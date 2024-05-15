«Зенит» вышел в финал Фонбет Кубка России впервые с 2020 года

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

«Зенит» примет участие в финале Фонбет Кубка России впервые за пять лет.

Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ. В решающем матче турнира она встретится с «Балтикой».

В последний раз петербуржцы доходили до финала Кубка в 2020 году – тогда же они в последний раз завоевали этот трофей. Всего у них теперь 6 финалов.

Игра «Зенита» с «Балтикой» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».

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28 комментариев
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Ответ igls54
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
Несправедливое преимущество для одной из команд. Предлагаю компромиссный вариант - Гданьск
+13
-1
+12
Ответ Direct free kick
В отличие от 2020 в этот раз прошли без помощи судей, только за счёт фарта
А можно пример помощи от судей в кубке 2020 года?
+9
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+8
Зенит слаб как никогда
+10
-6
+4
Великий Зе решает. Не зря мы этого казачка в ЦСКА заслали. Спящий агент в нужный момент отработал.
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0
+3
Ответ TheSportNik
ЖальТоропа, с ним бы ЦСКА выиграл бы пенальти. Здоровья Владику!
Нойер жаль не приехал да ?😅
+2
0
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Ответ леннорыч-абрамович
Пора признать, что Федотов - совершенно некомпетентный специалист, отличающийся особой ограниченностью и неоправданным упрямством. Уже становится очевидно, что он этакий "хозяин", рассчитывающий исключительно на своих любимчиков - таких же ограниченных и неинициативных футболистов. Всех, кто обладает хоть каким-то креативом и своим видением футбола, он откровенно чехлит. Кто-то может сказать, что результаты предыдущих сезонов говорят обратное. Задумайтесь. Он же был всё время в дочерних клубах одного чемпиона, успех которых был во многом связан то с ковидом, то со слабостью соперников, которые откровенно проваливали концовки, то с самим чемпионом. Его трусливые замены только подтверждают, что он не контролирует игру. В его командах всё и всегда зависит от лидеров. Если лидеры не в форме - очки потеряны, Федотов тут не помощник. Искать варианты - непосильная для него задача. Работа с молодёжью не ведётся совсем, так как, вероятно, "тренер" просто не понимает как найти к ним подход. Его клиенты - футболисты типа Зе и Сутормина, обделенные талантом, с недостаточным футбольным образованием, но компенсирующие это псевдоотдачей, этакие "яестьтакточно". Вероятно в них Федотов видит самого себя. И отдельно стоит обратить внимание на его речь и ход мысли на пресс-конференциях и в интервью, которые наглядно демонстрируют интеллектуальную ограниченность "специалиста". В конце хочется добавить, что наглядной демонстрацией всего стал промах с пенальти именно Заболотного, который, к слову, полчаса едва ноги передвигал, и поражение именно от Зенита во втором матче за трофей/возможность борьбы за трофей.
Извините, а у какой другой команды «Если лидеры не в форме - очки потеряны» иначе ?

Что, у Зенита все на высоком уровне играют в последних матчах ?
Даже болельщики Зенита шокированы такой игрой и недовольны ей.
А у Зенита игроков привозят стабильно и каждое ТО.
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Ответ igls54
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
На Сантьяго Бернабео
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Ответ igls54
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
Никуда не перенесут: в Калининграде регби 2 числа, на Газпром-арене будет концерт.
Будут играть в Москве в любом случае.
+2
0
+2
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
+8
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Зенит и тут как-то нехотя завалился в финал. Тоже самое и в борьбе за чемпионство.
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Семак тупой тренер
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Ответ igls54
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
Всё и так разумно. Финал должен быть на нейтральном поле.
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Ответ leppyanen
Вышел? А по-моему, просто заполз полумертвый
Это ты сейчас про себя, после посещения вечерней разливайки?
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Ответ igls54
Самое разумное перенести игру из "Лужников" - хоть в Калининград, хоть в Питер
В Риге оптимальный вариант.
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Ответ Илья Коски
Зенит слаб как никогда
Полнейшая тактическая импотенция 😎
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Ответ xyg2rdwzx4
Не при Рапоппорте мы слабее были)
Да) было дело ) и смех и грех )
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Кубок выиграет Балтика!
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