«Зенит» вышел в финал Фонбет Кубка России впервые с 2020 года

«Зенит» примет участие в финале Фонбет Кубка России впервые за пять лет.

Команда Сергея Семака обыграла по пенальти в финале Пути РПЛ. В решающем матче турнира она встретится с «Балтикой».

В последний раз петербуржцы доходили до финала Кубка в 2020 году – тогда же они в последний раз завоевали этот трофей. Всего у них теперь 6 финалов.

Игра « » с «Балтикой» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».