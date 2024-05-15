«Зенит» вышел в финал Фонбет Кубка России впервые с 2020 года
«Зенит» примет участие в финале Фонбет Кубка России впервые за пять лет.
Команда Сергея Семака обыграла ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ. В решающем матче турнира она встретится с «Балтикой».
В последний раз петербуржцы доходили до финала Кубка в 2020 году – тогда же они в последний раз завоевали этот трофей. Всего у них теперь 6 финалов.
Игра «Зенита» с «Балтикой» пройдет 2 июня на стадионе «Лужники».
Что, у Зенита все на высоком уровне играют в последних матчах ?
Даже болельщики Зенита шокированы такой игрой и недовольны ей.
А у Зенита игроков привозят стабильно и каждое ТО.
Будут играть в Москве в любом случае.