Винисиус, Беллингем, Левандовски, Гризманн, Иско и Довбик – среди номинантов на приз лучшему игроку сезона в Ла Лиге

Ла Лига объявила номинантов на приз лучшему игроку сезона.

В число номинантов по итогам сезона-2023/24 вошли , (оба – «Реал»), (« »), , (оба – « »), (« »), («Атлетико»), Иско («Бетис»), Кириан Родригес («Лас-Пальмас») и Александр Серлот («Вильярреал»).

Победитель в номинации будет объявлен на церемонии вручения наград, которая состоится 28 мая.