+5
-3
+2
Ответ Антон Савельев
Я думаю Довбик, вы только представьте остальных ребят в жироне ) и я не уверен что условный левандовски там добился бы успеха ) конечно мои рассуждения, если бы да кабы ) но все же
Довбик за Пичичи пусть бьется, он точно не лучший игрок
+3
-1
+2
Винисиус или Джуд
+2
0
+2
при всем уважении к Леве (фан Барсы) награду заслужили Беллингем и Довбик, первый увеличил шансы Реала на чемпионство а второй затащил Жирону в еврокубки
+2
-1
+1
- Довбик лучший бомбардир лиги не в самой сильной команде (по составу).
- Винисиус мощно прибавил и рвет в атаке и в подыгрыше
- Джуд в первом же сезоне стал лидером команды и имеет топовую статистику.
- Гризманн просто держит свой отличный уровень

Фиг знает как выбрать. Кажется из них всех Довбику сложнее всего было себя проявить.
+1
0
+1
Ответ Антон Савельев
Я думаю Довбик, вы только представьте остальных ребят в жироне ) и я не уверен что условный левандовски там добился бы успеха ) конечно мои рассуждения, если бы да кабы ) но все же
так он даже не лучший игрок Жироны.. Савио и Алеиш Гарсия оба лучше
+3
-2
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Ямал начил играть после января, куда ему до награды. Хотя его уже попиярили до голден бой
Куда Левандовскому до награды?
0
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Ответ Иван Вахов
Футбол ≠ статистика) 5+4 для 16 летнего пацана в большом клубе это охренительный результат. И даже он не отражает его вклад в игру.
Ну и пусть берет для 16 летних награду, во взрослом футболе с такой статой он разве что Лушчего игрока Кубка Гампера возьмет, не больше.
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Ответ Виктор Никитин
так он даже не лучший игрок Жироны.. Савио и Алеиш Гарсия оба лучше
Ну не знаю …
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Ответ Oleg
Беллингем должен выиграть. Винисиус просто🐒
А Олежа просто расист. У Винисиуса вторая половина сезона мощнее чем у Джуда, поэтому неизвестно ещё. Ну я бы тоже отдал Беллингему.
0
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Ответ meringue
Кто провел в Ла Лиге сезон лучше и ярче чем Винисиус и Беллингем?
Довбик
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Кто провел в Ла Лиге сезон лучше и ярче чем Винисиус и Беллингем?
+2
-2
0
Ответ filippgoman
Наверное, все-таки Беллингем. Несмотря на спад во второй части сезона ( спад, чисто статистический, потому что играть он хуже не стал, просто немного изменилась его позиция на поле), именно его игра и его голы оставили Реал на плаву, а дальше уже травмированные вернулись, после нового года и дальше все пошло как по маслу. Ну и забивал он конкретно соперникам по чемпионской гонке - обоим каталонским клубам. Я за Беллигола
Ну не факт. Винисиус выдал суперконцовку. А, как говаривал Штирлиц-Запоминается всегда последнее. Другое дело, зачем остальные кандидаты, если выбирать будут между двумя. Гризманн, если только, но он в конце подсдулся.
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Довбик конечно же.
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Ответ Anya Belova
Левандовски без шансов заберет
Маловероятно
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Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Да,хорошо подрывали рычажный бестрофейник)
+9
-9
0
Кроос хотя бы в расширенном списке был? Я бы его в топ5 кандидатов добавил как минимум.
0
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Ну здесь очевидно что лучшего игрока будут выбирать из чемпионской команды
Я б отдал Беллингему,ведь когда Винисиус был на спаде британец люто тащил Реал к 36 гегемонии)
+16
-16
0
Без шансов лучшим игроком должен стать Беллингем.
0
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Да что там выбирать-то, по сути, выбор только из действующих и бывшего игрока Реала: Беллингем/Винисиус/Иско. Как вариант, Довбик еще, но это вряд ли.
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Билли и Вини согласен, Иско монстр в этом году, Довбик молодчик... но из Барсы больше некого что ли взять? Ямаль, Гюндоган. Даже Рафинья. Но блин, Лёва, который сильно сбавил...🤦‍♂️
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Комментарий удален пользователем
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