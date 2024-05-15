Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге
Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку сезона.
В число номинантов по итогам сезона-2023/24 вошли Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Артем Довбик, Алеиш Гарсия (оба – «Жирона»), Роберт Левандовски («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Иско («Бетис»), Кириан Родригес («Лас-Пальмас») и Александр Серлот («Вильярреал»).
Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.
- 28 матчей
- 19 раз признавался лучшим игроком матча.
- Винисиус мощно прибавил и рвет в атаке и в подыгрыше
- Джуд в первом же сезоне стал лидером команды и имеет топовую статистику.
- Гризманн просто держит свой отличный уровень
Фиг знает как выбрать. Кажется из них всех Довбику сложнее всего было себя проявить.
Я б отдал Беллингему,ведь когда Винисиус был на спаде британец люто тащил Реал к 36 гегемонии)