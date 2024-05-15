Игроки «Енисея» подрались с семьей на базе отдыха в Красноярске и предлагали 250 000 рублей, чтобы «замять конфликт» («112 Красноярск»)

Игроки «Енисея» поучаствовали в конфликте на базе отдыха.

«Все произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зеленка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию.

Усмирить и росгвардейцам их не получилось. К нам подошел футболист « » со словами «Ну че, крысеныши», начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ.

Второй футболист, , налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести.

Далее нападающий сыпал угрозы, что найдет – и бошки у всех полетят. Сотоварищи с команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт», – приводит слова подписчицы телеграм-канала «112 Красноярск» «Чемпионат».

Предполагаемая пострадавшая также сообщила, что в полицию направлено 5 заявлений, в отношении футболистов могут быть возбуждено уголовное дело.