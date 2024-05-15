Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)

Теги Владимир Хозин премьер-лига Россия светская хроника происшествия Первая лига Енисей Вячеслав Бардыбахин контент Андрей Окладников Футбол

Игроки «Енисея» поучаствовали в конфликте на базе отдыха.

«Все произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию.

Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами «Ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ.

Второй футболист, Вячеслав Бардыбахин, налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести.

Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдет – и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт», – приводит слова подписчицы телеграм-канала «112 Красноярск» «Чемпионат».

Предполагаемая пострадавшая также сообщила, что в полицию направлено 5 заявлений, в отношении футболистов могут быть возбуждено уголовное дело.

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72 комментария
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Ну и xуйня.
+158
-9
+149
Видео есть, угрозы есть
Надеюсь не откупятся и дело не замнут
Одни отсидели за стул, тут дело серьёзнее, путь у них должен быть аналогичный
Или только депутатов бить нельзя?
+100
-1
+99
Что тренер, что игроки сплошное быдло
+81
-8
+73
Ответ Tiger Goose
Ну и xуйня.
Жаль этого добряка.
+51
-6
+45
Андрей Тихонов: "Кто пустил женщину на базу отдыха? Пускай едет в Махачкалу, а на базах отдыха женщинам делать нечего!"
+47
-2
+45
Ответ Tiger Goose
Ну и xуйня.
Комментарий года
+38
-3
+35
Тихонов выехал за Опейкиной
Поймали у подъезда
+36
-3
+33
Не взяли потерпевшие 250к, возьмёт тащмайор
+29
-2
+27
Ответ Гриззли
А что мужиков там не было, чтобы вступиться и этих дрищей разогнать? Там пары человек бы хватило...
И уехать в казённый дом на пару лет. Читали бы сейчас тут новости, как быдло-гопники на базе отдыха бедненьких спортсменов избили.
+25
0
+25
Все меньше и меньше хочется болеть за эту помойку из моего города. Команда без задач и без мозгов
+24
-1
+23
Ответ Tiger Goose
Ну и xуйня.
как тебе удалось?
+22
0
+22
Ответ Tiger Goose
Ну и xуйня.
Надеюсь тебя не забанят, ибо ты всё точно описал
+17
-1
+16
Весь Енисей сверху до низу - сплошное быдло.
+15
0
+15
И вот ради них разные деятели предлагают убрать лимит?)))
+12
-1
+11
Мало того, что эти существа гуляют на деньги, отобранные у народа, так они еще и бьют обокраденных.
+10
0
+10
Ответ Влад Безруков
Видео есть, угрозы есть Надеюсь не откупятся и дело не замнут Одни отсидели за стул, тут дело серьёзнее, путь у них должен быть аналогичный Или только депутатов бить нельзя?
да, только депутатов. замнут. можно вспомнить, как Широков судью пинал.
нам остаётся ненавидеть Енисей и опускать в комментариях это уродливое образование. благо, РПЛ им не светит с такими игроками, тренером и руководителями.
+9
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Животные
+8
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+6
Ответ Влад Безруков
Видео есть, угрозы есть Надеюсь не откупятся и дело не замнут Одни отсидели за стул, тут дело серьёзнее, путь у них должен быть аналогичный Или только депутатов бить нельзя?
Стул все же серьезнее по закону, если оценивается как хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия - до 5 лет, тогда как средней тяжести вред здоровья "всего лишь" до 3 лет.
Да и средней тяжести бы за такой срок не зафиксировали, это отсебячина "подписчицы "
+6
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"Джентльмены года", подопечные Тихонова.
+6
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Миром правят бабки и связи, сначала дал в тыкву, на следующий день предлагаешь бабло!
Не можешь себя контролировать, не пей! Вот я лично при пьянке отдаю ключи от машины и не под каким предлогом мне их не дают, а могут и в морду дать, что синий ща руль сажусь 🤣🤣🤣 слава богу за рулём пьяный и после пьянки не езжу!
+6
0
+6
250 тысяч рублей, или Окладников отдаёт оклад
+6
-1
+5
Ответ Tiger Goose
Ну и xуйня.
как тебя не забанили ? Слово волшебное знаешь?
+5
0
+5
Я был на этой базе. Думал, футболисты могут позволить себе выбрать место получше )))
+5
-1
+4
Ответ MstAndreev
Андрей Тихонов: "Кто пустил женщину на базу отдыха? Пускай едет в Махачкалу, а на базах отдыха женщинам делать нечего!"
Мостовой: они в футбол даже не играли, а пытаются драться с футболистами.
+4
0
+4
На СВО их
+3
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+3
Енисей это какой-то гадюшник.
+4
-1
+3
А что мужиков там не было, чтобы вступиться и этих дрищей разогнать? Там пары человек бы хватило...
+3
0
+3
Такая чушь, что хочется поверить...)
+3
-1
+2
Руководители Енисея уже по классике заявили что всё было не так и их спровоцировали. Хоть бы новую отмазку что ли придумали, а то смешно это слышать после каждых позоров.
+3
-1
+2
Ну какой футбол в стране такие и футболисты
+2
0
+2
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