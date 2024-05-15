Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)
Игроки «Енисея» поучаствовали в конфликте на базе отдыха.
«Все произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию.
Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами «Ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ.
Второй футболист, Вячеслав Бардыбахин, налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести.
Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет – и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт», – приводит слова подписчицы телеграм-канала «112 Красноярск» «Чемпионат».
Предполагаемая пострадавшая также сообщила, что в полицию направлено 5 заявлений, в отношении футболистов могут быть возбуждено уголовное дело.
Надеюсь не откупятся и дело не замнут
Одни отсидели за стул, тут дело серьёзнее, путь у них должен быть аналогичный
Или только депутатов бить нельзя?
Поймали у подъезда
нам остаётся ненавидеть Енисей и опускать в комментариях это уродливое образование. благо, РПЛ им не светит с такими игроками, тренером и руководителями.
Да и средней тяжести бы за такой срок не зафиксировали, это отсебячина "подписчицы "
Не можешь себя контролировать, не пей! Вот я лично при пьянке отдаю ключи от машины и не под каким предлогом мне их не дают, а могут и в морду дать, что синий ща руль сажусь 🤣🤣🤣 слава богу за рулём пьяный и после пьянки не езжу!