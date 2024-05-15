У Торопа тяжелое сотрясение мозга после столкновения с Алипом. Вратарь ЦСКА в сознании, его везут в клинику для обследования
Владислав Тороп получил сотрясение мозга после столкновения с Нуралы Алипом.
«Зенит» принимает ЦСКА (0:0, второй тайм) в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре.
«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжелое сотрясение мозга. Сейчас на скорой его везут в одну из ближайших клиник для диагностики», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Вот тут игрок намного опаснее и бездумно играет, чем в эпизоде Велитон-Акинфеев…
Лишь бы не утратил безстрашние и остался здоровым.