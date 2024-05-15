У Торопа тяжелое сотрясение мозга после столкновения с Алипом. Вратарь ЦСКА в сознании, его везут в клинику для обследования

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Владислав Тороп Кирилл Брейдо Футбол

Владислав Тороп получил сотрясение мозга после столкновения с Нуралы Алипом.

«Зенит» принимает ЦСКА (0:0, второй тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре. 

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. Сейчас на скорой его везут в одну из ближайших клиник для диагностики», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. 

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37 комментариев
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Здоровья Владу! Ужасное столкновение 🙏
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Здоровья парню! Тут клубные предпочтения побоку - людьми надо оставаться.
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Какие плохие воспоминания лезут в голову. Здоровья парню!
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К вопросу о том зачем вратарю необходимо выходить коленом вперед
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+31
Ответ Егор Елисеев
Здоровья Владу! Ужасное столкновение 🙏
Перхуна вспомнил. Надеюсь в этот раз все будет хорошо.
+19
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+18
Ответ Алексей Тор
Смотрелось прям очень жёстко.Здоровья Владу.
Потому что мозгов у Алипа нет.
Вот тут игрок намного опаснее и бездумно играет, чем в эпизоде Велитон-Акинфеев…
+21
-5
+16
Здоровья крепкого Владу! Скорейшего восстановления и без последствий. мамбету алипу желаю подавиться насваем.
+13
-4
+9
Да что ж у ЦСКА за напасть с вратарями !
+8
-1
+7
Жесть какая. Самое главное чтобы всё обошлось
+7
0
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Ответ Гусеконь
что судьи запретили
Нет. Не запретили пока что. Пиняеву коленом в лицо прилетело от вратаря Урала Мамина, смотрели на пенальти и не поставили.
+5
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+5
Ответ ParvizLNDRreal
Не говори. История к сожалению циклична
Сплюнь
+4
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+4
Там перелом лицевых костей, это видно по отёку и воспалению.
Лишь бы не утратил безстрашние и остался здоровым.
+3
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+3
Здоровья парню, жаль у него только начало все получатся
+2
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Здоровья! Все еще впереди!❤️💙
+1
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да что ж такое с вратарями ЦСКА , как это назвать? какой раз уже! здоровья парню!
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Здоровья парню!!! Хороший вратарь!!! Хоть и соперник.
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Смотрелось прям очень жёстко.Здоровья Владу.
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Вернись живым ! Умоляю !
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Уроды питерские. Чтоб вас Балтика ###### и в хвост и в гриву!
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Здоровья парню.
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Здоровья !
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Ужасно, здоровья Славе, жалко, хороший парень
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Ответ teo_heel
Нет. Не запретили пока что. Пиняеву коленом в лицо прилетело от вратаря Урала Мамина, смотрели на пенальти и не поставили.
многие наши судьи посчитали это решение ошибкой.
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Ответ Astin
многие наши судьи посчитали это решение ошибкой.
Ну может по нынешним буквам закона это была ошибка. Но вратари говорят, что им переучиваться надо, многие уже привыкли колено выставлять.
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Ответ Андрей Королёв
К вопросу о том зачем вратарю необходимо выходить коленом вперед
И коленом влетать в спины полевых, а то и в затылки что ли? Это было бы грубым нарушением. Правомерно выпрыгивать с коленом, когда вратарь делает это на месте, а в него летит игрок — тогда да, ответственность за стык полностью на атакующем. С Торопом произошел ужасно неудачный чисто игровой эпизод, когда оба игрока смотрят на мяч, к сожалению, это периодически случается и между полевыми, и с участием вратарей.
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